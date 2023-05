Kto zapisze się w historii i wygra 10. edycję Wings for Life World Run?

. Polacy co roku są w czołówce Światowego Biegu, ale do tej pory tylko Dominice Stelmach udało się sięgnąć po tytuł Globalnej Zwyciężczyni. W tłumie grubo ponad 150 tysięcy ludzi biegnących jednocześnie we wszystkich zakątkach kuli ziemskiej (niezależnie od pory dnia i pogody), jak dotąd zwykle znajdował się ktoś o włos lepszy od najlepszych zawodników z Polski. Jak będzie w tym roku? Typujemy faworytów 10. edycji największego biegu charytatywnego świata, z którego 100% opłat startowych trafia na badania nad wynalezieniem metody leczenia urazów rdzenia kręgowego.

Aron odpuszcza. Trzykrotny globalny zwycięzca Wings for Life World Run z 2017, 2018 i 2021 roku, tym razem będzie jednym z komentatorów anglojęzycznej wersji globalnej transmisji z biegu. Za to w ubiegłym roku, jak królik z kapelusza wyskoczył debiutant Jo Fukuda. Doświadczony maratończyk, członek międzynarodowej zawodowej grupy biegowej, startował z Aplikacją w Tokio. Wirtualny Samochód Pościgowy dogonił go dokładnie 51 sekund po północy jego czasu, po przejechaniu 64,43km. Chwilę później niż Darka Nożyńskiego biegnącego w Poznaniu, który uzyskał wynik 63,93 km. Możemy być pewni, że w tym roku legitymujący się maratońską życiówką na poziomie 2:09:52, 32-latek będzie twardo bronił tytułu globalnego zwycięzcy. Teraz musi udowodnić, że jego ubiegłoroczny triumf to narodziny nowej gwiazdy Światowego Biegu, a nie jedynie spektakularny epizod.

Aron odpuszcza. Trzykrotny globalny zwycięzca Wings for Life World Run z 2017, 2018 i 2021 roku, tym razem będzie jednym z komentatorów anglojęzycznej wersji globalnej transmisji z biegu. Za to w ubiegłym roku, jak królik z kapelusza wyskoczył debiutant Jo Fukuda. Doświadczony maratończyk, członek międzynarodowej zawodowej grupy biegowej, startował z Aplikacją w Tokio. Wirtualny Samochód Pościgowy dogonił go dokładnie 51 sekund po północy jego czasu, po przejechaniu 64,43km. Chwilę później niż Darka Nożyńskiego biegnącego w Poznaniu, który uzyskał wynik 63,93 km. Możemy być pewni, że w tym roku legitymujący się maratońską życiówką na poziomie 2:09:52, 32-latek będzie twardo bronił tytułu globalnego zwycięzcy. Teraz musi udowodnić, że jego ubiegłoroczny triumf to narodziny nowej gwiazdy Światowego Biegu, a nie jedynie spektakularny epizod.

Aron odpuszcza. Trzykrotny globalny zwycięzca Wings for Life World Run z 2017, 2018 i 2021 roku, tym razem będzie jednym z komentatorów anglojęzycznej wersji globalnej transmisji z biegu. Za to w ubiegłym roku, jak królik z kapelusza wyskoczył debiutant Jo Fukuda. Doświadczony maratończyk, członek międzynarodowej zawodowej grupy biegowej, startował z Aplikacją w Tokio. Wirtualny Samochód Pościgowy dogonił go dokładnie 51 sekund po północy jego czasu, po przejechaniu 64,43km. Chwilę później niż Darka Nożyńskiego biegnącego w Poznaniu, który uzyskał wynik 63,93 km. Możemy być pewni, że w tym roku legitymujący się maratońską życiówką na poziomie 2:09:52, 32-latek będzie twardo bronił tytułu globalnego zwycięzcy. Teraz musi udowodnić, że jego ubiegłoroczny triumf to narodziny nowej gwiazdy Światowego Biegu, a nie jedynie spektakularny epizod.

© Bambi Kawakubo Mami for Wings for Life World Run

Skoro o debiutantach mowa, bardzo poważnie zapowiada się występ Błażeja Brzezińskiego w Biegu Flagowym w Poznaniu. Polski maratończyk kończy właśnie bardzo długą i owocną karierę. Obok Yareda Shegumo i Pawła Koska (ten wygrał w pandemicznym 2020 roku), jest jedynym Polakiem w ostatniej dekadzie, który zwyciężył w Maratonie Warszawskim (z czasem 2:11:27 – to jego życiówka). Teraz postanowił wykorzystać całe swoje doświadczenie i sprawdzić się w wyjątkowej formule – w Wings for Life World Run, gdzie najlepsi kończą jako ostatni. Podchodzi do tego bardzo poważnie. Choć nigdy w zawodach nie przebiegł większego dystansu niż 42,2 km, ma wszystkie atuty, żeby zrobić niezłe zamieszanie. Jego trening zawsze charakteryzował wysoki kilometraż tygodniowy, więc w pewnym sensie jest przygotowany na długie bieganie. Zresztą testował to już podczas bardzo długich treningów i testy te przebiegły dobrze. O jego przygotowaniach można poczytać i posłuchać na

© Damian Kramski for Wings for Life

, już po raz czwarty wystartuje Darek Nożyński. 4 razy był lokalnym zwycięzcą Wings for Life World Run w Polsce i raz w USA (startując w Sunrise na Florydzie). Dwa razy zajmował drugie miejsce na świecie. Raz wyprzedził go Aron Anderson. W ubiegłym roku zrobił to Jo Fukuda. Całkiem niedawno Darek zszedł z trasy biegu sześciogodzinnego po pokonaniu 50 km, ale zrobił to świadomie. Nie spodziewając się zakładanego wcześniej rezultatu uznał, że swój start zamieni w długie wybieganie przed Wings for Life World Run. Taka taktyka świadczy o tym, że atak na pozycję lidera globalnego rankingu Światowego Biegu traktuje bardzo poważnie.

© Marc Müller for Wings for Life World Run