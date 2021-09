Zaczynamy playoffy Red Bull Wololo V!

Obejrzyj najlepszy do tej pory mecz Red Bull Wololo V: TheViper vs. Hera!

W fazie grupowej odbyło się bez większych sensacji, a do playoffów awansowali dokładnie ci zawodnicy, którym dawano przed turniejem największą szansę. Co ważne, wszyscy czterej główni kandydaci do zwycięstwa znaleźli się w oddzielnych ćwierćfinałach, a to powinno tylko podgrzać atmosferę... zwłaszcza, jeśli któremuś z nich potknie się noga! Czy Liereyy, Hera, TheViper i JorDan sprostają oczekiwaniom, czy jednak TaToH, MbL, DauT i Capoch zdołają zaskoczyć swoich rywali? Przekonamy się już w sobotę!