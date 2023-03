Koniec marzeń "Jankosa". Spokojny awans G2

PLKD o Team of The Year: Pod kątem grywalności jest …

"To szalone, że kończymy fazę zasadniczą na pierwszym miejscu" - przyznał jeszcze przed ostatnim meczem z Excel jungler Teamu BDS, "Sheo".

"Ludzie mogą tego nie doceniać, ale odkąd się poznaliśmy i polubiliśmy, to naprawdę wszystko stało się łatwe. Oczywiście, nie spodziewałem się 1. miejsca, jednak wiedziałem, że pokażemy się razem ze świetnej strony" - dodał debiutujący na tym poziomie w 2023 roku Francuz.

Świetna atmosfera wydaje się być kluczem do sukcesu, bowiem o tym samym mówił także adc Astralis, "Kobbe", który chwalił przede wszystkim nowego midlanera drużyny.

