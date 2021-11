Dlaczego powstają fandomy?

Czemu powstają fandomy? Od wieków kibicujemy i lubimy stawać się częścią jakiejś społeczności, by współdzielić emocje, zajawki i znaleźć kompanów do rozmów na temat ulubionego filmu czy książki. Gry oczywiście nie są tu wyjątkiem, co więcej, to gracze tworzą jedne z większych fandomów.

Czemu powstają fandomy? Od wieków kibicujemy i lubimy stawać się częścią jakiejś społeczności, by współdzielić emocje, zajawki i znaleźć kompanów do rozmów na temat ulubionego filmu czy książki. Gry oczywiście nie są tu wyjątkiem, co więcej, to gracze tworzą jedne z większych fandomów.

Wytwórnie nie ograniczają się jednak do samych gier czy dodatków i aktualizacji do nich. Poza merchem w postaci koszulek, plakatów czy figurek, pojawiają się coraz częściej książki, współprace z gwiazdami, czy seriale. Dzięki temu do fanów dołączają osoby, które nie były przekonane do samej rozgrywki, ale śledzą losy ulubionych bohaterów.

