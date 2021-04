Sorry papi, latynoskie rytmy biorą świat szturmem

Najmłodsi nie pamiętają, ale pierwszy przypadek, gdy piosenka śpiewającego po hiszpańsku artysty wylądowała na pierwszym miejscu europejskiej listy przebojów odnotowano długo przed „Despacito”. W 1987 roku udało się to – mimo że o internecie i streamingach nikt wtedy jeszcze nie myślał – zespołowi Los Lobos, z hitem „La Bamba”. Była to odświeżona wersja utworu o takim samym tytule, wykonywanego trzy dekady wcześniej przez Ritchiego Valensa. I choć sami muzycy Los Lobos mówili później w wywiadach, że ta piosenka stała się dla nich przekleństwem, bo ludzi przychodząc na ich koncerty chcieli słuchać tylko tej jednej melodii, to jednak na widok ich sukcesów wielu artystów z krajów latynoamerykańskich uwierzyło, że i oni mogą ze swoją muzyką przepłynąć ocean.

