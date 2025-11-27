Poznajcie Los Ratones

Co to był za rok dla Los Ratones! Po oficjalnym ogłoszeniu powstania drużyny w listopadzie 2024 r., w ciągu zaledwie 12 miesięcy Marc „Caedrel” Lamont poprowadził swój zespół do sukcesu w NLC (Northern League of Legends Championship), odnosząc zwycięstwa wiosną, latem i zimą, a także triumfując na szerszej scenie europejskiej, zdobywając pierwsze miejsca w EMEA Masters 2025 Winter i Spring.

Los Ratones nie są jednak kolejną zwykłą drużyną. Z jednej strony to zespół o iście gwiazdorskiej obsadzie, z drugiej jednak odniósł sukces mimo tego, że był jedną z pierwszych drużyn, które transmitowały na żywo swoje treningi, potencjalnie ujawniając swoje strategie. Udało im się nawet wygrać z mistrzem świata T1 podczas Red Bull League of Its Own w 2024 roku, mimo że południowokoreańscy giganci zmienili pozycje swoich graczy.

Znikąd, aż po występy na największych scenach – kim właściwie są Los Ratones? Oto wszystko, co musisz wiedzieć na ich temat.

01 Kim jest Marc "Caedrel" Lamont?

Caedrel jest trenerem Los Ratones © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Marc Lamont, znany również jako Caedrel, od wielu lat jest filarem europejskiej sceny League of Legends, grając na wysokim poziomie od 2015 roku. Swoją karierę rozpoczynał w 2015 roku w hiszpańskiej lidze LVP reprezentując tam xPerience eSports Club. Caedrel przez lata grał też w Giants Gaming, Renegades Banditos, FC Schalke 04, H2k Gaming i Excel Esports.

Po dwóch latach gry na najwyższym poziomie europejskiego esportu w LEC dla Excel, Caedrel zadecydował jednak o zakończeniu kariery w 2020 roku i przeniósł się na stanowisko komentatora. Po udanych występach jako caster w European Masters, letnich play-offach LEC czy fazy play-in Worldsów 2020, Caedrel został wybrany do zespołu komentatorów na sezon LEC 2021.

Po trzech sezonach LEC w latach 2021–2023, a także komentowaniu MSI 2021 oraz mistrzostw świata w 2021 i 2022 roku, Caedrel odłożył mikrofon, aby tym razem skupić się na streamowaniu, co wcześniej godził z profesjonalną grą czy komentatorką.

Aż w końcu nadszedł czas na powstanie Los Ratones. Caedrel chciał jednak stworzyć zespół nie tylko konkurencyjny, ale także taki, który zapewni widzom rozrywkę.

02 Jaki jest skład Los Ratones?

Caedrel i spółka świętują podczas Red Bull League of its Own 2024 © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Los Ratones składa się z wielu doświadczonych byłych graczy League of Legends, z których trzech grało nawet na mistrzostwach świata.

Top: Simon 'Thebausffs' Hofverberg

Thebausffs (na zdjęciu u góry strony) jest przede wszystkim streamerem League of Legends, ale miał również styczność z profesjonalną grą, podpisując kontrakt jako rezerwowy gracz G2 Esports w 2019 roku oraz BIG w 2020 roku. Przede wszystkim jednak jego transmisje na Twitchu j przyciągają tysiące widzów, a jego rekord wynosi oszałamiające 105 008 widzów.

Z ponad 1,5 milionem obserwujących na Twitchu i 1,02 milionem subskrybentów na swoim kanale YouTube, 26-letni szwedzki gracz na górnej linii wykorzystuje swój niekonwencjonalny styl gry na korzyść Los Ratones – i nawet gdy drużyna staje się coraz poważniejsza, Baus pozostaje wierny swoim nie zawsze poważnym wybrykom.

Jungle: Veljko 'Velja' Čamdžić

Prawdopodobnie to najmniej znany członek Los Ratones. 23-letni serbski jungler, udowodnił już jednak swoją wartość w drużynie, zdobywając tytuły MVP podczas obecnego sezonu w NLC i podczas European Masters.

Kim jednak w zasadzie jest Velja? Jungler z Los Ratones zdobył sławę w Balkan Esports League, a także brał udział w Benelux Elite Series i Italian PG Nationals, ale po sezonie wiosennym 2024 Velja wstrzymał swoją karierę zawodową, aby skupić się na streamowaniu. Dziś, posiadając prawie ćwierć miliona subskrybentów na Twitchu, może być jak najbardziej zadowolony ze swojej ryzykownej decyzji o przejściu na full time streaming. Jego wyczyny są pokazywane całemu światu, a on sam osiągnął nawet szczyt rankingu solo queue na EU West.

Mid: Tim 'Nemesis' Lipovšek

Nemesis dołączył do LEC wraz z drużyną Fnatic po tym, jak w 2018 roku zrobił furorę w drużynie Mad Lions, wygrywając wraz z Jušem „Crownie” Marušičem europejskie mistrzostwa European Masters. Teraz, w 2025 roku, powtórzyli wspólnie ten wyczyn w drużynie Los Ratones.

W 2019 roku dołączył do Fnatic, zastępując Rasmusa „Capsa” Winthera, który przeniósł się do G2 Esports. Od razu zrobił spore wrażenie i pomógł Fnatic awansować do ćwierćfinału mistrzostw świata. Natomiast po zakończeniu współpracy z FNC, Nemesis rozpoczął karierę streamera, reprezentując Gen.G, gdzie mógł prezentować swoje umiejętności w solo queue w Korei i Europie. Obecnie, grając w Los Ratones, wykazuje się przede wszystkim konsekwencją i solidną grą.

ADC: Juš 'Crownie' Marušič

Crownie, wcześniej występujący jako Crownshot, od wielu lat jest doskonale znany na profesjonalnej scenie. Od 2016 roku rywalizował w różnych ligach i drużynach, w tym LDLC i MAD Lions, zanim ostatecznie trafił do LEC wraz z SK Gaming.

W 2023 roku, wraz z Teamem BDS, awansował nawet do mistrzostw świata. Po odejściu z BDS, a przed dołączeniem do Los Ratones, Crownie, Nemesis i Velja grali razem w drużynie znanej jako Bad Lions, wygrywając półprofesjonalne mistrzostwa T-esports Championship, co było znakomitym przetarciem i podbudową, pod ich aktualną synergię.

Support: Martin 'Rekkles' Larsson

Rekkles wnosi doświadczenie do składu Los Ratones © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Rekkles to jeden z najbardziej znanych graczy na świecie, z bogatą historią w Europie sięgającą ponad dziesięciu lat, a także imponującymi osiągnięciami na arenie międzynarodowej. Rozpoczynając karierę w wieku 16 lat, Rekkles od samego początku grał na topowym poziomie i już od drugiego roku istnienia europejskiej ligi League of Legends Championship Series, był częścią czołowej europejskiej drużyny.

Rekkles, którego historia nierozerwalnie związana jest z Fnatic, zdobył cztery tytuły w Europie i ustanowił wiele rekordów, w tym najwięcej tytułów MVP sezonu (cztery) oraz rekord europejskiego gracza z największą liczbą pentakilli (10). Sześć razy brał też udział w mistrzostwach świata i trzykrotnie zdobył tytuł MVP finałów LEC. Po okresie spędzonym w LFL z Karmine Corp, Rekkles powrócił do Fnatic i zmienił rolę z ADC na support – rolę, którą kontynuował, wyjeżdżając do Korei Południowej z T1 Esports Academy.

Rekkles od zawsze związany był z dolną alejką, jednak zmiana pozycji na wsparcie dało mu nowe wyzwanie i nową energię do rywalizacji, co obecnie znakomicie wykorzystuje w Los Ratones.

03 W jakich turniejach brali udział?

Zdjęcie grupowe podczas Red Bull League of Its Own © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Los Ratones dotychczas brali udział w następujących zmaganiach:

Red Bull League of its Own 2024 - pokonanie T1 (ze zmienionymi rolami)

NLC Winter 2025 - Zwycięzcy

NLC Spring 2025 - Zwycięzcy

NLC Summer 2025 - Zwycięzcy

EMEA Masters Winter 2025 - Zwycięzcy

EMEA Masters Spring 2025 - Zwycięzcy

EMEA Masters Summer 2025 - top4

04 Z czego są kojarzeni?

Los Ratones są znani przede wszystkim z szybkiego zbudowania swojej pozycji na europejskiej scenie esportowej, ale także z transmitowania swoich treningów. To niekonwencjonalne podejście może dać przeciwnikom wgląd w ich strategie, jednak oni nie wydają się tym przejmować.

Tradycyjnie bowiem mecze treningowe (tzw. scrimy) między profesjonalnymi drużynami są zazwyczaj rozgrywane offstream, aby uniemożliwić przeciwnikom zapoznanie się ze strategiami drużyn.

Los Ratones jednak otwarcie transmitowali większość swoich meczów treningowych i dzięki temu, że podjęli większe ryzyko, zyskali tysiące fanów i dziesiątki tysięcy widzów podczas tychże starć.

05 Czy Los Ratones wezmą udział w rozgrywkach LEC (League of Legends EMEA Championship)?

Los Ratones – wraz z Karmine Corp Blue – wezmą udział w rozgrywkach Versus Season w ramach LEC 2026. Rozgrywki te zastąpią dotychczasowy sezon zimowy i po raz pierwszy wezmą w nich udział dwie zaproszone drużyny z europejskich lig regionalnych, które staną do rywalizacji wraz z 10 głównymi drużynami.

Los Ratones zostali zaproszeni dzięki swoim znakomitym wynikom osiągniętym podczas rozgrywek EMEA Masters 2025 i będą chcieli zaimponować również na tle najlepszych europejskich drużyn. W ramach systemu rozgrywek każdy z każdym i meczów w formacie bo1, osiem najlepszych drużyn przejdzie do fazy playoff, a zwycięzca zapewni sobie miejsce w międzynarodowym turnieju First Stand 2026. To otwiera drzwi dla Los Ratones, by podbić nie tylko Stary Kontynent, ale wyjść także na scenę międzynarodową.