Red Bull Batalla: Tak świat oszalał na punkcie freestyle’u

Za kolebkę rapowych bitew w hiszpańskojęzycznym świecie uchodzi Portoryko. Tam też odbył się pierwszy finał Batalli, którą wygrał Argentyńczyk Frescolate. W większości krajów nie było wtedy jeszcze lokalnych wydarzeń, na których wybierano by uczestników światowego finału. Krajowe eliminacje odbyły się tylko w Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i Argentynie, pozostałych uczestników wybierano na zasadzie dzikich kart. W porównaniu z tym, co wydarzyć się miało w latach kolejnych, debiutancka Red Bull Batalla wyglądała też skromnie pod względem organizacyjnym, ale wraz z nią ruszyła lawina. Pomogło w tym z pewnością upowszechnienie internetu oraz pojawienie się serwisu YouTube – dzięki nowoczesnym technologiom, hiszpańskojęzyczne bitwy na rap stały się międzynarodowym szaleństwem.

