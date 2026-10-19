Fernanda Maciel biegnie w stronę kamery podczas przemierzania Salar de Uyuni w Boliwii we wrześniu 2026 roku.
© Rudolf Hauser/Red Bull Content Pool
Ultramaratony

Fernanda Maciel pobiegła 172,8 km przez boliwijską pustynię i pobiła rekord

Brazylijska ultramaratonka Fernanda Maciel biegła przez prawie 20 godzin przez boliwijską pustynię solną Salar de Uyuni poprawiając dotychczasowy rekord (FKT) o ponad 13 godzin.
Autor: Agnes Aneboda
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Fernanda Maciel

Brazilian ultrarunner Fernanda Maciel has set speed records on some of the world's highest mountains and crossed Bolivia's Salar de Uyuni in a record 19h 50m in 2026.

BrazyliaBrazylia
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W tym artykule

  1. 1
    Bieg przez wysokogórską pustynię solną
  2. 2
    Solna równina zamieniła się w błoto
  3. 3
    Zupełnie inny rodzaj biegu ultra
Położona na wysokości około 3 700 m n.p.m. boliwijska pustynia Salar de Uyuni to miejsce, gdzie nawet spacer potrafi zmęczyć, a ludziom od samej wysokości brakuje tchu. Brazylijka Fernanda Maciel przebiegła ją, ustanawiając nowy rekord FKT (najszybszy znany czas). 46-latka pokonała trasę o długości 172,8 km szybciej niż ktokolwiek przed nią, kończąc bieg w 19 godzin, 50 minut i 8 sekund. Biegła w dzień i w nocy, poruszając się po niemal jednolitej powierzchni pustyni, poprawiając poprzedni rekord o ponad 13 godzin. Poprzedni rekord ustanowił jej rodak, ultramaratończyk Valmor Giuseppe Leonardo, w 2023 roku z czasem 33 godzin, 4 minuty i 10 sekund. Zobacz, jak radziła sobie podczas wyzwania:
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Bieg przez wysokogórską pustynię solną

Fernanda Maciel stoi na skałach i spogląda w stronę Salar de Uyuni w Boliwii we wrześniu 2026 roku.

Fernanda Maciel podziwia rozległość Salar de Uyuni

© Rudolf Hauser/Red Bull Content Pool

Maciel rozpoczęła swoją biegową wyprawę 28 września 2026 r. o 5 rano w Llica, po zachodniej stronie Salaru.

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Jej osiągnięcie było wyjątkowe nie tylko ze względu na pokonany dystans, ale także na warunki, w jakich je zrealizowała. Przebiegnięcie tak długiego dystansu w tak krótkim czasie wymagało wielkiego wysiłku w związku ze znaczną wysokością nad poziomem morza. Przy obniżonym ciśnieniu powietrza, z braku tlenu długotrwały wysiłek staje się znacznie bardziej wymagający. Na rozległej równinie solnej, gdzie nie było prawie żadnego schronienia przed żywiołami, musiała też radzić sobie z długotrwałą ekspozycją na słońce i zmiennymi warunkami pogodowymi, jednocześnie dbając o nawodnienie i odżywianie przez prawie 20 godzin spędzonych na nogach.
Fernanda Maciel biegnie w stronę kamery podczas przemierzania Salar de Uyuni w Boliwii we wrześniu 2026 roku.

Fernanda Maciel musiała zmierzyć się z ekstremalnymi warunkami

© Rudolf Hauser/Red Bull Content Pool

Fernanda Maciel ucieka przed obiektywem podczas przeprawy przez Salar de Uyuni w Boliwii we wrześniu 2026 roku.

Częścią wyzwania był ten krajobraz

© Rudolf Hauser/Red Bull Content Pool

To wyzwanie wykraczało poza samą wytrzymałość fizyczną. Maciel biegła przez prawie 20 godzin – cały dzień i w nocy – przez ogromny, niemal pozbawiony charakterystycznych elementów krajobraz, bez oznaczonego szlaku, polegając na trasie wyznaczonej w telefonie, by nie zboczyć z kursu. Gdy zapadł zmrok i coraz trudniej było nawigować, wymagało to dodatkowej koncentracji, podczas gdy zmęczenie się kumulowało. Musiała też dostosowywać się do nawierzchni, w tym rozległych kałuż płytkiej wody, błota i innych przeszkód.
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Solna równina zamieniła się w błoto

Warunki na Salarze okazały się znacznie trudniejsze niż przewidywano, bo burza gradowa zmieniła fragmenty suchego solniska w mozaikę płytkiej wody i błota. Pod powierzchnią Maciel natrafiała też na liczne małe, wypełnione wodą dziury, co wymagało ciągłego dostosowywania kroku.
Fernanda Maciel biegnie w stronę aparatu podczas swojej wyprawy przez Salar de Uyuni w Boliwii we wrześniu 2026 roku.

Fernanda Maciel przekonała się, że powierzchnia Salaru potrafi zaskoczyć

© Rudolf Hauser/Red Bull Content Pool

Fernanda Maciel biegnie w stronę aparatu podczas swojej wyprawy przez Salar de Uyuni w Boliwii we wrześniu 2026 roku.

To, co wyglądało na płaskie i równe, nie zawsze takim było

© Rudolf Hauser/Red Bull Content Pool

Po pokonaniu kałuż na 145. kilometrze musiała zmienić buty i skarpetki. „Musiałam cały czas uważać, gdzie stawiam stopy” – powiedziała.
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Zupełnie inny rodzaj biegu ultra

Pod względem fizycznym ta wyprawa zaprowadziła ją w rejony, z którymi rzadko ma do czynienia podczas zawodów. Po 100 km żołądek zaczął odrzucać jedzenie, co zmusiło ją do ograniczenia przyjmowanych pokarmów na dystansie prawie 70 km.
Fernanda Maciel unosi ręce w geście triumfu, trzymając otwartą puszkę Red Bulla po tym, jak we wrześniu 2026 roku przemierzyła Salar de Uyuni w Boliwii.

Fernanda Maciel świętuje swój niesamowity rekord FKT na Salar de Uyuni

© Rudolf Hauser/Red Bull Content Pool

Quotation
Wiem, jak biegać w górach, ale nie po płaskim terenie. Nie miałam już siły, ale starałam się z całych sił
Fernanda Maciel
Później, gdy zbliżała się do Uyuni, w nogach zaczęły pojawiać się skurcze. Traciła siłę. Ostatnie godziny opisała jako czystą wytrwałość: „Całe moje ciało było wyczerpane… Nogi miałam kompletnie zniszczone; nie mogłam robić kroków”.
Mimo że wie, jak znosić trudy w górach, przyznała, że przebiegnięcie tak długiego, płaskiego odcinka na wysokości wymagało zupełnie innego rodzaju wytrzymałości: „Wiem, jak biegać w górach, ale nie po płaskim terenie. Nie miałam już siły, ale dałam z siebie wszystko”.

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Fernanda Maciel

Brazilian ultrarunner Fernanda Maciel has set speed records on some of the world's highest mountains and crossed Bolivia's Salar de Uyuni in a record 19h 50m in 2026.

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