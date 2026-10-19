Fernanda Maciel pobiegła 172,8 km przez boliwijską pustynię i pobiła rekord

Położona na wysokości około 3 700 m n.p.m. boliwijska pustynia Salar de Uyuni to miejsce, gdzie nawet spacer potrafi zmęczyć, a ludziom od samej wysokości brakuje tchu. Brazylijka

przebiegła ją, ustanawiając nowy rekord FKT (najszybszy znany czas). 46-latka pokonała trasę o długości 172,8 km szybciej niż ktokolwiek przed nią, kończąc bieg w 19 godzin, 50 minut i 8 sekund. Biegła w dzień i w nocy, poruszając się po niemal jednolitej powierzchni pustyni, poprawiając poprzedni rekord o ponad 13 godzin. Poprzedni rekord ustanowił jej rodak, ultramaratończyk Valmor Giuseppe Leonardo, w 2023 roku z czasem 33 godzin, 4 minuty i 10 sekund. Zobacz, jak radziła sobie podczas wyzwania: