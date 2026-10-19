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Ultramaratony
Fernanda Maciel pobiegła 172,8 km przez boliwijską pustynię i pobiła rekord
Brazylijska ultramaratonka Fernanda Maciel biegła przez prawie 20 godzin przez boliwijską pustynię solną Salar de Uyuni poprawiając dotychczasowy rekord (FKT) o ponad 13 godzin.
Położona na wysokości około 3 700 m n.p.m. boliwijska pustynia Salar de Uyuni to miejsce, gdzie nawet spacer potrafi zmęczyć, a ludziom od samej wysokości brakuje tchu. Brazylijka Fernanda Maciel przebiegła ją, ustanawiając nowy rekord FKT (najszybszy znany czas). 46-latka pokonała trasę o długości 172,8 km szybciej niż ktokolwiek przed nią, kończąc bieg w 19 godzin, 50 minut i 8 sekund. Biegła w dzień i w nocy, poruszając się po niemal jednolitej powierzchni pustyni, poprawiając poprzedni rekord o ponad 13 godzin. Poprzedni rekord ustanowił jej rodak, ultramaratończyk Valmor Giuseppe Leonardo, w 2023 roku z czasem 33 godzin, 4 minuty i 10 sekund. Zobacz, jak radziła sobie podczas wyzwania:
01
Bieg przez wysokogórską pustynię solną
Maciel rozpoczęła swoją biegową wyprawę 28 września 2026 r. o 5 rano w Llica, po zachodniej stronie Salaru.
Jej osiągnięcie było wyjątkowe nie tylko ze względu na pokonany dystans, ale także na warunki, w jakich je zrealizowała. Przebiegnięcie tak długiego dystansu w tak krótkim czasie wymagało wielkiego wysiłku w związku ze znaczną wysokością nad poziomem morza. Przy obniżonym ciśnieniu powietrza, z braku tlenu długotrwały wysiłek staje się znacznie bardziej wymagający. Na rozległej równinie solnej, gdzie nie było prawie żadnego schronienia przed żywiołami, musiała też radzić sobie z długotrwałą ekspozycją na słońce i zmiennymi warunkami pogodowymi, jednocześnie dbając o nawodnienie i odżywianie przez prawie 20 godzin spędzonych na nogach.
To wyzwanie wykraczało poza samą wytrzymałość fizyczną. Maciel biegła przez prawie 20 godzin – cały dzień i w nocy – przez ogromny, niemal pozbawiony charakterystycznych elementów krajobraz, bez oznaczonego szlaku, polegając na trasie wyznaczonej w telefonie, by nie zboczyć z kursu. Gdy zapadł zmrok i coraz trudniej było nawigować, wymagało to dodatkowej koncentracji, podczas gdy zmęczenie się kumulowało. Musiała też dostosowywać się do nawierzchni, w tym rozległych kałuż płytkiej wody, błota i innych przeszkód.
02
Solna równina zamieniła się w błoto
Warunki na Salarze okazały się znacznie trudniejsze niż przewidywano, bo burza gradowa zmieniła fragmenty suchego solniska w mozaikę płytkiej wody i błota. Pod powierzchnią Maciel natrafiała też na liczne małe, wypełnione wodą dziury, co wymagało ciągłego dostosowywania kroku.
Po pokonaniu kałuż na 145. kilometrze musiała zmienić buty i skarpetki. „Musiałam cały czas uważać, gdzie stawiam stopy” – powiedziała.
03
Zupełnie inny rodzaj biegu ultra
Pod względem fizycznym ta wyprawa zaprowadziła ją w rejony, z którymi rzadko ma do czynienia podczas zawodów. Po 100 km żołądek zaczął odrzucać jedzenie, co zmusiło ją do ograniczenia przyjmowanych pokarmów na dystansie prawie 70 km.
Wiem, jak biegać w górach, ale nie po płaskim terenie. Nie miałam już siły, ale starałam się z całych sił
Później, gdy zbliżała się do Uyuni, w nogach zaczęły pojawiać się skurcze. Traciła siłę. Ostatnie godziny opisała jako czystą wytrwałość: „Całe moje ciało było wyczerpane… Nogi miałam kompletnie zniszczone; nie mogłam robić kroków”.
Mimo że wie, jak znosić trudy w górach, przyznała, że przebiegnięcie tak długiego, płaskiego odcinka na wysokości wymagało zupełnie innego rodzaju wytrzymałości: „Wiem, jak biegać w górach, ale nie po płaskim terenie. Nie miałam już siły, ale dałam z siebie wszystko”.