Fest Sessions Polska - 5 najciekawszych przeszkód na trasie Szymona Godźka

W ciągu ostatnich kilku sezonów mogliśmy obserwować niezwykłą transformację Szamana. Ze specjalisty od freestyle’u, Szymon stał się jednym z najlepszych lotników, jacy kiedykolwiek skakali po big air’owych przeszkodach. To była naturalna ewolucja, w wyniku której starszy z braci Godziek w końcu wylądował w miejscu, do którego zawsze pasował. Pełna kontrola w locie, cały wachlarz trików, które na tak olbrzymich przeszkodach robi się zupełnie inaczej - niewielu riderów jest w stanie pochwalić się takimi umiejętnościami.

