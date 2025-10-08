Podróżuje, dokumentuje i edukuje w ważnej sprawie. Poznaj Alex Wierzbowską

Podróżowała autostopem i solo, wędrowała przez himalajskie szlaki, islandzkie płaskowyże i góry Skandynawii. Wspinała się w Tatrach, Alpach i na Kaukazie. Ciągle w drodze, z wrażliwością dokumentując wyprawy ekstremalne innych podróżników i swoje. Jej nazwisko znalazło się w programie tegorocznego Festiwalu Siły Marzeń, który odbył się w Warszawie w ostatni weekend września. Co prawda Ola nie dotarła na swoją prelekcję z przyczyn zdrowotnych, ale my postanowiliśmy to nadrobić. Przeczytaj rozmowę z Alex Wierzbowską i wczuj się w emocje, jakie towarzyszą jej wyprawom, zupełnie, jak w komfortowej, festiwalowej sali w Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy".

Skąd się wzięła u Ciebie ciekawość do świata i podróżowania?

Wydaje mi się, że moja ciekawość świata zaczęła się przede mną, że jestem sumą doświadczeń i ambicji moich przodków. Szczególną w tym znaczeniu postacią jest mój dziadek, Henryk Wierzbowski, którego nigdy osobiście nie poznałam, lecz uczyłam się go poprzez listy i fotografie pozostawione w szufladach. Był taternikiem, kartografem, dokumentalistą, człowiekiem niezwykle ciekawym świata, lecz żyjącym w czasach, które nie pozwalały mu tej ciekawości w pełni realizować. Sięgał, wobec tego po literaturę albo wyjeżdżał w Tatry, które stały się w Jego życiu miejscem szczególnym, a z mojej perspektywy, stanowią pomost, przestrzeń wspólną, w której wciąż poszukuję jego śladów.

Zdjęcie Oli © Archiwum prywatne Oli Zdjęcie Oli © Archiwum prywatne Oli

Moja droga także zaczęła się od gór. Tata pokazał mi wspinaczkę, która otworzyła mnie na świat. Zaczęłam marzyć o dalekich drogach i szczytach, a dzięki bardziej sprzyjającym czasom, w których przyszło mi żyć, miałam możliwość, aby te marzenia realizować. To był początek moich podróży. Z czasem nadeszły kolejne inspiracje - długodystansowe wyprawy piesze i rowerowe, spływy packraftem. Zrozumiałam, że świat można odkrywać na wiele sposobów i doceniłam wielowymiarowość wypraw, w których liczył się nie tylko aspekt sportowy, ale też ludzki, reportażowy, fotograficzny. To sprawia, że moja pasja nie ma końca – za każdym razem świat mnie czymś zaskakuje.

A pamiętasz swoją pierwszą podróż i gdzie to było?

Odkąd pamiętam, bardzo często podróżowałam z rodzicami, a także z moją ekipą wspinaczkową. Jeździliśmy w polskie skały, Tatry , na Costa Blanca, w Alpy. Jednak podróżą, którą szczególnie darzę sentymentem, była samotna wycieczka w Tatry. Był to wrzesień, początek roku szkolnego w gimnazjum, a może już w liceum. Zdecydowanie bardziej przepadałam za górami niż za szkołą, więc wynajęłam mały pokoik w Kuźnicach i przez dwa tygodnie całymi dniami wędrowałam po górach, a wieczorami spisywałam wrażenia ze szlaków w dzienniku odziedziczonym po dziadku. Zawsze nosiłam Jego zdjęcie w kieszeni polara, blisko serca. Czytałam listy oraz pocztówki, w których opisywał odwiedzone miejsca i starałam się dotrzeć w każde z nich, odwzorować kadry, spojrzeć na te przestrzenie z Jego perspektywy. Odwiedzałam także Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku, aby przywitać się z bliskimi dziadkowi - Witoldem Henrykiem Paryskim oraz Zofią Radwańską-Paryską, u których zatrzymywał się, kreśląc mapy Tatr. Wędrując wśród mogił czułam, że znajduję się w otoczeniu ludzi, do których chciałabym równać, jakkolwiek odległy jest to cel.

Alex Wierzbowska © Archiwum prywatne Oli Podczas tego wyjazdu Tatry stały się dla mnie przestrzenią pamięci i bliskości. Choć są stosunkowo niewielkie i coraz bardziej zatłoczone, dla mnie zawsze będą wyjątkowe – bo wiem, że dokładnie tymi samymi ścieżkami kroczył mój dziadek Alex Wierzbowska

A potem za niedługo była pierwsza solo podróż na Islandię, która jest też twoim domem.

Na Islandii spędziłam w sumie ponad cztery lata, choć bywam tam tak często, że w pewnym momencie przestałam liczyć. W pewnym sensie stała się moim drugim domem, a także pierwszą samodzielną destynacją zagraniczną po ukończeniu liceum. Zarzuciłam na plecy zdecydowanie za ciężki plecak i z biletem w jedną stronę poleciałam w kierunku dziecięcych marzeń. W wyspie zakochałam się bowiem kilka lat wcześniej, po seansie filmu dokumentalnego „Heima”, opowiadającego historię zespołu Sigur Rós. Islandia jawiła mi się jako obietnica bezkresu gór, surowej przyrody i spokoju.

Wyruszyłam bez konkretnego planu. Wiedziałam jedynie, że chcę zobaczyć jak najwięcej, a w plecaku miałam wszystko , co było potrzebne do w miarę niezależnego przeżycia (oraz wiele innych, niepotrzebnych rzeczy, których pozbywałam się po drodze). Poruszałam się głównie pieszo i autostopem . Udało mi się objechać całą wyspę, dotrzeć w interior, przejść łącznie ponad 500 kilometrów i spędzić kilka tygodni w namiocie. To doświadczenie – pełne prostoty, wysiłku i bliskości natury – było dla mnie przełomowe i na zawsze ukształtowało moje podejście do podróżowania.

Alex Wierzbowska © Archiwum prywatne Oli Alex Wierzbowska © Archiwum prywatne Oli

Czy to był ten sam namiot, który pożyczałam na moje wyjazdy?

Tak! Był to ten sam klaustrofobiczny namiot, nadający się raczej do awaryjnego noclegu podczas akcji górskiej niż do campingu. Ale za to jest lekki i ergonomiczny. Podczas tego wyjazdu nauczyłam się wiele o sobie, a także zderzyłam moje wyobrażenia o Islandii z rzeczywistością i zakochałam w niej na nowo, już bez złudzeń.

Podróżując przez kolejne lata po świecie, zawsze miałam poczucie, że chcąc wrócić “do domu”, mogę wracać także tam. Bardzo wiele zawdzięczam tej wyspie. Stała się dla mnie lekcją charakteru, miejscem rozwoju zawodowego, źródłem wielu pięknych wspomnień, bezpieczną przestrzenią, choć także bardzo wymagającą. Wracam do niej systematycznie co kilka miesięcy i choć postanowiłam budować życie w Polsce, to za każdym razem lądując w Keflaviku czuję, że jestem u siebie.

Samochodem byłoby za szybko, pieszo zbyt długo, a rower wydawał się w sam raz Alex Wierzbowska

Czyli wszystko zaczęło się od Islandii. A potem pojawiły się różne wyzwania – od projektów wspinaczkowych, jak ten w Armenii, przez długodystansowe wyprawy rowerowe na Bałkanach, aż po podróże w miejsca tak odległe jak Amazonia.

Moją pierwszą długodystansową podróżą rowerową był zimowy trawers Półwyspu Bałkańskiego. Z Polski do Aten i z powrotem. Nigdy wcześniej nie jeździłam długodystansowo na rowerze. Właściwie ogólnie rzadko korzystałam z tej formy komunikacji. Pomyślałam jednak, że chciałabym przebyć tę trasę w tempie, które pozwoli mi naprawdę poczuć przestrzeń. Samochodem byłoby za szybko, pieszo zbyt długo, a rower wydawał się w sam raz.

Połączyłam siły z moją koleżanką, Nikol Kowalik i w styczniu 2017 roku wyruszyłyśmy w podróż, która zajęła nam blisko cztery miesiące. Naszym azymutem były Ateny. Trasę dogrywałyśmy spontanicznie, nierzadko zatrzymując się dłużej w szczególnie pięknych miejscach. Tuż po przekroczeniu granicy polsko-czeskiej, straciłyśmy zasięg i przez kilka miesięcy korzystałyśmy jedynie z łapanego od czasu do czasu wi-fi. Pierwsze tygodnie były bardzo zimne. Nierzadko przewracałyśmy się na lodzie albo pchałyśmy rowery w głębokim śniegu. Przywykłyśmy do braku czucia w kończynach. W miarę możliwości starałyśmy się spać w namiocie, lecz co jakiś czas korzystałyśmy ze spontanicznej gościny osób, które poznawałyśmy po drodze, a także społeczności serwisu Warm Showers, w ramach którego udało nam się nawet znaleźć nocleg w Atenach, z tymże po nieudolnych próbach odnalezienia adresu, okazało się, że były to Ateny w Georgii (USA).

Każdy chce popatrzać, jak pracuje Ola © Archiwum prywatne Oli

W drodze powrotnej, w górach w Serbii, znalazłyśmy małego, trzymiesięcznego szczeniaka. Nazwałyśmy go Ajvar i postanowiłyśmy zabrać ze sobą. To wydłużyło podróż – pies nie mógł spędzać całych dni w sakwie, potrzebował ruchu, jedzenia, odpoczynku. Ale udało się i Ajvar trafił do Polski. Do dziś mieszka w moim domu rodzinnym.

Ale przygoda! Bałkany nie są płaskie, to praktycznie góry i podjazdy, więc na pewno też było to spore wyzwanie.

Było to zdecydowanie większe wyzwanie niż mogłyśmy zakładać. Przez brak doświadczenia nie miałyśmy skali porównawczej, co być może było w naszym przypadku wspierające. Jechałyśmy przed siebie wychodząc z założenia, że jeśli podzielimy tę trasę na setki mniejszych części i każdego dnia będziemy systematycznie poruszać się naprzód, to kiedyś dotrzemy do celu. I tak właśnie było.

Ta wyprawa dała mi ogromną siłę i pozwoliła odkryć potencjał, o którym nie miałam pojęcia. Jednak przede wszystkim była lekcją o przywileju przekraczania granic. W tamtym czasie przez Półwysep Bałkański wędrowały setki tysięcy uchodźców, próbujących dostać się na północ Europy, uciekając z Afganistanu, Iraku czy Syrii. Spotykałyśmy ich na przejściach granicznych, które dla nas były formalnością, a dla nich murem nie do przekroczenia, tylko dlatego, że mieli nieszczęście urodzić się w nieodpowiednim miejscu. Zrozumiałam wtedy, że swoboda poruszania się nie jest oczywistością, a długodystansowe podróże dla wielu ludzi są koniecznością i jedynym ratunkiem ku polepszeniu warunków życia.

Zdjęcie Oli © Archiwum prywatne Oli

Kilka lat później, udzielając się w islandzkiej organizacji No Borders, która wspierała osoby starające się o azyl na Islandii, poznałam Afgańczyków, którzy wędrowali tym szlakiem, podczas gdy ja zwiedzałam świat i realizowałam swoje ambicje. Udało im się pozostać na wyspie, rozpocząć studia, nauczyć islandzkiego. Żyją jednak w poczuciu, iż najpewniej już nigdy nie zobaczą swoich bliskich, nie wrócą do ojcowizny. Dlatego ta wyprawa przez Bałkany była dla mnie przełomowa – zarówno jako przygoda, jak i głęboka lekcja. Później pojawiły się kolejne wyzwania, już bardziej zaplanowane. Jednym z ważniejszych projektów była Armenia. Wcześniej były także długodystansowe marsze – choćby w Himalajach, Szwecji i Norwegii.

Często nie zdajemy sobie sprawy z naszych przywilejów. To dobre przypomnienie. Jak dalej rozwinęła się twoja droga? W którym momencie podróże stały się ścieżką zawodową?

Kolejne lata spędziłam na wspinaczkach w Alpach, nauce żeglarstwa morskiego, marszach długodystansowych przez Himalaje Nepalu, zimowych wędrówkach po Laponii, Islandii, Norwegii. W 2018 roku zostałam zaproszona do udziału w międzynarodowym projekcie wspinaczkowym Project Armenia, którego ideą było otworzenie nowych dróg na ścianach Dilijan, a także przeprowadzenie lekcji z podstaw wspinaczki wśród lokalnej społeczności. Moją główną rolą było dokumentowanie wyprawy i realizowanie materiałów reklamowych dla sponsorów. Projekt zakończył się sukcesem. Udało nam się otworzyć rejon wspinaczkowy liczący 22 drogi (20 sportowych i 2 tradowe). Zostawiliśmy w Armenii część sprzętu wspinaczkowego, aby umożliwić społeczności Dilijan korzystanie z tych dróg.

Ta wyprawa była dla mnie ogromną lekcją pokory, pracy w zespole, tworzenia logistyki projektu na wielką skalę, poruszania się w ścianie już nie tylko jako wspinacz, ale także jako fotograf. Pojawiały się błędy, stres, ale przede wszystkim ogrom satysfakcji i poczucie, że chcę chodzić do pracy w takie miejsca.

Alex Wierzbowska © Archiwum prywatne Oli

I tak się zaczęła twoja przygoda z pracą jako dokumentalistka wypraw ekstremalnych…

Tak. Armenia pomogła mi zbudować bazę pod portoflio. Gdy jakiś czas później Mateusz Waligóra szukał dokumentalisty do projektu “Morskie Opowieści”, zgłosiłam CV, wciąż nie do końca wierząc w moje zdjęcia (w tym zakresie do dziś niewiele się zmieniło). Pamiętam, że po wysłaniu maila, poczułam zażenowanie i próbowałam go cofnąć, lecz było za późno. Ku mojemu zdziwieniu, udało mi się dostać to zlecenie, którego zwieńczeniem była okładka w National Geographic Polska. Współpracowałam także z Łukaszem Superganem, dokumentując kilka etapów niezwykłego zimowego trawersu gór Polski, a także realizując zdjęcia dla Jego partnerów. Robiłam zdjęcia komercyjne dla SIGG, Sennheiser, Merrell, Aztorin, Dafi, ThinkTank, PAJAK, Brubeck, Mountain Gazette i innych. Dokumentowałam powódź w Pakistanie, wojnę w Ukrainie.

Mateusz Waligóra w obiektywie Oli © Archiwum prywatne Oli Zdjęcie Oli © Archiwum prywatne Oli

Potem była Amazonia i Andy.

Spływ yapokami (packraftami) po rzekach Amazonii Kolumbijskiej, realizowany w 2024 roku, był dla mnie projektem szczególnym, gdyż stanowił powrót do siebie po doświadczeniu gwałtu w trakcie samotnej podróży przez Stany Zjednoczone. Przez sześć lat żyłam w milczeniu i wyparciu. Ratowała mnie praca, lecz tęskniłam za własnymi projektami i za osobą, którą byłam kiedyś.

Alex Wierzbowska © Archiwum prywatne Oli

Podróż wiodła nurtem Rio Guayabero i Rio Guaviare. Większość trasy odbyłam z moimi kolegami - Adrianem Klimkiem oraz Danielem Gądkiem. Ostatnie 120 kilometrów przepłynęłam samotnie, co było dla mnie symbolicznym zmierzeniem się ze sobą i powrotem do samodzielnych wyzwań. Nadwyżkę czasu w Kolumbii spędziłam jadąc motocyklem przez Andy. Była to moja pierwsza jazda po zdaniu egzaminu na kategorię A.

Ważne, aby wytworzyć w sobie umiejętność rozróżnienia, kiedy warto przełamać strach i iść dalej, a kiedy odpuścić Alex Wierzbowska

Każda wyprawa bardzo mocno splata się z etapami mojego wewnętrznego życia. Kolumbia stała się dla mnie źródłem odwagi i inspiracji. Opowiedziała mi historie ocalałych z przemocy seksualnej w trakcie wojny domowej, trwającej ponad pół wieku. Były to opowieści o odzyskiwaniu swojego głosu, honorze i sprzeciwie wobec przemocy. Odnalazłam w nich niesamowitą siłę. Zrozumiałam, że moje życie się nie skończyło, lecz być może nabrało innego znaczenia. Że moje trudne doświadczenia to także narzędzia, które mogę wykorzystać do czynienia dobra. To stało się dla mnie motywacją do rozwoju projektu Droga Kobiet.

A czy bałaś się przed wyjazdem?

Często się boję. Myślę, że strach jest potrzebny. Zwraca nam uwagę na to, co jeszcze można poprawić. Ważne, aby nauczyć się z nim pracować oraz wytworzyć w sobie umiejętność rozróżnienia, kiedy warto go przełamać i iść dalej, a kiedy odpuścić.

Przed wyjazdem do Amazonii spędziliśmy miesiące nad szczegółową analizą ryzyka. Przygotowaliśmy się najlepiej, jak potrafiliśmy. Dzięki temu, nawet gdy byłam sama i płynęłam przez tereny kontrolowane przez grupy partyzanckie, gdzie istniał potencjał napadu bądź porwania, miałam przygotowane 3-4 scenariusze na różne sytuacje i to dawało mi częściowy spokój. Oczywiście nie na wszystko mamy wpływ i nie da się w pełni zredukować ryzyka, lecz każdy człowiek podejmujący się takich wyzwań raczej zdaje sobie z tego sprawę i akceptuje ten stan rzeczy.

Nie tylko motocykl © Archiwum prywatne Oli Zjeździła kawał świata © Archiwum prywatne Oli

Kolumbia to moje marzenie podróżnicze. Jak wyglądał spływ rzeką?

To było dla nas pierwsze długodystansowe wyzwanie packraftowe. Mieliśmy wielkie szczęście być wspierani wiedzą przez takich specjalistów jak Rafał Kośnik, Maciej Tarasin, Dominik Szczepański, Bernard Gloger z YapokRaft, Michał Dzikowski czy Maciej Garbowicz, za co jesteśmy niezwykle wdzięczni. Wiele lekcji musieliśmy jednak odbyć na własnych błędach. Dla mnie i Daniela była to pierwsza wizyta w lesie Amazońskim. Adrian, który od lat mieszka w Kolumbii i jest świetnym przewodnikiem, był dla nas dużym wsparciem w zrozumieniu tego miejsca.

Amazonia w swojej bioróżnorodności wywarła na mnie ogromne wrażenie. Jednocześnie przejmujące były kontrasty wynikające z postępującej degradacji tej przestrzeni przez człowieka. Płynęliśmy wzdłuż rozciągających się kilometrami plantacji palm olejowych. Poznaliśmy ludzi pracujących przy uprawach koki. Były wśród nich dzieci, które wstawały przed szkołą, aby pomóc w pracy rodzicom. Rozmawiałam z rybakami, którzy pomimo ciężkiej pracy, nigdy nie odwiedzili stolicy ze względu na brak środków do odbycia takiej podróży. Nielegalne wydobycie złota rujnuje ekosystem i narusza godność natury. Walka z nielegalnym przemysłem jest jednak nierówna, gdyż Kolumbia jest najniebezpieczniejszym państwem dla aktywistów klimatycznych. W regionie Amazonii Global Witness doliczyło się 39 zabójstw. Wiele ofiar pochodziło z rdzennych społeczności.

Prawie zawsze z aparatem © Archiwum prywatne Oli

Bardzo smutna perspektywa.

Tak. Otworzyła mi ona oczy na wielowymiarowość tych przestrzeni. Dopłynęłam do Mapiripan 9 kwietnia, w kolumbijski Narodowy Dzień Pamięci i Solidarności z Ofiarami Konfliktów Zbrojnych. Podczas rozmowy w lokalnym ratuszu dowiedziałam się, że samotne kilometry z San Jose de Guaviare do Mapiripan spływałam trasą, którą grupy paramilitarne podążały w 1997 roku, aby przeprowadzić masakry ludności cywilnej m.in. w Mapiripan i Puerto Alvira. Rzeka, która dla mnie była powrotem do życia, dla wielu lokalnych społeczeństw stanowiła grób bliskich, których poćwiartowane piłami mechanicznymi ciała wrzucano do wody.

Co sprawiło, że po spływie postanowiłaś wsiąść na motocykl?

Odkąd pamiętam, podziwiałam moich znajomych motocyklistów. Kilka lat wcześniej, tuż przed wyjazdem do Pakistanu, zrobiłam prawo jazdy na kategorię A, jednak ze względu na bardzo intensywny czas w życiu zawodowym, nie miałam możliwości, aby spróbować swoich sił poza szkołą jazdy. W Kolumbii motocykl jest jednym z podstawowych rodzajów transportu. Wyobraźnia podpowiedziała mi, że Andy będą świetnym miejscem na pierwszą jazdę. Nie miałam zaplanowanej trasy. Kierowałam się jedynie zasadą - unikać asfaltu.

Muszę przyznać, że szło mi wyjątkowo dobrze. Wydawało mi się, że to pewnie wrodzony talent. A potem się przewróciłam. Wypadłam na zakręcie prosto w iglaste krzaki. Motocykl przygniótł mi nogę, odcinając krążenie. Nie byłam w stanie go podnieść. Byłam sama, na górskiej drodze pośrodku niczego. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi. Uratowali mnie przejeżdżający obok panowie. Podnieśli motocykl i powiedzieli, że do najbliższej miejscowości mam ponad 30 kilometrów. Wsiadłam i pojechałam, czując jak igły wbijają mi się w każdą część ciała. Znalazłam klinikę, w której lekarzom udało się część z nich wyciągnąć, lecz nie wszystkie, co skutkowało stanem zapalnym wyleczonym dopiero w Polsce. Nie chciałam jednak przerywać wycieczki, więc kontynuowałam jazdę na mocnych lekach przeciwbólowych.

Ola na motocyklu © Archiwum prywatne Oli

Drogi były śliskie, dużo kamieni i błota, codzienne deszcze. Zaliczyłam jeszcze kilka wywrotek, ale zawsze wstawałam. Czasem za sprawą poznanych po drodze ludzi, później z pomocną dłonią kolegi, który dołączył w ostatni weekend. Dość szybko zrozumiałam, że trasa przerasta technicznie moje umiejętności. W krytycznych momentach zatrzymywałam się i pozwalałam sobie na pięć minut płaczu. A potem jechałam dalej, bo innej opcji nie było. Do dziś nie wiem, jak mi się to udało. Mimo wszystko, w każdym momencie jestem chętna to powtórzyć. Teraz już nieco mądrzejsza o zebrane doświadczenia.

Sporo podróżujesz! Czy masz może takie swoje rytuały przed? Chodzi mi o to, co robisz zanim wyruszysz na dłuższą wyprawę – takie przygotowania, zwyczaje albo nawyki, które powtarzasz przed wyjazdem.

Mówiąc szczerze, tuż przed wyprawą najczęściej biegam i staram się domykać tematy. Zawsze brakuje tego jednego dnia. Nierzadko z jednej podróży jadę w kolejną i mam bardzo mało czasu na przepakowanie. W miarę możliwości staram się posiedzieć przynajmniej kilka minut w ciszy, spędzić czas z bliskimi, jeśli akurat są obok, lecz nie ma w tym reguły. Przed wyjazdami często jestem zestresowana. Czasem czuję się chora. Wszystko jednak mija, gdy wsiadam do samolotu/samochodu/na rower. W tych pierwszych chwilach podróży staram się być w pełni “tu i teraz”. Wszystko to, co przed, to głównie chaos.

Bardzo prawdziwe i ludzkie! A jakie kolejne marzenia podróżnicze?

Planów jest oczywiście mnóstwo. Najbliższa perspektywa to dalsza praca nad projektem sportowo-reportażowym dotyczącym rzek konfliktów, w ramach którego planuję kilka spływów. Jedną z rzek jest Eufrat. Skupiam się także na powrocie do projektów fotograficznych i pracy twórczej, wystąpieniach edukacyjnych związanych z Drogą Kobiet, a także przygotowaniach do trawersów pustynnych, które chodzą mi po głowie od lat.

Trzymam kciuki za wyprawy! Dzięki Alex za rozmowę!

Alex Wierzbowska - dokumentalistka i podróżniczka, skupiona na fotografowaniu wypraw ekstremalnych oraz reportażu społecznym. Założycielka studia kreatywnego Untold Stories oraz inicjatorka akcji Droga Kobiet, której celem jest przeciwdziałanie przemocy seksualnej w środowiskach podróżniczych i outdoorowych.

Zrealizowała także kilka własnych projektów podróżniczych i sportowych, takich jak m.in. zimowy rowerowy trawers Półwyspu Bałkańskiego, spływ rzekami Amazonii Kolumbijskiej oraz długodystansowe marsze przez Islandię i Himalaje Nepalu. Posiada wieloletnie doświadczenie wspinaczkowe zdobywane w Tatrach, Alpach, na Kaukazie i w innych rejonach wspinaczkowych świata.