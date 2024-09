5 sposobów, żeby dostać się na Festiwal Siły Marzeń

To świetna okazja, by nie tylko zobaczyć wszystkie prelekcje, ale mieć szansę, aby uścisnąć dłoń każdemu z prelegentów i prelegentek.

W trakcie festiwalu organizowany jest konkurs Moja Siła Marzeń. Jeśli chcesz pokazać swoją wyprawę czy projekt podróżniczy, który odmienił Twoje życie i podzielić się tą historią, to jest on właśnie dla Ciebie. Do zgarnięcia jest 2x1000 zł, nagrody rzeczowe i sława - możliwość emisji swojego filmu z podróży w Move TV, na ponad 1400 ekranach w całej Polsce. Zatem wystarczy się zgłosić, wygrać, przyjść odebrać nagrodę, a wtedy na pewno z Festiwalu już nikt Cię nie wyrzuci.

udział w festiwalu i przygotowała zabawę. Tylko dla Was do zdobycia jest