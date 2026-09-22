Marzenia potrzebują przygotowania. VIII Festiwal Siły Marzeń może pomóc

W programie VIII Festiwalu Siły Marzeń znalazły się prelekcje o przygotowaniu do wypraw górskich, Islandii, Koronie Ziemi, dzikiej przyrodzie, fotografii i podróży, która może zmieniać świat. Będzie też można wziąć udział w turnieju Red Bull Wings Cup . Drugi dzień wydarzenia będzie bezpłatnym maratonem filmowym. W weekend warto wybrać się do Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy”.

Pełny program i bilety na poszczególne prelekcje na: www.festiwalsilymarzen.pl

Na najwyższy szczyt Ziemi nie wchodzi się prosto z kanapy, choć ruszenie się z niej, to ważny, pierwszy krok. Zanim wsiądziesz do samolotu z permitem w kieszeni, czekają Cię miesiące treningów i planowania. Tegoroczny Festiwal Siły Marzeń zaczyna się od tego, co dzieje się przed wyprawą. Prelegenci z jego programu opowiadają o tym, co dzieje się w jej trakcie i po powrocie. O formie, bez której trudno myśleć o górach. O sprzęcie, pogodzie i bezpieczeństwie. O odpowiedzialności za sposób, w jaki patrzymy na świat i opowiadamy o nim. I o spotkaniach, które czasem są dla nas ważniejsze niż sam cel naszej podróży.

Zanim ruszysz, zbuduj formę

Sobotni program rozpocznie się od bardzo konkretnego pytania: jak przygotować organizm do wyprawy, jeśli na co dzień mieszkamy na nizinach? Odpowiedzi poszuka Karol Hennig, trener, założyciel i pomysłodawca programu Forma na Szczyt. Specjalizuje się w przygotowaniu wydolnościowym i treningowym do wypraw górskich. Pracował między innymi z członkami Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 2017/2018 oraz przygotowywał youtubera Kubę Pateckiego do wypraw w góry wchodzące w skład Korony Ziemi. Jego prelekcja „Forma na szczyt” będzie praktycznym przewodnikiem zarówno dla tych, którzy planują pierwszy trekking na Rysy, jak i dla osób myślących o wejściu na Mont Blanc, Kilimandżaro czy Everest. Jak skutecznie budować kondycję? Jak zaplanować trening? Od jakich celów zacząć i jakich błędów unikać? W ramach programu 12 osób przygotowano do zdobycia Everestu. To dobry dowód na to, że ekspedycja zaczyna się nie po dotarciu do Base Campu, ale kilka tysięcy metrów niżej, podczas pierwszego zaplanowanego treningu.

Islandię warto odwiedzić z planem

Po przerwie publiczność przeniesie się do Islandii. Andrzej Rychlewski pokaże wnętrze wyspy – surowe góry, aktywne wulkany, potężne lodowce i bezkresne pustkowia. Rychlewski jest pasjonatem arktycznych podróży, gór i mniej oczywistych miejsc. Świat najchętniej poznaje pieszo, nocując w terenie. Odwiedził między innymi Islandię, Svalbard, Wyspy Owcze i Lofoty, które przemierzył na rowerze. Z wypraw przywozi nie tylko zdjęcia i filmy, ale także praktyczną wiedzę. Prelekcja „Góry Islandii” nie będzie więc wyłącznie pokazem zdjęć. Dowiesz się, jak wygląda infrastruktura dla miłośników trekkingu, jak przygotować się do wyjazdu i jaki sprzęt może okazać się niezbędny. Będzie to opowieść o przygodzie i wolności, ale także o szacunku do miejsca, w którym warunki potrafią szybko się zmieniać.

Festiwal Siły Marzeń © Piotr Lech

Korona Ziemi od zaplecza

O 14:00 na scenie pojawi się Michał Leksiński . To szczególnie aktualny punkt programu – w czerwcu 2026 roku zdobył Denali, najwyższy szczyt Ameryki Północnej, i tym samym ukończył projekt Korony Ziemi. Na Evereście stanął w kwietniu 2025 roku. Jego historia jest ciekawa także dlatego, że Leksiński przez lata realizował swoje górskie cele, pracując zawodowo i wychowując dwójkę dzieci. W prelekcji „Moja droga po Koronę Ziemi” opowie o tym, jak taki projekt wygląda od środka. Ile naprawdę kosztują wyprawy? Jak zaplanować je w czasie? Jak rozmawiać o górach w domu? I co dzieje się w głowie człowieka na Evereście, kiedy pogoda się pogarsza i lata przygotowań mogą okazać się niewystarczającym czynnikiem decydującym o sukcesie? To będzie opowieść o najwyższych szczytach świata, ale też o konsekwencji, zmęczeniu i sytuacjach, w których trzeba zdecydować, czy cel jest ważniejszy od bezpieczeństwa.

Michał Leksiński jest autorem książki Projekt: Wyprawa, trzykrotnym prelegentem TEDx i wykładowcą Collegium Civitas. Stworzył także charytatywny projekt 7 Happy Summits, wspierający Fundację Happy Kids. Podczas festiwalu znajdzie się wśród osób uhonorowanych tablicą w Alei Przygody, Podróży i Sportu.

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Nie tylko prelekcje: Red Bull Wings Cup

Między jedną opowieścią a drugą będzie można zajrzeć do strefy Red Bull Wings Cup i spróbować swoich sił w EA SPORTS FC™ 27. Turniej jest otwarty nie tylko dla zapalonych fanów piłkarskich gier – równie dobrze mogą dołączyć osoby, które chcą po prostu sprawdzić się w krótkiej, turniejowej rozgrywce i dobrze się bawić. Red Bull Wings Cup to ogólnopolska rywalizacja, w której uczestnicy walczą o wyjątkowe nagrody w grze oraz awans na krajowe finały podczas Poznań Game Arena. Najlepsi mogą zyskać szansę reprezentowania Polski na światowym finale w Miami. Na miejscu będzie można poczęstować się schłodzonym Red Bullem.

Przemek Kossakowski i Miłka Raulin © Ewelina Adamczyk / Festiwal Siły Marzeń

Aleja, w której historie zostają na zawsze

Tradycji stanie się zadość. To już trzeci raz, kiedy w wyjątkowej, jedynej takiej alei w Warszawie, ursynowskiej Alei Przygody, Podróży i Sportu odbędzie się oficjalne odsłonięcie kolejnych tablic. W tym roku uhonorowani zostaną Michał Leksiński, Marcin Kostrzyński i Alex Wierzbowska. W wydarzeniu wezmą udział włodarze dzielnicy, media i uczestnicy festiwalu. Aleja jest czymś więcej niż pamiątką po kolejnych edycjach imprezy. To miejsce, w którym podróżnicze historie zostają na dłużej.

Dookoła świata, gdzie żyją nie tylko ludzie

Druga część sobotniego programu rozpocznie się od spotkania z Marcinem Kostrzyńskim . Leśnik, były myśliwy, filmowiec, dziennikarz, konstruktor i obrońca praw zwierząt prowadzi na YouTubie kanał „Marcin z lasu”. Jest także autorem książek o wilkach i innych mieszkańcach dzikiej przyrody. Kostrzyński sam buduje kamery, roboty i specjalistyczne pojazdy do filmowania zwierząt. Dzięki temu może obserwować przyrodę z bliska, nie zakłócając jej rytmu. Podczas prelekcji „Przyroda pełna tajemnic” opowie o świecie, który wciąż potrafi zaskakiwać, mimo że wydaje nam się, iż o zwierzętach wiemy już bardzo dużo.

Alex Wierzbowska: kiedy podróż staje się świadectwem

O 17:30 wystąpi Alex Wierzbowska – dokumentalistka i podróżniczka zajmująca się fotografią wypraw ekstremalnych oraz reportażem społecznym. Dokumentowała między innymi powódź w Pakistanie, wojnę w Ukrainie i międzynarodową wyprawę wspinaczkową do Armenii. Jej zdjęcie znalazło się na okładce National Geographic Polska. Alex jest także inicjatorką akcji Droga Kobiet, której celem jest przeciwdziałanie przemocy seksualnej w środowiskach podróżniczych i outdoorowych. Podróżowała między innymi przez Półwysep Bałkański, Amazonię Kolumbijską, Islandię i Himalaje Nepalu. Jej prelekcja „Reportaż i jego oblicza: od wypraw ekstremalnych po świadectwo wojny” dotyka tematów, które wykraczają poza klasyczne opowieści o podróżach. Jak wygląda praca fotografa na kilkusetmetrowej ścianie skalnej, w amazońskiej selwie, podczas klęski humanitarnej albo konfliktu zbrojnego? Czy dokumentowanie świata jest przywilejem? Dlaczego podróże kobiet bywają inne?

Alex miała wystąpić na poprzedniej edycji Festiwalu Siły Marzeń, jednak z przyczyn zdrowotnych nie dotarła na swoją prelekcję. W tym roku spotka się z publicznością na żywo.

Przed festiwalem warto przeczytać rozmowę z Alex opublikowaną na redbull.com , w której nadrobiliśmy jej ubiegłoroczną, festiwalową absencję

Alex Wierzbowska © Archiwum prywatne Alex Wierzbowskiej

Kuba uczy uważności

Sobotni blok zakończy Sabina Lawrów . Fotografka, reportażystka i autorka książek odwiedziła ponad 100 krajów na siedmiu kontynentach. Jej reportaże i fotografie powstają tam, gdzie kończy się komercyjna turystyka, a zaczyna codzienne życie. Sabina przez ponad sześć lat była związana z branżą muzycznych teledysków na YouTubie. Później porzuciła pracę w korporacji i postawiła na dokumentowanie świata. W prelekcji „Sama przez Kubę. O podróży, która naprawia świat” opowie o wyprawach do miejsc dotkniętych kryzysem – między innymi do Birmy, Nepalu i właśnie Kuby. To nie będzie opowieść o egzotycznej ucieczce od codzienności. Raczej o tym, że brak wielu rzeczy może nauczyć doceniać to, co wcześniej wydawało się oczywiste. Lawrów pokaże podróż jako spotkanie. W rejonach, gdzie ludzie tego potrzebują, czasem najważniejszą pomocą nie są pieniądze ani paczki, ale obecność, rozmowa i gotowość do słuchania. Po całym dniu opowieści o przygotowaniach, ambitnych planach i realizacji celów w ekstremalnych warunkach przyjdzie czas na pytanie, co właściwie zabieramy z podróży do własnego życia? To może być świetne podsumowanie.

Festiwal nie kończy się wraz z ostatnią prelekcją

O 20:30 rozpocznie się „Małe co nieco” – wieczór chill & networkingu z zaproszonymi gośćmi. To część dla tych, którzy chcą nie tylko słuchać, ale także porozmawiać, poznać innych uczestników i spotkać prelegentów w mniej formalnej atmosferze.

Niedziela z filmami, czyli podróż w wygodnym fotelu

27 września, od 11:00 rozpocznie się bezpłatny maraton filmów krótkometrażowych. W programie znalazło się siedem produkcji z różnych części świata:

„109 Below” – USA, 14 minut,

„The Beginning” – Kanada, 19 minut,

„FREERAIDE” – Niemcy, 9 minut,

„Meta. Female Pioneers in Mountaineering” – Niemcy, 20 minut,

„Qotzuni: People of the Lake” – Argentyna, 13 minut,

„Smoke That Thunders” – Kanada, 4 minuty,

„Unfenced” – Polska, 13 minut.

O 13:00 zaplanowano rozdanie nagród „Moja Siła Marzeń”. Następnie widzowie zobaczą trzy filmy nagrodzone na festiwalu w Lądku-Zdroju:

„Bezdroża” - Polska, 71 minut,

„Big Water Theory” - Francja, 60 minut,

„Run Again” - Francja, 67 minut

Filmowa niedziela jest propozycją także dla osób, które nie planują uczestniczyć w sobotnich prelekcjach. Nie trzeba znać się na wspinaczce ani mieć za sobą własnych wypraw. Wystarczą ciekawość i gotowość na filmowe emocje.

Przygotuj się!

Tegoroczną filmową podróż można zacząć już teraz. Na Red Bull TV znajdziecie „Wild Waters” – inny film poświęcony Nourii Newman, bohaterce „Big Water Theory". To nie jest tytuł ujęty w programie VIII Festiwalu Siły Marzeń, ale warto obejrzeć go wcześniej, żeby wejść w klimat opowieści o odwadze, przygotowaniu i mierzeniu się z żywiołem.

1 h 26 min Wild Waters Od olimpijskich akwenów po dzikie rzeki. Poznaj Nourię Newman - najbardziej utalentowaną kajakarkę swojego pokolenia.

26 i 27 września w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” będzie można posłuchać historii ludzi, którzy swoje marzenia zamienili w konkretne projekty. To potężna dawka inspiracji i motywacji do realizacji swoich pomysłów. Pełny program i bilety: na stronie Festiwalu Siły Marzeń.