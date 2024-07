Festiwal podróżniczy w Warszawie z ambicjami, by zapełnić Narodowy

Już teraz znamy program imprezy, a bilety są już dostępne. Porozmawialiśmy z Miłką, aby dowiedzieć się więcej. Opowiedziała nam nie tylko o o fantastycznych prelegentach, ale również o wszystkim co kryje się za organizacją takiej imprezy i o tym, dlaczego od lat wkłada w to tyle energii. Będzie też coś zupełnie nowego, coś czego w Warszawie jeszcze nie było. Co? Przeczytajcie wywiad, bo wiemy to jako pierwsi.

Stworzymy w Warszawie pierwszą Aleję podróży, przygody sportu. Bo właśnie przygoda, podróże i sport to hasła, które od lat towarzyszą festiwalowi, a teraz będą towarzyszyć każdemu, kto zagości na zielonym Ursynowie. To oficjalna część festiwalu, a 28 września wspólnie z włodarzami miasta oraz nagrodzonymi podróżnikami i sportowcami odsłonimy tablice wyróżnionych, sławnych osób. To będzie świetna okazja, żeby zrobić sobie zdjęcie ze swoim idolem - nie tylko dla uczestników festiwalu, ale każdego, kto tego dnia o 18:00 stawi się przy stacji metra Imielin. No i najważniejsze. To pierwsza taka aleja w Warszawie! Festiwal Siły Marzeń to jedyny podróżniczy festiwal w stolicy i mamy w planie się rozrastać. Nieskromnie powiem, że moją ambicją jest Narodowy. Przed nami jeszcze ogrom pracy, ale z doświadczenia wiem, że każde, nawet najbardziej szalone marzenie dane jest wraz z mocą spełnienia go, prawda? Póki co, od 6 lat wszystko dzieje się na moim ukochanym Ursynowie, który stał się wręcz warszawską kolebką podróżniczych opowieści.

Stworzymy w Warszawie pierwszą Aleję podróży, przygody sportu. Bo właśnie przygoda, podróże i sport to hasła, które od lat towarzyszą festiwalowi, a teraz będą towarzyszyć każdemu, kto zagości na zielonym Ursynowie. To oficjalna część festiwalu, a 28 września wspólnie z włodarzami miasta oraz nagrodzonymi podróżnikami i sportowcami odsłonimy tablice wyróżnionych, sławnych osób. To będzie świetna okazja, żeby zrobić sobie zdjęcie ze swoim idolem - nie tylko dla uczestników festiwalu, ale każdego, kto tego dnia o 18:00 stawi się przy stacji metra Imielin. No i najważniejsze. To pierwsza taka aleja w Warszawie! Festiwal Siły Marzeń to jedyny podróżniczy festiwal w stolicy i mamy w planie się rozrastać. Nieskromnie powiem, że moją ambicją jest Narodowy. Przed nami jeszcze ogrom pracy, ale z doświadczenia wiem, że każde, nawet najbardziej szalone marzenie dane jest wraz z mocą spełnienia go, prawda? Póki co, od 6 lat wszystko dzieje się na moim ukochanym Ursynowie, który stał się wręcz warszawską kolebką podróżniczych opowieści.

Stworzymy w Warszawie pierwszą Aleję podróży, przygody sportu. Bo właśnie przygoda, podróże i sport to hasła, które od lat towarzyszą festiwalowi, a teraz będą towarzyszyć każdemu, kto zagości na zielonym Ursynowie. To oficjalna część festiwalu, a 28 września wspólnie z włodarzami miasta oraz nagrodzonymi podróżnikami i sportowcami odsłonimy tablice wyróżnionych, sławnych osób. To będzie świetna okazja, żeby zrobić sobie zdjęcie ze swoim idolem - nie tylko dla uczestników festiwalu, ale każdego, kto tego dnia o 18:00 stawi się przy stacji metra Imielin. No i najważniejsze. To pierwsza taka aleja w Warszawie! Festiwal Siły Marzeń to jedyny podróżniczy festiwal w stolicy i mamy w planie się rozrastać. Nieskromnie powiem, że moją ambicją jest Narodowy. Przed nami jeszcze ogrom pracy, ale z doświadczenia wiem, że każde, nawet najbardziej szalone marzenie dane jest wraz z mocą spełnienia go, prawda? Póki co, od 6 lat wszystko dzieje się na moim ukochanym Ursynowie, który stał się wręcz warszawską kolebką podróżniczych opowieści.

Patrząc po tematach naszych prelegentów absolutnie każdy! Ale fakt, w tym roku możemy pochwalić się obecnością znanego podróżnika Przemka Kossakowskiego, Maćka Wisławskiego - pilota rajdowego, czy 18-krotnego mistrza świata w szybownictwie, czyli Sebastiana Kawy. Ale kto nie chciałby posłuchać o nielegalnym wkroczeniu na teren największej odkrywkowej kopalni złota, albo o tym jak na hulajnodze przejechać Afrykę Wschodnią lub motocyklem pokonać największe przełęcze świata. Będą też wymagające klimaty: o przejściu 1710 km nieodkrytego szlaku Kaukazu, górach Tasmanii, Koronie Europy, czy długodystansowych szlakach w Andach, ale i o naszej pięknej Polsce. Jako Polacy lubimy podróżować, zwiedzać, oglądać, poznawać świat i uwielbiamy rzucać sobie wyzwania. A inspiracją często jest czyjaś opowieść. Nasi podróżnicy zabiorą Was w miejsca nietuzinkowe i podzielą się praktyczną wiedzą i doświadczeniem z podróży. Taka wiedza jest na wagę złota! A wielkie sale mógłby zapełnić choćby Tomek Kurczaba - dzięki swoim opowieściom z Antarktydy, gdzie w izolacji i mrozie spędził w stacji badawczej łącznie 2,5 roku. Albo Ola Trzaskowska, która zabierze nas w Himalaje - zresztą tak jak Sebastian Kawa, przy czym z Olą podróżować będziemy na motocyklu, a z Sebastianem, wiadomo szybowcem... Wspomniany Przemek to oczywiście „Odmienne stany świadomości”, Dorota Kłąb zabierze nas na Kubę, Teresa Tokarz do Argentyny i Kolumbii, Karolina Tuszyńska w góry Tasmanii, z Ewą Zwolską szlajać się będziemy po Polsce hulajnogą po Afryce śmigniemy z Dominikiem Wieczorkiewiczem. Z kolei, gdy wszyscy mówili, że nie można podróżować, Michał Kiełbasa w pandemii odwiedził 58 krajów. No i najważniejsze. Wystąpienie Marcina Błeńskiego „Bezpieczny Kazbek”, bo o bezpieczeństwie w górach wysokich nigdy za mało. Festiwal to dwudniowa dawka inspiracji. Pierwszego dnia, 28 września podróżujemy „DOOKOŁA ŚWIATA”, a drugiego 29 września ruszamy „W GÓRY”. Dzień w górach zwieńczony będzie warsztatami, z których wyjdziecie ze swoją pamiątkową koszulką, ale najpierw będzie ją trzeba abstrakcyjnie upiększyć farbami. .

Patrząc po tematach naszych prelegentów absolutnie każdy! Ale fakt, w tym roku możemy pochwalić się obecnością znanego podróżnika Przemka Kossakowskiego, Maćka Wisławskiego - pilota rajdowego, czy 18-krotnego mistrza świata w szybownictwie, czyli Sebastiana Kawy. Ale kto nie chciałby posłuchać o nielegalnym wkroczeniu na teren największej odkrywkowej kopalni złota, albo o tym jak na hulajnodze przejechać Afrykę Wschodnią lub motocyklem pokonać największe przełęcze świata. Będą też wymagające klimaty: o przejściu 1710 km nieodkrytego szlaku Kaukazu, górach Tasmanii, Koronie Europy, czy długodystansowych szlakach w Andach, ale i o naszej pięknej Polsce. Jako Polacy lubimy podróżować, zwiedzać, oglądać, poznawać świat i uwielbiamy rzucać sobie wyzwania. A inspiracją często jest czyjaś opowieść. Nasi podróżnicy zabiorą Was w miejsca nietuzinkowe i podzielą się praktyczną wiedzą i doświadczeniem z podróży. Taka wiedza jest na wagę złota! A wielkie sale mógłby zapełnić choćby Tomek Kurczaba - dzięki swoim opowieściom z Antarktydy, gdzie w izolacji i mrozie spędził w stacji badawczej łącznie 2,5 roku. Albo Ola Trzaskowska, która zabierze nas w Himalaje - zresztą tak jak Sebastian Kawa, przy czym z Olą podróżować będziemy na motocyklu, a z Sebastianem, wiadomo szybowcem... Wspomniany Przemek to oczywiście „Odmienne stany świadomości”, Dorota Kłąb zabierze nas na Kubę, Teresa Tokarz do Argentyny i Kolumbii, Karolina Tuszyńska w góry Tasmanii, z Ewą Zwolską szlajać się będziemy po Polsce hulajnogą po Afryce śmigniemy z Dominikiem Wieczorkiewiczem. Z kolei, gdy wszyscy mówili, że nie można podróżować, Michał Kiełbasa w pandemii odwiedził 58 krajów. No i najważniejsze. Wystąpienie Marcina Błeńskiego „Bezpieczny Kazbek”, bo o bezpieczeństwie w górach wysokich nigdy za mało. Festiwal to dwudniowa dawka inspiracji. Pierwszego dnia, 28 września podróżujemy „DOOKOŁA ŚWIATA”, a drugiego 29 września ruszamy „W GÓRY”. Dzień w górach zwieńczony będzie warsztatami, z których wyjdziecie ze swoją pamiątkową koszulką, ale najpierw będzie ją trzeba abstrakcyjnie upiększyć farbami. .

Patrząc po tematach naszych prelegentów absolutnie każdy! Ale fakt, w tym roku możemy pochwalić się obecnością znanego podróżnika Przemka Kossakowskiego, Maćka Wisławskiego - pilota rajdowego, czy 18-krotnego mistrza świata w szybownictwie, czyli Sebastiana Kawy. Ale kto nie chciałby posłuchać o nielegalnym wkroczeniu na teren największej odkrywkowej kopalni złota, albo o tym jak na hulajnodze przejechać Afrykę Wschodnią lub motocyklem pokonać największe przełęcze świata. Będą też wymagające klimaty: o przejściu 1710 km nieodkrytego szlaku Kaukazu, górach Tasmanii, Koronie Europy, czy długodystansowych szlakach w Andach, ale i o naszej pięknej Polsce. Jako Polacy lubimy podróżować, zwiedzać, oglądać, poznawać świat i uwielbiamy rzucać sobie wyzwania. A inspiracją często jest czyjaś opowieść. Nasi podróżnicy zabiorą Was w miejsca nietuzinkowe i podzielą się praktyczną wiedzą i doświadczeniem z podróży. Taka wiedza jest na wagę złota! A wielkie sale mógłby zapełnić choćby Tomek Kurczaba - dzięki swoim opowieściom z Antarktydy, gdzie w izolacji i mrozie spędził w stacji badawczej łącznie 2,5 roku. Albo Ola Trzaskowska, która zabierze nas w Himalaje - zresztą tak jak Sebastian Kawa, przy czym z Olą podróżować będziemy na motocyklu, a z Sebastianem, wiadomo szybowcem... Wspomniany Przemek to oczywiście „Odmienne stany świadomości”, Dorota Kłąb zabierze nas na Kubę, Teresa Tokarz do Argentyny i Kolumbii, Karolina Tuszyńska w góry Tasmanii, z Ewą Zwolską szlajać się będziemy po Polsce hulajnogą po Afryce śmigniemy z Dominikiem Wieczorkiewiczem. Z kolei, gdy wszyscy mówili, że nie można podróżować, Michał Kiełbasa w pandemii odwiedził 58 krajów. No i najważniejsze. Wystąpienie Marcina Błeńskiego „Bezpieczny Kazbek”, bo o bezpieczeństwie w górach wysokich nigdy za mało. Festiwal to dwudniowa dawka inspiracji. Pierwszego dnia, 28 września podróżujemy „DOOKOŁA ŚWIATA”, a drugiego 29 września ruszamy „W GÓRY”. Dzień w górach zwieńczony będzie warsztatami, z których wyjdziecie ze swoją pamiątkową koszulką, ale najpierw będzie ją trzeba abstrakcyjnie upiększyć farbami. .

Nasi prelegenci to świetne źródła, praktycznych informacji. A to co osobiście dla mnie jest najważniejsze to fakt, żeby pokazywać światu ludzi z prawdziwymi osiągnięciami i dokonaniami. Dziś w Internecie bardzo szybko można zostać kimś „sławnym”. Wystarczy, że zrobisz coś szalonego niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu. A warto zauważać prawdziwe autorytety – czyli ludzi, którzy osiągnęli rzeczy niemożliwe dzięki konsekwencji, wytrwałości i ciężkiej pracy. Niby nuda, a ja wiem, że to jest właśnie to! I ich historiami powinniśmy się wszyscy inspirować. I takich ludzi spotkacie na festiwalu.

Nasi prelegenci to świetne źródła, praktycznych informacji. A to co osobiście dla mnie jest najważniejsze to fakt, żeby pokazywać światu ludzi z prawdziwymi osiągnięciami i dokonaniami. Dziś w Internecie bardzo szybko można zostać kimś „sławnym”. Wystarczy, że zrobisz coś szalonego niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu. A warto zauważać prawdziwe autorytety – czyli ludzi, którzy osiągnęli rzeczy niemożliwe dzięki konsekwencji, wytrwałości i ciężkiej pracy. Niby nuda, a ja wiem, że to jest właśnie to! I ich historiami powinniśmy się wszyscy inspirować. I takich ludzi spotkacie na festiwalu.

Nasi prelegenci to świetne źródła, praktycznych informacji. A to co osobiście dla mnie jest najważniejsze to fakt, żeby pokazywać światu ludzi z prawdziwymi osiągnięciami i dokonaniami. Dziś w Internecie bardzo szybko można zostać kimś „sławnym”. Wystarczy, że zrobisz coś szalonego niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu. A warto zauważać prawdziwe autorytety – czyli ludzi, którzy osiągnęli rzeczy niemożliwe dzięki konsekwencji, wytrwałości i ciężkiej pracy. Niby nuda, a ja wiem, że to jest właśnie to! I ich historiami powinniśmy się wszyscy inspirować. I takich ludzi spotkacie na festiwalu.

To, że możemy się spotkać. Przez tempo życia i Covid zanikają nasze społeczne umiejętności. Festiwal to świetna okazja, żeby poznać nowych ludzi, wysłuchać na żywo niesamowitych opowieści, poczuć festiwalową energię, być w podróżniczej rodzinie i najważniejsze: znaleźć inspirację. To i mój prywatny cel. Sama potrzebuję inspiracji, a festiwal jest do tego świetną okazją. Bo jak wiadomo nie wszystko da się zrobić on-line i przez telefon. . .

To, że możemy się spotkać. Przez tempo życia i Covid zanikają nasze społeczne umiejętności. Festiwal to świetna okazja, żeby poznać nowych ludzi, wysłuchać na żywo niesamowitych opowieści, poczuć festiwalową energię, być w podróżniczej rodzinie i najważniejsze: znaleźć inspirację. To i mój prywatny cel. Sama potrzebuję inspiracji, a festiwal jest do tego świetną okazją. Bo jak wiadomo nie wszystko da się zrobić on-line i przez telefon. . .

To, że możemy się spotkać. Przez tempo życia i Covid zanikają nasze społeczne umiejętności. Festiwal to świetna okazja, żeby poznać nowych ludzi, wysłuchać na żywo niesamowitych opowieści, poczuć festiwalową energię, być w podróżniczej rodzinie i najważniejsze: znaleźć inspirację. To i mój prywatny cel. Sama potrzebuję inspiracji, a festiwal jest do tego świetną okazją. Bo jak wiadomo nie wszystko da się zrobić on-line i przez telefon. . .

Czy to jest to, co skłoniło cię do stworzenia festiwalu? Skąd wziął się pomysł?

Czy to jest to, co skłoniło cię do stworzenia festiwalu? Skąd wziął się pomysł?

Czy to jest to, co skłoniło cię do stworzenia festiwalu? Skąd wziął się pomysł?

W 2018 roku zakończyłam mój projekt Korony Ziemi. Gdy zdobyłam Everest pojawiała się pustka – no bo nie ma wyższej góry, na którą można wejść. W głowie zadawałam sobie pytanie co ja teraz będę robić? A może by tak podróżować dzięki opowieściom innych? Ludzi podróży, przygody i sportu postanowiłam spędzać w jedno miejsce i sprawdzić, czy mogę się nimi inspirować i czy wpadną mi do głowy kolejne szalone pomysły. To dzięki takim spotkaniom zaczęłam eksplorować nieznane mi dotąd przestrzenie polarne. Trawers Grenlandii był wyzwaniem, w którym Wojtek Moskal - mój podróżniczy guru - pełnił szalenie ważną rolę. Po rozmowie z kimś takim jak Wojtek wszystko się klaruje, a marzenia nabierają kształtów. Poznawanie nietuzinkowych ludzi, słuchanie ich historii i trudności jakie musieli pokonać, naprawdę dodaje skrzydeł. Pozytywne nakręcanie to moje festiwalowe zadanie. Zgromadzić tych wszystkich szalonych ludzi w jednym miejscu, słuchać z otwartą z wrażenia buzią, uczyć się i pokazywać światu – to moja misja.

W 2018 roku zakończyłam mój projekt Korony Ziemi. Gdy zdobyłam Everest pojawiała się pustka – no bo nie ma wyższej góry, na którą można wejść. W głowie zadawałam sobie pytanie co ja teraz będę robić? A może by tak podróżować dzięki opowieściom innych? Ludzi podróży, przygody i sportu postanowiłam spędzać w jedno miejsce i sprawdzić, czy mogę się nimi inspirować i czy wpadną mi do głowy kolejne szalone pomysły. To dzięki takim spotkaniom zaczęłam eksplorować nieznane mi dotąd przestrzenie polarne. Trawers Grenlandii był wyzwaniem, w którym Wojtek Moskal - mój podróżniczy guru - pełnił szalenie ważną rolę. Po rozmowie z kimś takim jak Wojtek wszystko się klaruje, a marzenia nabierają kształtów. Poznawanie nietuzinkowych ludzi, słuchanie ich historii i trudności jakie musieli pokonać, naprawdę dodaje skrzydeł. Pozytywne nakręcanie to moje festiwalowe zadanie. Zgromadzić tych wszystkich szalonych ludzi w jednym miejscu, słuchać z otwartą z wrażenia buzią, uczyć się i pokazywać światu – to moja misja.

W 2018 roku zakończyłam mój projekt Korony Ziemi. Gdy zdobyłam Everest pojawiała się pustka – no bo nie ma wyższej góry, na którą można wejść. W głowie zadawałam sobie pytanie co ja teraz będę robić? A może by tak podróżować dzięki opowieściom innych? Ludzi podróży, przygody i sportu postanowiłam spędzać w jedno miejsce i sprawdzić, czy mogę się nimi inspirować i czy wpadną mi do głowy kolejne szalone pomysły. To dzięki takim spotkaniom zaczęłam eksplorować nieznane mi dotąd przestrzenie polarne. Trawers Grenlandii był wyzwaniem, w którym Wojtek Moskal - mój podróżniczy guru - pełnił szalenie ważną rolę. Po rozmowie z kimś takim jak Wojtek wszystko się klaruje, a marzenia nabierają kształtów. Poznawanie nietuzinkowych ludzi, słuchanie ich historii i trudności jakie musieli pokonać, naprawdę dodaje skrzydeł. Pozytywne nakręcanie to moje festiwalowe zadanie. Zgromadzić tych wszystkich szalonych ludzi w jednym miejscu, słuchać z otwartą z wrażenia buzią, uczyć się i pokazywać światu – to moja misja.