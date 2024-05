5 festiwali w Europie i pomysłów na muzyczny urlop

Jeszcze bliżej z Krakowa jest do czeskiej Ostrawy – niecałe dwie godziny samochodem. Dlatego organizowany tam festiwal tak popularny jest wśród polskiej publiczności. Grają na nim także naszi wykonawcy – m.in. Kwiat Jabłoni i Sutari. Zagra tam również artysta lub zespół, wyłoniony w specjalnym plebiscycie, w którym można głosować do 9 maja. A wśród największych gwiazd: Sam Smith, Lenny Kravitz, Sean Paul, Zara Larsson, Bat For Lashes czy Gary Clark Jr. Wszystko to na terenie dawnej huty Dolne Witkowice w centrum Ostrawy, pośród dawnych kopalń i hangarów, które robią dodatkowe wrażenie.

