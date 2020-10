Jakim w ogóle cudem doszło do współpracy giganta branży fast foodów oraz angielskiego kopciuszka? Za wszystkim stoją marketingowcy tego pierwszego. Doszli oni do celnego wniosku, że przecież nie muszą sponsorować największych (i o wiele droższych) potęg światowego futbolu. Jeżeli w grze dostępny jest klub z dna angielskiej czwartej ligi, to wykupienie miejsca na jego koszulkach da dokładnie ten sam efekt, co na koszulkach Barcelony czy Manchesteru.