FIFA 21 - najlepsi napastnicy w grze!

To może zabrzmieć banalnie, ale meczy piłkarskich nie wygrywa się bez strzelania goli - należy więc, chociaż raz na cały mecz, pokonać bramkarza drużyny przeciwnej , aby zejść do szatni w glorii i chwale. Najbardziej emocjonujące zadanie na boisku mają więc napastnicy, których celne oko i pewna noga mogą przechylić szalę zwycięstwa na jedną ze stron. W FIFA 21 znajdziemy wielu wysoko klasyfikowanych zawodników - w poniższym zestawieniu prezentujemy dziesięciu najlepszych napastników.

1. Lionel Messi, FC Barcelona - ocena ogólna 93

W FIFA 21 najlepszym zawodnikiem jest znowu Lionel Messi . Trzeba więc o nim pamiętać, niezależnie od tego, czy kibicuje się Messiemu, czy też depczącemu mu po piętach Ronaldo - w końcu obaj zawodnicy byli najbardziej dominującymi postaciami światowej piłki nożnej w ciągu ostatniej dekady. Bez cienia wątpliwości Messi - ze swoją oceną ogólną na poziomie 93 oczek - będzie rządził w najnowszej FIFA 21.

2. Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio - ocena ogólna 92

W historii ostatnich gier FIFA walka o miano najlepszego zawodnika toczyła się między wspomnianym wyżej Lionelem Messim, a Cristiano Ronaldo - tym razem Portugalczyk musiał uznać wyższość Argentyńczyka. Na szczęście Messi gra na prawym skrzydle (RW), a Ronaldo w bezpośrednim ataku (ST) - co oznacza, że obu piłkarzy można próbować skompletować w jednej drużynie, by jak tajfun przechodziła przez inne zespoły. Ronaldo już to robi, rozrywając na strzępy inne kluby, w czym pomagają mu naprawdę wysokie noty dryblingu (89), tempa (89) i strzału (93) - jest drugim najlepszym napastnikiem w grze, ale strzał w FIFA 21 ma najlepszy.

3. Robert Lewandowski, Bayern Monachium - ocena ogólna 91

W zestawieniu najlepszych napastników nie mogło zabraknąć polskiej dumy narodowej - Roberta Lewandowskiego . Złote dziecko rodzimego futbolu nie powinno czuć się pokrzywdzone, zajmując zaszczytne miejsce na podium - tuż za gwiazdami formatu Messiego i Ronaldo. Ocena ogólna Lewandowskiego na poziomie 91 sprawia także, że jest on na trzecim miejscu, jeśli chodzi o najlepszych zawodników pojawiających się w FIFA 21 (remisuje m.in. z obłędnym bramkarzem Oblakiem i najlepszym pomocnikiem De Bruyne) - to jednak wynik m.in. fantastycznej gry, którą Robert popisał się w zeszłym sezonie. Wciąż jednak Messi i Ronaldo wyprzedzają "Lewego" - może w FIFA 22 zrówna się z piłkarskimi legendami?

4. Neymar Jr, Paris Saint-Germain - ocena ogólna 91

Atrybuty Neymara Jr są oczywiste chyba dla wszystkich miłośników piłki nożnej - niewielu więc może z czystym sumieniem powiedzieć, że nie jest on jednym z topowych zawodników na świecie (szczególnie po jego ostatnich występach w klubie i kraju). Bezdyskusyjnie była to kluczowa postać w drodze PSG do finału Ligi Mistrzów (w którym jednak Francuzi uznać musieli wyższość Bayernu Monachium po golu Kingsleya Comana). Neymar Jr jest zawodnikiem nie tylko robiącym ogromne wrażenie na przeciwnikach, ale i szybkim oraz pomysłowym piłkarzem - warto więc mieć na niego oko w FIFA 21.

5. Mo Salah, Liverpool - ocena ogólna 90

Mo Salah odegrał kluczową rolę w dążeniu do boiskowej dominacji Liverpoolu - szczególnie po wybitnie udanym sezonie strzeleckim, w którym Nieustraszony skrzydłowy Czerwonych utrzymał tytuł jednego z najlepszych napastników futbolowego świata. Jeśli chcesz budować drużynę marzeń, warto pomyśleć o Mo Salah w kontekście zastępstwa dla Messiego (obaj zawodnicy grają na prawym skrzydle - RW). Być może Mo będzie kluczową postacią w FIFA 21, zwłaszcza jeśli pod uwagę weźmiemy jego oszałamiającą ocenę tempa, wynoszącą aż 93 oczka!

Inter Milan na boisku się nie patyczkuje... © EA

6. Sadio Mané, Liverpool - ocena ogólna 90

Niewielu graczy w FIFA 21 jest szybszych od Salaha - jednym z nich jest jednak jego drużynowy kolega z Liverpoolu, Sadio Mané . Jego tempo ocenione zostało na 94 oczka, co czyni go drugim najszybszym zawodnikiem w całej grze! Po 18 golach w Premier League zawodnik ten udowadnia, że nie bez powodu należy do grona najlepszych napastników w najnowszej kopance Electronic Arts!

7. Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain - ocena ogólna 90

Jedynym graczem szybszym od Mané jest Kylian Mbappé - który musiałby zapłacić mandat przebiegając obok fotoradaru. Jego tempo rozsadza wszelkie prędkościomierze, dlatego też ocena jego tempa ustalona została na astronomiczne 96 oczek! Jego zaletą nie jest jednak wyłącznie szybkość - co poświadczyć może każdy, kto widział jak Mbappé gra dla PSG lub w reprezentacji Francji. Z powietrza nie wzięły się świetne statystyki - wśród których Kylian pochwalić może się doskonałym dryblingiem (91 oczek) i nieco słabszymi strzałami (ocena 86). Należy pamiętać, że zawodnik ten - będący gwiazdą okładki FIFA 21 - ma zaledwie 21 lat. Ma więc przed sobą niesamowitą przyszłość w futbolowej karierze.

Pięknie wygląd trybuna w barwach Milanu, prawda? © EA

8. Sergio Agüero, Manchester City - ocena ogólna 89

Przez długi czas Sergio Agüero był jednym z najlepszych napastników Premier League. Znalazł się także w topce najlepszych atakujących w FIFA 21. Może i jego tempo pozostawia sporo do życzenia - Agüero ma tę statystykę rozwiniętą "zaledwie" do 78, przez co wielu piłkarzy pozostawia go daleko w tyle podczas sprintów, ale trudno odmówić mu przyzwoitych 88 oczek za drybling i 80 za strzały. Może więc nie jest to najszybszy zawodnik, ale poradzi sobie w trudnych sytuacjach pod bramką przeciwnika jak mało który snajper. Jeśliby zbudować linię napastników, tak aby Sergio nie musiał polegać na swoim niespecjalnie powalającym tempie, ubogaci on drużynę niszcząc obronę przeciwnika w drobną perzynę.

9. Karim Benzema, Real Madryt - ocena ogólna 89

Karim Benzema zawsze był niedocenianą postacią w światowym futbolu. Pomimo faktu, że to on współtworzył fundament dla sukcesów Realu Madryt, inne gwiazdy zespołu wydają się go przyćmiewać - na szczęście twórcy okazali mu honory, przyznając ocenę ogólną w wysokości 89 oczek. Podobnie jak Agüero, tak i Benzema świetnie radzi sobie w dryblingu, strzałach i podaniach. W dodatku zawodnik ten nie musi się wstydzić swojego atrybutu siły, dzięki czemu będzie w stanie radzić sobie z największymi wyzwaniami na boisku. Będzie naprawdę skutecznym członkiem zespołu - o ile obudujesz wokół niego niemniej solidną drużynę.

Harry Kane , Eden Hazard , Raheem Sterling i Paulo Dybala współdzielą dziesiątą pozycję z oceną ogólną na poziomie 88 oczek - dzięki czemu zarówno Real Madryt, Manchester City i Piemonte Calcio mają po dwóch zawodników w grupie najważniejszych napastników FIFA 21.

Lubisz rywalizację? Sprawdź jak ThatDemoGuy i Quinton pojedynkują się w Street Fighterze!