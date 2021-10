FIFA 22: poradnik do trybu Squad Battles

Squad Battles to być może najlepszy i najszybszy sposób, by naturalnie zbudować swoją drużynę marzeń w FIFA 22 Ultimate Team. Chcesz w końcu nabyć najlepszych zawodników i rywalizować z czołówką? W takim razie będziesz potrzebować zastrzyku finansów i paczek z trybu Squad Battles!

Co tydzień poświęć nieco czasu na grę w Squad Battles, a otrzymasz dodatkowe paczki, które znacznie pomogą w trybie FUT. Ryan Pessoa

"Granie w Squad Battles jest jak jedzenie warzyw - być może wolisz coś innego, ale to dla twojego własnego dobra! Co tydzień poświęć nieco czasu na grę w Squad Battles, a otrzymasz dodatkowe paczki, które znacznie pomogą w trybie FUT. Możesz też użyć tego trybu by wypełniać zadania meczowe, więc poczekaj, aż na liście pokażą się zawodnicy do odblokowania i zabierz się do gry!" - radzi Pessoa.

W poprzednich cyklach do zdobycia byli naprawdę cenni zawodnicy, więc zdecydowanie warto nad tym popracować. Squad Battles to także doskonały sposób na Wymianę Ikon. Nie zapomnij więc zagrać w okresie otwarcia tej funkcji, by zdobywać żetony i zmaksymalizować swoje zyski!

Squad Battles - najważniejsze informacje

FIFA 22 © EA

Squad Battles to tryb dla jednego gracza (lub dwóch w trybie kooperacji) w FIFA 22 Ultimate Team. Dzięki niemu co tydzień można rozegrać do 40 meczów przeciwko sztucznej inteligencji, w tym także przeciwko dwóm specjalnym składom - jeden z nich wybierają celebryci, a drugi stworzony jest na podstawie aktualnej Drużyny Tygodnia. Użytkownik może wybrać poziom trudności przed każdym meczem, a im trudniej, tym więcej punktów można uzyskać. Punkty natomiast wymienia się na FIFA coins oraz paczki, które przyznawane są w każdą niedzielę.

Przeciwnicy w Squad Battle dobierani są w czwórki. Każdy kwartet składa się z jednej bardzo słabej drużyny, dwóch progresywnie lepszych składów, a także z ostatniego zespołu złożonego z czołowych piłkarzy, z pełną synergią.

Pokonanie wszystkich czterech komputerowych przeciwników w grupie może być sporym wyzwaniem, ale nie ma się co przejmować: to nie jest obowiązkowe. Im więcej meczów wygrywasz, tym więcej punktów zdobędziesz, ale praktycznie nigdy nie zakończysz zabawy z pustymi rękoma. A jeśli nie masz ochoty nawet spróbować walki z najtrudniejszymi rywalami, to możesz po prostu pominąć dany mecz - zostanie on jednak podliczony do limitu 40 spotkań tygodniowo. Warto więc mimo wszystko spróbować!

Najlepsze taktyki na Squad Battles w FIFA 22

FIFA 22 © EA

Meta w FIFA 22 wciąż nabiera kształtów i jest daleka od pełnego rozpracowania, ale sposoby na pokonanie sztucznej inteligencji w Squad Battles wydają się podobne do poprzedniej części serii. Na początku nie ma nic złego w grze na poziomie Semi-Pro lub Professional (kolejno trzeci i czwarty poziom trudności). Tutaj wystarczą podstawowe podania i relatywnie agresywny styl gry.

Jeśli jednak masz już doświadczenie, to zdecydowanie powinieneś podnieść poziom trudności, by zdobyć lepsze nagrody. Na poziomie Legendarnym komputer jest dość pasywny w początkowej fazie meczu, by dopiero później znacznie zwiększyć agresję. Oznacza to, że jeśli w pierwszych dziesięciu minutach zaczniesz strzelać gole, to przeciwnik zwyczajnie nie zdąży nadrobić strat.

Najszybszym i najprostszym sposobem na "farmienie" punktów jest gra przeciwko najprostszym przeciwnikom, łącznie 10 razy, i pomijanie kolejnych trzech rywali w zbiorze. Zakładając, że wygrać 8 na 10 takich meczów, to zdobędziesz około 22 do 25 tysięcy punktów, a to już całkiem dobry wynik.

Aby zmaksymalizować zyski nie należy na siłę próbować walki z trudniejszymi przeciwnikami. Warto spróbować, choćby po to, by sprawdzić swoje umiejętności, ale nie wahaj się zrezygnować ze spotkania jeśli uważasz, że masz już szans na wygraną. Nic w takiej sytuacji nie stoi na przeszkodzie, by sobie odpuścić i spróbować kolejny raz. Oszczędzisz tym samym zarówno czas, jak i nerwy!

Nagrody za FUT 22 Squad Battles

FIFA 22 © EA

Twórcy z EA Sports dokonali pewnych zmian w nagrodach za Squad Battles w najnowszej części FIFA. W większości uległy one redukcji, ale poziom Gold 1 wciąż gwarantuje przyzwoite wypłaty przy stosunkowo niewielkim nakładzie czasu i pracy. Warto jednak trochę bardziej przycisnąć, by zmieścić się co najmniej na poziomie Elite 1 dla dodatkowych 12 tysięcy monet.

FIFA 22 © EA

Tabela nagród Squad Battles:

Bronze 3 - Premium Loan Player Reward Pack

Bronze 2 - Gold Pack

Bronze 1 - 500 coins, 2x Gold Pack

Silver 3 - 1,000 coins, Premium Gold Pack, Gold Pack

Silver 2 - 2,000 coins, 2x Premium Gold Pack, Gold Pack

Silver 1 - 4,000 coins, 2x Jumbo Premium Gold Pack

Gold 3 - 5,000 coins, Jumbo Premium Gold Pack, Prime Mixed Players Pack

Gold 2 - 6,000 coins, Jumbo Premium Gold Pack, Prime Mixed Players Pack

Gold 1 - 8,000 coins, Prime Electrum Players Pack, Prime Mixed Players Pack, Jumbo Premium Gold Pack

Elite 3 - 8,000 coins, 2x Rare Electrum Players Pack, Prime Mixed Players Pack

Elite 2 - 14,000 coins, 2x Rare Electrum Players Pack, Premium Gold Players Pack

Elite 1 - 26,000 coins, 2x Rare Players Pack

Top 101-200 - 65,000 coins, Rare Players Pack, 2x Mega Pack

Top 41-100 - 65,000 coins, Jumbo Rare Players Pack, 2x Mega Pack

Top 21-40 - 75,000 coins, Jumbo Rare Players Pack, 2x Rare Players Pack

Top 2-20 - 87,500 coins, Ultimate Pack, 2x Rare Players Pack

No1 - 100,000 coins, 2x Ultimate Pack, 2x Rare Mega Pack

Warto jednak pamiętać, że poziomy wyników w Squad Battles ciągle się zmieniają i dostosowują do aktualnych wyników graczy online. W środę możesz być na poziomie Gold 1, ale w niedzielny wieczór możesz być już tylko na Gold 3 - nawet, jeśli nie rozegrałeś w tym czasie ani jednego meczu. Możesz sprawdzić, ile mniej więcej punktów trzeba zdobyć, by osiągnąć odpowiedni wynik, patrząc na rezultaty zeszłego tygodnia, ale liczby te będą się stale zmieniać. Można też śmiało założyć, że z biegiem czasu będzie coraz łatwiej wspinać się na wyższe szczeble - im starsza FIFA, tym mniej graczy rywalizuje w trybie Squad Battles.