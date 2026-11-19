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Skoki narciarskie
Jego marzenie porwało całą Polskę, film „ADAM” w kinach od 22 stycznia 2027
Zanim cała Polska uwierzyła w Adama Małysza, on sam musiał uwierzyć w siebie. U jego boku była Iza, która dawała mu oparcie w najtrudniejszych momentach. Zobacz zwiastun już dziś.
„Adam” to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o drodze nieśmiałego chłopaka z Wisły na sportowy szczyt. Film przenosi widzów do czasów sprzed małyszomanii, kiedy przyszły mistrz mierzył się z porażkami, zwątpieniem i trudnymi decyzjami. Niewiele wskazywało wówczas na to, że wkrótce stanie na najwyższym stopniu podium i uniesie Kryształową Kulę.
Film pokazuje Adama Małysza nie jako gotową legendę, lecz jako młodego człowieka, który popełnia błędy, mierzy się z własnymi słabościami i próbuje odnaleźć swoją drogę. I w tych poszukiwaniach nie jest sam – obok niego stoi Iza, dziewczyna, która uwierzyła w niego, zanim zrobiła to cała Polska. Ich relacja, wystawiana na kolejne próby, staje się dla Adama jednym z najważniejszych punktów oparcia w drodze do spełnienia marzeń.
Zobacz zwiastum filmu "ADAM":
„Adam” opowiada także o narodzinach fenomenu, który na początku XXI wieku połączył cały kraj. Sukcesy chłopaka z Wisły sprawiły, że miliony Polaków zasiadały przed telewizorami, wspólnie przeżywały każdy skok i uwierzyły, że niemożliwe może znaleźć się w zasięgu jednego skoku.
W Adama Małysza wciela się Bartłomiej Deklewa, znany z serialu „Absolutni debiutanci” oraz filmów „Światłoczuła” i „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”. Aktor podkreśla znaczenie relacji z Izą dla swojego bohatera: „Świat poza domem był dla Adama nieustannym wyzwaniem, miejscem, w którym ciągle musiał się sprawdzać. To przy Izie odnajdywał spokój i poczucie bezpieczeństwa. Mógł być po prostu sobą. I właśnie dlatego ta relacja była dla niego tak ważna”.
Izę Małysz gra Maja Szopa, w Apoloniusza Tajnera wciela się Paweł Koślik, a w Ediego Federera Tomasz Kot. W obsadzie znaleźli się także Ireneusz Czop, Andrzej Kłak, Piotr Głowacki i Dorota Pomykała. Za reżyserię filmu odpowiada Tomek Matuszczak.
FILM TYLKO W KINACH OD 22 STYCZNIA 2027
OBSADA FILMU:
Adam Małysz – Bartłomiej Deklewa
Izabela Małysz – Maja Szopa
Apoloniusz Tajner – Paweł Koślik
Pavel Mikeska – Ireneusz Czop
Jan Blecharz – Piotr Głowacki
Edi Federer – Tomasz Kot
dr Marek Zając – Andrzej Kłak
Robert Mateja – Michał Królikowski
Wojciech Skupień – Aleksander Buchowiecki
Martin Schmitt – Leonard Koterski
Babcia – Dorota Pomykała
Reżyseria: Tomek Matuszczak
Scenariusz: Łukasz Zdanowski, Maciej Gajewski
Produkcja: East Studio
Dystrybucja w Polsce: Monolith Films