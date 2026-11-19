to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o drodze nieśmiałego chłopaka z Wisły na sportowy szczyt. Film przenosi widzów do czasów sprzed małyszomanii, kiedy przyszły mistrz mierzył się z porażkami, zwątpieniem i trudnymi decyzjami. Niewiele wskazywało wówczas na to, że wkrótce stanie na najwyższym stopniu podium i uniesie Kryształową Kulę.

„Adam” to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o drodze nieśmiałego chłopaka z Wisły na sportowy szczyt. Film przenosi widzów do czasów sprzed małyszomanii, kiedy przyszły mistrz mierzył się z porażkami, zwątpieniem i trudnymi decyzjami. Niewiele wskazywało wówczas na to, że wkrótce stanie na najwyższym stopniu podium i uniesie Kryształową Kulę.

„Adam” to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o drodze nieśmiałego chłopaka z Wisły na sportowy szczyt. Film przenosi widzów do czasów sprzed małyszomanii, kiedy przyszły mistrz mierzył się z porażkami, zwątpieniem i trudnymi decyzjami. Niewiele wskazywało wówczas na to, że wkrótce stanie na najwyższym stopniu podium i uniesie Kryształową Kulę.

nie jako gotową legendę, lecz jako młodego człowieka, który popełnia błędy, mierzy się z własnymi słabościami i próbuje odnaleźć swoją drogę. I w tych poszukiwaniach nie jest sam – obok niego stoi Iza, dziewczyna, która uwierzyła w niego, zanim zrobiła to cała Polska. Ich relacja, wystawiana na kolejne próby, staje się dla Adama jednym z najważniejszych punktów oparcia w drodze do spełnienia marzeń.

„Adam” opowiada także o narodzinach fenomenu, który na początku XXI wieku połączył cały kraj. Sukcesy chłopaka z Wisły sprawiły, że miliony Polaków zasiadały przed telewizorami, wspólnie przeżywały każdy skok i uwierzyły, że niemożliwe może znaleźć się w zasięgu jednego skoku.

„Adam” opowiada także o narodzinach fenomenu, który na początku XXI wieku połączył cały kraj. Sukcesy chłopaka z Wisły sprawiły, że miliony Polaków zasiadały przed telewizorami, wspólnie przeżywały każdy skok i uwierzyły, że niemożliwe może znaleźć się w zasięgu jednego skoku.

„Adam” opowiada także o narodzinach fenomenu, który na początku XXI wieku połączył cały kraj. Sukcesy chłopaka z Wisły sprawiły, że miliony Polaków zasiadały przed telewizorami, wspólnie przeżywały każdy skok i uwierzyły, że niemożliwe może znaleźć się w zasięgu jednego skoku.