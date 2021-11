Magia ekranu: "Magic" bohaterem filmu. Zaprasza do swojego świata!

to właściwie jedna, niekończąca się podróż, życie na walizkach, ciągła pogoń, zawody dzień po dniu. Wyobrażaliście sobie, jak to właściwie wygląda? Kto dba o sprzęt zawodnika? Jak w tym pędzie odpoczywa żużlowiec, gdzie znajduje przestrzeń dla siebie? Dłużej nie musicie się wysilać. Właśnie dostajecie to wszystko, jak na dłoni. Wystarczy odpalić poniżej film

„Ekipa towarzyszyła mi przez dwa tygodnie. W niektóre dni ludzie od realizacji byli ze mną w najważniejszych chwilach, ale bywało tak, że nie odstępowali mnie na krok od rana do nocy. Może początkowo było to dość dziwne, ale szybko przestałem odczuwać jakikolwiek dyskomfort. Błyskawicznie skróciliśmy dystans i uświadomiłem sobie, jaki jest finalny cel. Jeśli osiągnięcie go wymagało wpuszczenia kamery do mojego busa, pokoju hotelowego, czy sauny – ok, tak musiało być i tak się stało, nie miałem z tym problemu” – wyjaśnia Janowski.

„Nakręcenie tego materiału zaplanowaliśmy oczywiście z wyprzedzeniem. I prawda jest taka, że kiedy doszło do zdjęć, to ja… wpadłem w dołek z formą. Nie chciałem jednak przekładać nagrań i czekać, aż wydarzy się coś innego, na maksa pozytywnego, aż stanę na podium w SGP itp. Myślę, że przez to ten materiał jest jeszcze bardziej prawdziwy. Bo taki właśnie jest sport – nieprzewidywalny, zaskakujący, niepewny… Czasem daje mnóstwo radości i powodów do dumy, a innym razem przynosi gorzkie i cierpkie chwile. I nawet, kiedy wydaje nam się, że akurat w danym momencie wszystko powinno wypalić, dziej się inaczej. Życie… Taki właśnie mechanizm zaistniał podczas nagrywania tego materiału. Miało być pięknie, a szło jak po grudzie” – wspomina zdjęcia „Magic”.

