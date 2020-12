Najlepsze filmy o bieganiu na Red Bull TV – nie tylko od święta

46 dni i 3524,5 km! Karl „Speedgoat” Meltzer

(Appalachian Trail). Wyczyn opisywały różne media – od Runner’s World po New York Timesa. To, co bardzo ciekawe, to fakt, że była to trzecia próba Meltzera - dwie poprzednie w 2008 i 2014 zakończyły się niepowodzeniem. Zobacz film o człowieku, który się nie poddaje.