5 rzeczy, które możesz zacząć robić w 2023 roku (po obejrzeniu tych filmów)

Once Upon A Town Artysta ulicy, grafficiarz Falko One przemierza południe Afryki i zawozi sztukę do tych, którzy potrzebują jej najbardziej.

Quebonafide: Romantic Psycho Film Film dokumentalny o Quebonafide, jednym z najpopularniejszych i tajemniczych polskich raperów, to zapis jego podróży w głąb Azji, która zainspirowała go do pracy nad płytą „Romantic Psycho”.

oraz równie diamentowego krążka „Soma 0,5mg” duetu Taconafide, ruszył Koleją Transsyberyjską do Azji, by znaleźć tam bodźce do nagrywania nowej muzyki. „Mieszkając w Ciechanowie nie wyjeżdżałem dużo dalej niż do Warszawy, dopiero w momencie, gdy zaczęliśmy koncertować, to pojechaliśmy na pierwszy występ chyba do Puław, potem do Białej Podlaskiej, i tak zaczęliśmy eksplorować coraz mniej najpierw nasze podwórko, w skali mikro. A później to się robiło coraz bardziej makro” – opowiadał

Niektórzy robią to dla zabawy, inni dla zerwania z rutyną lub poczucia wolności. Powodów, by zacząć ruszać się rytmicznie do muzyki jest sporo i każdy dobry. Jeśli jednak nie interesuje cię typowo imprezowe podrygiwanie, nie chcesz też iść w towarzyskie style tańca, ten film jest tym, czego szukasz.

. Czyli to coś dla każdego, kto na imprezach pierwszy wyrywa się do rapowania, ale nie spróbował ze swoim talentem wyjść poza paczkę znajomych. Być może po obejrzeniu filmu poniżej, nabierze teraz większej odwagi, by podszlifować swój talent i spróbować sił na bitwie z podobnymi mu zawodnikami. Kręcony na Filipinach dokument „Battles the World” pokazuje drogę angielskiego nauczyciela i poety, Marka Grista, który postanowił zmierzyć się z tamtejszymi gwiazdami rapu bitewnego, by przekonać się, ile naprawdę warte są jego słowa. Do odważnych świat należy – tak to leciało?

. Pytany w nim amerykański raper AD mówi, że w jego przypadku wszystko zaczęło się od Tupaka: „Gdy dorastałem i go oglądałem, miał na sobie mnóstwo łańcuchów!” – wspomina. Ale złote i srebrne łańcuchy, biżuteria i cały ten „bling bling” to nie tylko domena hip-hopu. W filmie pojawia się m.in. Mitchell Binder, projektant różnego rodzaju świecidełek dla gwiazd rocka. I tłumaczy, skąd na przykład biżuterię brali Rolling Stonesi. Oraz po co ona tak naprawdę jest rockmanom potrzebna. Jeśli więc planujesz ozłocić nieco swój wygląd i garderobę – poniżej znajdziesz szybką instrukcję, jak możesz to zrobić.