Tattoo it on your face - Trek Slash

"Ta książka zawiera nazwiska wszystkich osób, które kochają swojego Slasha bardziej niż swoją matkę." Gdy takie zdanie pada z ust "leśnego demona", to dla własnego bezpieczeństwa, nie próbuj go podważać. Nie mamy pojęcia, kto pracuje w dziale marketingu Treka, ale mamy wrażenie, że chyba byśmy się dogadali. Bezbłędny, rowerowy humor w kanadyjskim stylu, dopełniony przez perfekcyjną stylówkę Casey Brown i Kade'a Edwardsa . 10/10! Weźcie nasze pieniądze, dajcie nam ten rower. (ale tatuaż na twarzy, chyba narazie odpuścimy)

The Stumpjumper EVO - Specialized Stumpjumper

Wszyscy nieustannie walczymy o ten jeden idealny przejazd . Budujemy niesamowite trasy, eksperymentujemy z ustawieniem zawieszenia, ciśnieniem w kołach, zbijamy piątki z ekipą, nakręcamy ziomali, do szybszej i bardziej płynnej jazdy. Bez przerwy poszukujemy kolarskiego "Świętego Gralla"... Czy ktoś jednak zastanowił się nad tym, co zdarzy się później? Co gdy jakiś rider w końcu, ogarnie idealne flow, stanie się jednością z trasą i rowerem? Czy to w ogóle jest możliwe?

Okazało się, że dzięki nowemu Stumpjumperowi "perfekcyjny przejazd" jest na wyciągnięcie ręki.

"Looks like, a ... SESSION" - (Nowy-Stary) Trek Session

"WYGLĄDA JAK SESSION!". Trudno się nie zgodzić. Chociaż geometria nowej zjazdówki Treka na sezon 2021 została zmieniona, to przeciętny Kowalski, prawdopodobnie miałby problem, żeby wskazać kilka różnic między starym, a nowym SESSION'em. Film pełny jest świetnego rowerowego humoru i prawdę mówiąc, przez 3 minuty ciężko się zorientować, że w tej reklamie, nikt, nawet przez sekundę nie jeździ na rowerze!

Return of The GOAT - YT Capra

To nie jest materiał dla osób o słabych nerwach. Jeśli nie przepadasz za horrorami, a na samą myśl o "Teksańskiej masakrze piłą mechaniczną", włos jeży Ci się na głowie, to niestety nie mamy dobrych informacji. "ON" wytropi Ciebie i Twój rower, czy tego chcesz, czy nie, więc lepiej oszczędź sobie zbędnego stresu i wiecznego oglądania się przez ramię. Rzuć wszystko, co teraz robisz, obejrzyj ten film i podejmij jedyną, słuszną decyzję... YT Capra już na Ciebie czeka!

Get Creative With Your Surroundings - Santa Cruz 50 10

Czy w erze gigantycznych budżetów, profesjonalnych aktorów i efektów specjalnych za grubą kasę, można jeszcze stworzyć coś kreatywnego w starym, dobrym stylu? Jasne, że tak! Santa Cruz Bicycles to firma z niesamowitą historią, w której pracują prawdziwi pasjonaci, znający sporty rowerowe od podszewki. Jeśli ktoś przy praktycznie zerowym (w porównaniu do innych tego typu filmów) budżecie, miał stworzyć film promujący rower do enduro, który obejrzy ponad 25 milionów osób na całym świecie, to tylko oni!

P.S. Jeśli pełnowymiarowy 50 10 sprawdza się chociaż w połowie tak dobrze, jak mały model zaprezentowany w filmie, to my w to wchodzimy!

NEW CLASH - Commencal Clash