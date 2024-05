10 kultowych filmów z tańcem ulicznym, które ruszą cię z miejsca!

Red Bull Dance Your Style Red Bull Dance Your Style Poland – wielkie święto street dance'u – wraca w 2024 roku! Już teraz zarezerwuj daty w swoim kalendarzu.

You Got Served (2004)

Save The Last Dance (2001)

Red Bull Dance Your Style to organizowane na całym świecie wyjątkowe bitwy z tańcem ulicznym - hip-hopem, housem, lockingiem, poppingiem i innymi formami tego tańca. Co roku mogą w nim brać tancerze i widzowie z Polski -

Najpiękniejsza forma ruchu, tak mówią o tańcu. Potwierdzą to tancerze, ale i wszyscy, którzy lubią taniec oglądać. Także podczas pojedynków na popularne style street dance'u, czyli tańca ulicznego, który z roku na rok jest coraz popularniejszy. Spora w tym zasługa filmów, w których hip-hop czy house odgrywały główne role i zachęcały widzów na całym świecie do spróbowania własnych sił w tańcu. Przypominamy tutaj niektóre z nich i także zachęcamy: po ich obejrzeniu warto

Nie każdy element tego filmu zestarzał się znakomicie, ale "Save The Last Dance" nadal ogląda się jak przyjemny list miłosny do tańca. Siedemnastoletnia Sara Johnson (Julia Styles), obiecująca tancerka z przedmieść Chicago, ma nadzieję dostać się do baletowej Juilliard School. Ale kiedy straszny wypadek zmusza ją do przeprowadzki na południową stronę miasta, odkrywa hip-hop i... nową miłość.

