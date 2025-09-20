Czas na finał żużlowej PGE Ekstraligi! 10 ciekawostek, które musisz znać

Przed nami dwa mecze, które wyłonią Drużynowego Mistrza Polski na żużlu w sezonie 2025. O złoto powalczą drużyny z Torunia i Lublina, a pierwsze spotkanie odbędzie się już w najbliższą niedzielę na najpiękniejszym stadionie żużlowym świata! Wszyscy eksperci przewidują najlepszy finał od lat i my w pełni się zgadzamy z takimi opiniami. Składy obu ekip naszpikowane są największymi gwiazdami, które gwarantują niesamowite widowisko! Poprosiliśmy naczelnego polskiego statystyka żużlowego, Rafała Gurgurewicza (gurustats.pl) o przygotowanie kilku ciekawostek przed pierwszym, niedzielnym starciem finałowym. Oto 10 faktów, które musisz znać!
Pierwszy raz o złoto
Drużyny z Lublina i Torunia zmierzą się ze sobą w finałowym dwumeczu po raz pierwszy w historii. Dotąd w lidze rywalizowały 62 razy - 33 mecze wygrali lublinianie, 29 torunianie, nigdy nie było remisu! Na torze w Toruniu gospodarze triumfowali 22 razy, goście 8 (ostatnio w 2023 roku)
Dziewięć lat oczekiwania
Toruńska Motoarena czekała 9 lat na kolejną batalię o złoto. W 2016 roku Apator wygrał ze Stalą Gorzów 49:41, ale tytułu nie zdobył, bo stracił zaliczkę w rewanżu.
Dziewięć lat non stop
Dominik Kubera (Motor Lublin) pojedzie w dziewiątym finale PGE Ekstraligi z rzędu! 26-latek ma już na koncie 8 tytułów DMP (5 z Unią Leszno i 3 z Lublinem) i na medalowej liście wszech czasów zajmuje 9. miejsce. Rekordzistą pozostaje Stanisław Tkocz, który wywalczył aż 11 złotych medali w barwach zespołu z Rybnika.
Starcie mistrzów
Liderami drużyn i dwoma najskuteczniejszymi zawodnikami PGE Ekstraligi są Polacy, Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek. Obaj odnieśli w ostatnich dniach wspaniałe sukcesy indywidualne – Zmarzlik sięgnął po 6. tytuł mistrza świata, a Dudek wywalczył swoje pierwsze złoto mistrzostw Europy i zagwarantował sobie miejsce w przyszłorocznym cyklu SGP. W klasyfikacji najskuteczniejszych żużlowców najlepszej ligi świata Zmarzlik jest pierwszy ze średnią 2,68 pkt na wyścig, a Dudek drugi (2,35)
Różnica doświadczeń
Zmarzlik ma na koncie 14 meczów w finałach PGE Ekstraligi. W dwóch poprzednich sezonach prowadził Motor do złota, a w 2022 roku reprezentował w finale gorzowską Stal. Dudek ostatni raz w finale ścigał się… 12 lat temu, jeszcze jako junior. Sięgnął wtedy po tytuł mistrzowski w rywalizacji… ze swoim obecnym klubem, Apatorem Toruń!
Konstelacja gwiazd
W składach obu drużyn roi się od gwiazd speedway’a. W dwumeczu finałowym fani obejrzą w akcji m.in. aktualnego Indywidualnego Mistrza Świata (Zmarzlik) i Mistrza Europy (Dudek), pięciu byłych medalistów IMŚ, trzech byłych Mistrzów Europy (Emil Sajfutdinow, Mikkel Michelsen, Robert Lambert), pięciu byłych Mistrzów Świata Juniorów, oraz indywidualnych mistrzów krajowych z sześciu państw – Polski, Australii, Dani, Czech, Wielkiej Brytanii i Szwecji.
Siła doświadczenia
W drużynach z Lublina i Torunia jest aż 11 zawodników, którzy znają smak finałowej rywalizacji. Największe doświadczenie ma Kubera, który zaliczył już 17 występów w meczach o najwyższą stawkę. Tylko dwóch żużlowców może się pochwalić średnią powyżej 2 punktów na wyścig w spotkaniach o tytuł. To Zmarzlik w ekipie lubelskiej (2,36) oraz Sajfutdinow w zespole toruńskim (2,25).
Czar par
W rywalizacji finałowej wystąpią najlepsze pary ligi. Najskuteczniejszy jak dotąd duet w tym roku tworzą zawodnicy Torunia – Dudek i Lambert. Wystąpili oni w 36 wspólnych wyścigach, z których wygrali aż 26 (z tego 12 podwójnie), śrubując fenomenalny bilans małych punktów na poziomie +64. Drugim bilansem (+50) może pochwalić się para lubelska – Mateusz Cierniak/Jack Holder.
Najlepsi z najlepszych
Starcia finałowe pozwolą zobaczyć w akcji aż sześciu zawodników z TOP 8 najlepszej żużlowej ligi świata. Mistrz świata Zmarzlik pierwszy raz spotka się z mistrzem Europy Dudkiem w 7. wyścigu. Jak dotąd liderzy obu drużyn rywalizowali ze sobą w lidze 84 razy – 45 razy lepszy był zawodnik Motoru Lublin, 39 razy triumfował gwiazdor torunian.
Wszystkie Asy na stół
W czasie rozgrywek ligowych trwa rywalizacja w cyklu Red Bull Juniorskie Asy. Pewny drugiego zwycięstwa w tej serii jest Wiktor Przyjemski. Młodzieżowiec Motoru zdominował w tym roku swoją klasę wiekową i zbudował tak wielką przewagę punktową, że mimo czasowej absencji z powodu kontuzji, na pewno wygra serię. Pierwszą edycję programu dla młodych zawodników wygrał Cierniak, w finale zobaczymy więc wszystkich triumfatorów serii Red Bull Juniorskie Asy.
Pierwszy mecz finałowy, w Toruniu, rozpocznie się w niedzielę 21 września o godzinie 19:30. Rewanż, tydzień później w Lublinie. Oba spotkania o Drużynowe Mistrzostwo Polski będziecie mogli obejrzeć na żywo, na antenie Canal+ Sport. Tego nie można przegapić!