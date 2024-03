FINAL FANTASY VII REBIRTH czyli epicka przygoda

Jesteśmy bardzo świadomi oczekiwań naszych wiernych fanów, więc w tym tytule rozróżniliśmy coś "zmiany" fabularne od "rozszerzeń" (tj. dodawania większej liczby szczegółów). Rozszerzenia fabularne to okazje, w których możemy przedstawić elementy oryginalnej historii, których nie można było przedstawić w tamtym czasie ze względu na ograniczenia technologiczne. Dodają one więcej głębi do świata i czasami skutkują dodaniem nowych postaci lub niewielkimi zmianami w przebiegu scen fabularnych.

Ostatecznie bierzemy to, co zawsze z nami było i wzbogacamy to oraz uszczegóławiamy, a nie całkowicie zmieniamy, więc większość fanów jest bardzo otwarta na tego rodzaju dodatki.