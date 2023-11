Oglądaj finał Mistrzostw Świata Hard Enduro 2023 na żywo na Red Bull TV!

24MX GetzenRodeo GetzenRodeo to ostatnia runda Mistrzostw Świata FIM Hard Enduro 2023. Tylko 60 najlepszych zawodników stanie do walki w porannych kwalifikacjach GetzenRace i popołudniowym finale GetzenChamp.

GetzenRodeo to jeden z najpopularniejszych wyścigów Hard Enduro na świecie, na który co roku przyjeżdża ponad 10 000 kibiców oglądać intensywną i zaciętą walkę na zdradliwej, śliskiej trasie. 60 najlepszych zawodników stanie do walki najpierw podczas porannego 2-godzinnego wyścigu kwalifikacyjnego, który zadecyduje o kolejności startowej do wielkiego finału. W słynnym finale GetzenChamp rozgrywanym na tej samej trasie, ale w odwróconym kierunku, zawodnicy zmierzą się w 5-okrążeniowym wyścigu, w którym zwycięzca może być tylko jeden!