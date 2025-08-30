Przed nami wielki finał cyklu "Nie Pompujesz - Nie Jedziesz"

6 września pumptrack w Lubinie zamieni się w sportową arenę, na której rozegrane zostaną najbardziej spektakularne zawody pumptrackowe w sezonie! To właśnie tutaj odbędzie się wielki finał najbardziej prestiżowego cyklu zawodów pumptrackowych w kraju. W ostatniej odsłonie „Nie Pompujesz – Nie Jedziesz” wyłonieni zostaną najszybsi zawodnicy w Polsce – w aż czterech kategoriach!
Na starcie pojawią się najlepsi specjaliści od jazdy po pumptrackach, a wśród nich wyjątkowy gość – Dawid Godziek, gwiazda światowego freestyle’u i Mistrz Świata z sezonu 2024! To jedyna taka okazja, by pościgać się na jednym z najlepszych torów w kraju, ramię w ramię z międzynarodową gwiazdą sportów rowerowych. Zapisy na zawody są już otwarte, ale liczba miejsc jest ograniczona – warto zarezerwować sobie udział, zanim listy startowe się zapełnią!
Ściganie z Dawidem Godźkiem
W środku sezonu taki występ byłby niemożliwy, ale ponieważ zaledwie dwa tygodnie temu Dawid zakończył rywalizację w ostatnim Pucharze Świata, obecnie jeździ po Polsce, spotyka się z fanami w bike parkach i korzysta z wcześniejszego zakończenia sezonu. 6 września podczas finału Nie Pompujesz – Nie Jedziesz pojawi się w Lubinie i sprawdzi, jak rozwinęła się lokalna scena pumptrackowa. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy freestyle’owy mistrz poradzi sobie z presją, jaką narzucą mu specjaliści od wyścigów na pumptracku!
Warto podkreślić, że jazda po pumptracku to idealny trening przygotowujący do każdej rowerowej dyscypliny – freestyle’u, zjazdu, freeride’u czy enduro. Tor w Lubinie, zbudowany przez ekipę BT Project, to jeden z najlepszych obiektów w Polsce – wysokie bandy, rytmiczne rollery i możliwość skakania oraz transferów. Organizatorzy zapowiadają też wyjątkową oprawę wydarzenia, jakiej w historii zawodów pumptrackowych jeszcze nie było!
Powrót reprezentacji Polski z Mistrzostw Świata
Dzień przed finałem Nie Pompujesz – Nie Jedziesz odbędzie się jeszcze ważniejsze wydarzenie – Mistrzostwa Świata w Pumptracku. 5 września 2025 rozegrane zostaną w szwajcarskiej miejscowości Monthey. Część zawodników walczących o medale w Szwajcarii swoje pierwsze kroki stawiała właśnie w cyklu NP-NJ. W biało-czerwonych barwach wystartują m.in. Lena Szerling i Olga Biegun w kategorii kobiet oraz lider klasyfikacji generalnej cyklu - Brajan Nowak i jeden z najbardziej doświadczonych polskich zawodników - Kuba Wicher w kategorii mężczyzn.
Niektórzy reprezentanci już teraz zapowiadają, że tuż po starcie w Szwajcarii wsiądą w busa i przyjadą do Polski, by zakończyć sezon podwójnym, mocnym akcentem!
O cyklu Nie Pompujesz – Nie Jedziesz
Nawet jeśli nie udało Ci się wcześniej wystartować w cyklu, wciąż możesz zapisać się na ostatnie zawody i sprawdzić, czy atmosfera naprawdę jest tak kozacka, jak wszyscy opowiadają. Zawodnicy rywalizują w czterech kategoriach: PRO, Amator, Kobiety i Junior, a najmłodsi adepci dwóch kółek bawią się w kategorii Kids.
Więcej szczegółów znajdziesz na stronie pompuje.pl