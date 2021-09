Czas na Wielki Finał! Mistrza poznamy w ciągu 72 godzin.

Nikt przy zdrowych zmysłach nie ma wątpliwości, że najlepszą żużlową ligą globu, jest polska PGE Ekstraliga. Nikt nie ma wątpliwości, że najcenniejszym zespołowym trofeum w świecie czarnego sportu jest złoty medal Drużynowych Mistrzostw Polski. Nikt nie ma wątpliwości, że finał polskiej ligi to najważniejszy żużlowy dwumecz roku. Uwaga. To już za chwilę!

„To jest finał i trzeba zrobić wszystko, by zaprezentować się w nim godnie, jak najlepiej. Znamy klasę rywala i doceniamy ją, ale na pewno nie zamierzamy składać broni. Nasi zawodnicy wiedzą, o co jadą. Są sportowcami, w uczciwej rywalizacji wywalczyli sobie udział w dwumeczu o złoto, więc zwyczajnie zasługują na wielki finał. A w tak ważnych meczach może wydarzyć się wszystko, decydować mogą detale, poszczególne wyścigi, a nawet pojedyncze wiraże. Taki jest finał, nie ma w nim miejsca na błędy. Na pewno zamierzamy dać z siebie wszystko, a jednocześnie cieszyć się udziałem w tym święcie” – deklaruje menedżer Motoru, Jacek Ziółkowski.

