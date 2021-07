Szczególny weekend przed Piotrem Pawlickim. Walka o wszystko albo… trochę!

Żużlowy maraton finałowy „Piter” zacznie w Rybniku. Właśnie tam, podobnie jak przed pięcioma laty, wyłoniony zostanie Indywidualny Mistrz Europy na żużlu. Turniej z 2016 roku przeszedł do historii cyklu Speedway Euro Championship. Walka była tak ostra, a punktacja przejściowa tak wyrównana, że po ostatnim wyścigu serii aż pięciu zawodników musiało wziąć udział w biegach dodatkowych, by ustalić ostateczną kolejność. Nikogo nie zdziwi, jeśli w tym roku także potrzebne będą dodatkowe starty.

„Wiem, jak wyrównana jest klasyfikacja i jaka jest stawka ostatniego turnieju, ale nie zamierzam zbyt mocno zaprzątać sobie tym głowy. Zdaję sobie sprawę, że to szalenie ważne zawody dla mnie i nie potrzebuję dodatkowej motywacji. Nie będę też kalkulował, jaki wynik może dać mi upragniony cel. Mój plan jest jasny. Zamierzam optymalnie się przygotować i dać z siebie wszystko w każdym wyścigu. Nie wybiegam zbyt daleko w przyszłość. Będę się koncentrował tylko na kolejnym starcie, bo wiem, że takie nastawienie najlepiej się u mnie sprawdza. Jeśli wszystko zagra, wynik sam przyjdzie. Oczywiście, że moim marzeniem jest powrót do Grand Prix. Wiem, że praca, którą wykonałem w ostatnich tygodniach, dała owoce i otworzyła mi wielką szansę. Tylko ode mnie zależy, czy ją wykorzystam i zrobię wszystko, by tak właśnie się stało. Złoto byłoby wielkim sukcesem, ale każdy medal sprawi mi satysfakcję w tym ciężkim dla mnie sezonie” – zapowiada Piotr Pawlicki.

Od ubiegłego roku zwycięzca cyklu SEC awansuje do serii mistrzostw świata. Pierwszym zawodnikiem, który trafił do Speedway Grand Prix właśnie przez czempionat Starego Kontynentu, jest