Finał SuperEnduro 2022 - co się wydarzyło w Riesie?

SuperEnduro to jeden z najbardziej nieprzewidywalnych sportów na świecie. Chociaż w tym roku trzech zawodników zdominowało swoje kategorie to emocji i tak nie brakowało, szczególnie podczas finału Mistrzostw Świata w ramach dwudniowego GP Niemiec.

Sprawdźcie, czego dowiedzieliśmy się po dwóch dniach ścigania w SachsenArenie!

1. Billy Bolt to nowy Taddy Błażusiak?

Doskonale pamiętamy absolutną dominację Tadka Błażusiaka w SuperEnduro w latach 2009-2015 , kiedy zdobył 6 mistrzowskich tytułów z rzędu. W ciągu tych lat nowi zawodnicy pojawiali się w stawce próbujący zdetronizować króla, a inni dorastali marząc, żeby być jak Taddy (bo chyba mało kto myślał, że ponad dekadę później Taddy nadal się będzie ścigać).

Jednym z takich zawodników z pewnością był Billy Bolt, który od kilku lat w podobnym stylu zaczyna dominować w SuperEnduro i Hard Enduro. Po zaciętej walce w poprzednim halowym sezonie, teraz Bolt absolutnie zdominował cały cykl tracąc tylko trzy punkty.

Billy Bolt © Husqvarna

2. Tylko Taddy może wygrać z Boltem

Od zgarnięcia kompletu punktów w tym sezonie i zaliczenia perfekcyjnego sezonu, Billego powstrzymał Taddy Błażusiak, który wygrał pierwszy wyścig w Budapeszcie spychając Bolta na drugie miejsce w tym biegu. Poza tym nikomu przez cały sezon nie udało się "ukraść" Boltowi nawet jednego oczka, ani podczas wyścigów, ani podczas SuperPole. Dzięki temu i nieobecności kontuzjowanego Tadka, Billy przypieczętował tytuł jeszcze przed ostatnim dniem ścigania w Niemczech...

Taddy Błażusiak © Przemek Kita

3. SuperEnduro bez Tadka Błażusiaka to nie to samo

Kiedy w pierwszym wyścigu, podczas walki o prowadzenie z Billym Boltem, Taddy Błażusiak uderzył przednim kołem w kłodę i padł na ziemię z bólu - było wiadomo, że nie jest dobrze. Największy fajter w stawce nie poddaje się z byle powodu, więc to musiało być coś poważnego. I mimo, że to Jonny Walker najbardziej zagrażał Boltowi w generalce to podświadomie wiedzieliśmy, że to koniec realnego zagrożenia dla Billego.

Taddy Błażusiak © Przemek Kita

Jonny robił co mógł, podczas SuperPole i wyścigów, ale tylko Taddy na treningach był w stanie zbliżyć się do Bolta i tylko Błażusiak był tak zmotywowany, żeby walczyć o zwycięstwo.

Gdy Tadka zabrakło na starcie kolejnych wyścigów i podczas finałowego dnia GP Niemiec, czuć było dużą pustkę...

4. GP Niemiec zebrało bolesne żniwa

Widowiskowa i bardzo skoczna trasa w Riesie, do tego dwa dni ścigania i to jeszcze podczas finału sezonu 2022 sprawiła, że wszyscy ostro cisnęli i podejmowali spore ryzyko. W rezultacie bardzo wielu zawodników z każdej z klas doznało kontuzji. Oprócz Tadka Błażusiaka na tej samej kłodzie nadgarstek połamał również Cody Webb, a Fabien Poirot uszkodził jeden z kręgów podczas potężnej wysiadki na największym skoku z opon. To jednak nie był koniec poważnych wypadków, bowiem jeszcze kilku krotnie zawodnicy potrzebowali pomocy lekarza na zawodach.

5. Olszowy gotowy na Prestige?

Drugim z zawodników, który zdominował swój sezon był Dominik Olszowy rozdający w tym roku karty w klasie Junior. Dominik tylko w dwóch z pośród dwunastu wyścigów zameldował się na drugim miejscu ustępując po razie w sobotę Milanowi Schmueserowi i w niedzielę Suffowi Selli.

Dominik Olszowy © Przemek Kita

Równie bardzo jak dominacja Olszowego i tytuł Mistrza Świata SuperEnduro w klasie Junior cieszy fakt, że Domink potrafił na wielu rundach kręcić czasówki zbliżone do czołówki klasy Prestige. Wiadomo, do Tadka i Bolta brakowało kilku sekund, ale Cody Webb, Colton Haaker, czy nawet czasami Jonny Walker wydawali się w zasięgu młodego Polaka. Dlatego z niecierpliwością czekamy na kolejny sezon, w którym Olszowy stanie już na starcie razem z Tadkiem Błażusiakiem w klasie Prestige. Oczywiście mamy nadzieję, że do tej dwójki dołączy również Emil Juszczak, bo trzech Polaków w najmocniejszej klasie wyglądałoby imponująco.

6. Polacy mają najmocniejszy skład w SuperEnduro

Niewiele zabrakło, żebyśmy w każdej z klas mieli swojego rodaka na podium. W Juniorach Dominik Olszowy na najwyższym stopniu, w Pucharze Europy Oskar Kaczmarczyk na drugim stopniu i gdyby nie kontuzja Taddy z pewnością stanąłby na podium klasyfikacji generalnej klasy Prestige. Chociaż Tadka żadne inne miejsce niż pierwsze nie satysfakcjonuje, to Polacy z pewnością są dumni, że zainspirował tak wielu rodaków, którzy z ogromnymi sukcesami ścigali się w całym cyklu.

Dominik Olszowy © Przemek Kita

Podczas wszystkich rund do walki o miejsca w finale stanęło ich aż dwudziestu! Dla niektórych były to tylko pojedyncze starty, inni dotarli do końca cyklu, jak Kacper Dudzic, Hubert Hyła i Hubert Żbikowski, którzy pokazali ogromny postęp i serducho do walki. W końcu każdy z nich zdobył najwięcej punktów podczas ostatniego GP, w którym stanął na maszynie startowej. Dlatego tym bardziej czekamy na Mistrzostwa Świata SuperEnduro 2023!

7. SuperEnduro 2023 - intensywnie i bardzo polsko!

W końcu Mistrzostwa Świata SuperEnduro 2023 po raz kolejny wystartują w Polsce! Wiemy już teraz, że czeka nas 7 przystanków w serii, która zostanie zainaugurowana już 10 grudnia tego roku w Tauron Arenie w Krakowie i nie będzie to jedyne GP Polski w kalendarzu!