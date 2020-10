Żużel: 48 godzin prawdy. Przed nami ligowe finały. Będzie ogień!

Największą niespodzianką sezonu 2020 jest gorzowska Stal. Żużlowcy z północy województwa lubuskiego przegrali… sześć pierwszych meczów sezonu! Potem przeszli niespotykaną metamorfozę – zaczęli seriami wygrywać, zdobywali punkty bonusowe i w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego zapewnili sobie prawo udziału w fazie playoff. W pierwszym meczu półfinałowym Stal minimalnie przegrała we Wrocławiu, a w rewanżu nie pozostawiła Sparcie żadnych złudzeń i pewnie wjechała do wielkiego finału. 9 z 10 swoich półfinałowych wyścigów wygrał lider gorzowian, dwukrotny mistrz świata,

Największą niespodzianką sezonu 2020 jest gorzowska Stal. Żużlowcy z północy województwa lubuskiego przegrali… sześć pierwszych meczów sezonu! Potem przeszli niespotykaną metamorfozę – zaczęli seriami wygrywać, zdobywali punkty bonusowe i w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego zapewnili sobie prawo udziału w fazie playoff. W pierwszym meczu półfinałowym Stal minimalnie przegrała we Wrocławiu, a w rewanżu nie pozostawiła Sparcie żadnych złudzeń i pewnie wjechała do wielkiego finału. 9 z 10 swoich półfinałowych wyścigów wygrał lider gorzowian, dwukrotny mistrz świata, Bartosz Zmarzlik.

