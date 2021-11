Znamy finalistów Red Bull Basement 2021, których pomysły mogą zmienić świat

„Obecnie świat protez jest mało dostępny dla przeciętnego człowieka, który stracił kończynę. Dzięki naszemu rozwiązaniu, protezy przestaną być marzeniem zwykłego człowieka, a staną się realnością. Nasza proteza będzie ponad 20 razy tańsza od tych dostępnych obecnie na rynku. Dzięki temu świat pójdzie do przodu - nie tylko technologicznie, ale i poprawi się komfort życia wielu osób” - mówi Ivan Iziumov o tym, co leżało u podstaw koncepcji zaproponowanej przez jego team.

„Obecnie świat protez jest mało dostępny dla przeciętnego człowieka, który stracił kończynę. Dzięki naszemu rozwiązaniu, protezy przestaną być marzeniem zwykłego człowieka, a staną się realnością. Nasza proteza będzie ponad 20 razy tańsza od tych dostępnych obecnie na rynku. Dzięki temu świat pójdzie do przodu - nie tylko technologicznie, ale i poprawi się komfort życia wielu osób” - mówi Ivan Iziumov o tym, co leżało u podstaw koncepcji zaproponowanej przez jego team.

„Obecnie świat protez jest mało dostępny dla przeciętnego człowieka, który stracił kończynę. Dzięki naszemu rozwiązaniu, protezy przestaną być marzeniem zwykłego człowieka, a staną się realnością. Nasza proteza będzie ponad 20 razy tańsza od tych dostępnych obecnie na rynku. Dzięki temu świat pójdzie do przodu - nie tylko technologicznie, ale i poprawi się komfort życia wielu osób” - mówi Ivan Iziumov o tym, co leżało u podstaw koncepcji zaproponowanej przez jego team.