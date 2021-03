Kolejny zwrot w sprawie SuperEnduro! MŚ jednak nie będzie?

„Chyba przyzwyczajam się do myśli, że najważniejsza w najbliższym czasie będzie… cierpliwość. Nic innego nam nie pozostaje w sytuacji, kiedy tak wiele nie zależy od nas. Trzeba pogodzić się z tym, że wiele tematów może nas jeszcze zaskoczyć w najbliższym czasie i najwięcej zyska ten, kto będzie w stanie jak najszybciej dostosować się do zmian. Pewnie, że żałuję. Wróciłem już do normalnych treningów i ostro szykowałem się do finałów w Budapeszcie, ale zupełnie nie mam wpływu na tę sytuację, więc nie zamierzam też rozdzierać szat. Stało się tak, jak się stało i nie ma co filozofować. Moje zadanie się nie zmienia – mam być jak najlepiej przygotowany do najbliższych zawodów. Wiele wskazuje teraz na to, że będzie to jednak impreza outdoorowa i ja muszę to zaakceptować. Na pewno zrobię wszystko, by - kiedy sport w końcu ruszy – być w jak najlepszej formie” – mówi