Czas na wielki finał Red Bull Campus Clutch 2023!

“Dziewa przede wszystkim daje nam bardzo dużo motywacji. Rozmawiałem i z nim i z ‘kenobim’ [inny członek teamu Black sprzed roku -red.] i samo to, jak opowiadają o tym evencie niesamowicie rozpala wyobraźnię. Obaj podkreślali, że to tak naprawdę turniej życia i że prawdopodobnie nigdy już nie będziemy mieli okazji zagrać na lepiej zorganizowanej imprezie. Na pewno, gdy się słyszy takie słowa, to jest to mega duża motywacja, by tryhardować i dążyć do tego lana” - dodaje “Szzalony”.