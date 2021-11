Fisz: Cały czas otwarty na zabawę

Masz dziś dla mnie jakieś miłe wiadomości?

Fisz: Jakieś na pewno by się znalazły. Mnie na całe szczęście każdego dnia spotykają dobre rzeczy. Inaczej byłoby jednak w życiu ciężko. Nasza nowa płyta „Ballady i Protesty” jest natomiast pełna dysonansów, z którymi nie mogę sobie poradzić. Dzisiejszy świat – poza spotkaniami z przyjaciółmi i graniem muzyki – jest coraz bardziej radykalnie podzielony i mocno się trzęsie.

I poczułeś, że musisz – choćby utworami „Nie za miłe wiadomości” czy „Kurz” – wstrząsnąć innymi.

Miałem potrzebę powiedzieć o ważnych dla mnie rzeczach, ale to nie jest do końca płyta buntu, bo bunt zostawiam jednak ludziom młodym. Natomiast jest to pewien wyraz protestu, protesty w muzyce są od zawsze i przybierają różne formy. Bo to przecież nie tylko domena muzyki punkowej i Rage Against The Machine, ale buntowali się także na swój sposób Bob Dylan i Paul Simon. Ja sam nigdy nie chciałem się bawić w publicystykę i mam nadzieję, że czystej publicystyki jest jednak mało na tej płycie. Nie opowiadam na niej na przykład o konkretnych nazwiskach, które są z nami w polityce odkąd pamiętam. Natomiast wiesz, jestem ojcem trójki dzieci, które chodzą do publicznej szkoły i często zastanawiam się, jaki świat dla nich zostawiam. To są też dzieciaki, które same zadają pytania, na przykład: dlaczego jest taki problem z klimatem, jak to będzie wyglądało za kilkadziesiąt lat. Albo słyszą wokół o uchodźcach, więc pytają, kim oni są, i tak dalej. To jest pokolenie wychowane już inaczej niż moje, dla niego jest więc naturalne, że wokół nas są inni ludzie, o innej orientacji i kolorze skóry. Ale zderzają się ze współczesnością, która budzi niepokój. Wydawało się, że ten świat, w którym każdy czuje się anonimowy i może mówić oraz pisać, co tylko chce, pozostanie w internecie, nie wydostanie się na zewnątrz, a on przeniósł się nawet na mainstreamową politykę. I dzisiaj dzieją się przeróżne rzeczy. Oczernia się innych ludzi, mniejszości, uchodźców, próbuje zaczarować nas czarno-białym światem. A to jest bardzo nieprawdziwe, i też mocno infantylne, krzywdzące. Nie jestem może osobą, która cały czas przegląda wiadomości z kraju, ale jakaś gorycz się u mnie na pewno przelała. W czasie trudnym dla nas, w okresie pandemii, wyprowadzało się kolejne armaty godzące w naszą wolność; zerwanie kompromisu aborcyjnego, szczucie na mniejszości seksualne. Byłem przez moment w instytucji publicznej, miałem swoją audycję w Trójce, i widziałem jak te zmiany polityczne miały ogromny wpływ na naszą pracę, jak poniżało się pewnych ludzi. To są takie sytuacje, które ci uświadamiają, jak bardzo mocno radykalizujemy się wszyscy wokół.

asthma, debiutujący właśnie z „manifestem” raper, powiedział mi niedawno, że robi muzykę, bo czuje odpowiedzialność za swoje pokolenie. Chce swoim rówieśnikom mówić wprost ważne dla niego rzeczy. Masz podobnie?

Ja nie do końca mam takie motywy. Wydaje mi się, że młodzi ludzie wchodząc w wiek, w którym mają tego naturalnego tzw. niepokornego koguta, mogą w sposób bardzo wyraźny powiedzieć, co czują, bez używania metafory. Jeśli zaś chodzi o moje spojrzenie dzisiaj na muzykę, to przede wszystkim chciałbym, żeby artyści byli po prostu wolni. Teraz nagrałem taką płytę, bo czułem, że chcę na niej to powiedzieć. Ale pięć lat temu byłaby ona na pewno o czymś innym. O innych rzeczach pisałem przecież na krążku „Mamut”. Stawiam na taką wolność, nie lubię wyrachowania, ubierania się w formę jakiegoś teatru, gdzie zmieniasz się w jakieś alter ego i próbujesz coś wykrzyczeć. Nie czuję więc, że artysta cokolwiek musi, aczkolwiek muszę przyznać, że muzyka, które mnie zawsze interesowała i miała dla mnie jakąkolwiek wartość, to ta robiona przez wrażliwców i ludzi, którzy przeczuwali, że coś niedobrego nadciąga. Że ziemia drży.

U ciebie też to słyszę.

Nasza płyta powstawała podczas pandemii, w czasie, kiedy wydawało mi się, że to jest taki moment, kiedy ludzie czując pewne zagrożenie z zewnątrz albo jakąś niepewność, zwykły strach, są w stanie odpuścić trochę emocje i spróbują się bardziej zintegrować ze sobą. A tu się okazało, że to jest świetny czas, żeby nas znowu bez sensu dzielić i atakować różnymi radykalizmami. Dlatego ten album jest tak długi, podzielony na dwie płyty – tu informacja dla tych, którzy są jeszcze zainteresowani kompaktami, choć uważam, że nawet ktoś, kto będzie jej słuchał na streamingach, to także powinien ją podzielić na dwie części – bo to jest opowieść z jednej strony o tym, co się dzieje u nas tu i teraz, a z drugiej stanowi powrót do naszych korzeni. Przez to, że w pierwszym etapie pracowaliśmy z Piotrkiem zupełnie sami, poczuliśmy się znowu duetem i przypomnieliśmy sobie czasy oraz muzykę, które nas wychowały. Ta płyta jest więc nasiąknięta latami 90., które nas ukształtowały. Niezależnie od tego, czy to była muzyka elektroniczna, klubowa czy hip-hop. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę z niebezpieczeństwa, że kiedy wracasz pamięcią w te miejsca, w których często bywałeś i w to stare środowisko, to trochę je idealizujesz i możesz stać się sentymentalny, ale nam nie o to chodziło. W numerze „Paradoksy” przypominam, że tamte czasy też bardzo dynamicznie się zmieniały i miały swoje różne oblicza. Miały swoje plusy i minusy.

A dzisiaj… pan Ef szuka na „Balladach i Protestach” optymizmu, nadziei i dobrej woli dobrych ludzi.

Czas teraz jest bardzo specyficzny. Spotykając na przykład młodsze pokolenie, czy rozmawiając z dziećmi i wspominając świat sprzed internetu, gdy spędzaliśmy czas na podwórkach, spotykając tam przeróżnych ludzi, co też, myślę, nauczyło nas pokory, zastanawiam się, czy młodzież jest jeszcze odporna na taki konformistyczny świat i manipulację. My sami kiedyś mocno idealizowaliśmy internet, często dosyć utopijnie, a dzisiaj stał się totalnie skomercjalizowanym wynalazkiem, podporządkowanym pewnym algorytmom. Nie chcę brzmieć jak wyrocznia, absolutnie nie o to mi chodzi, ale czasami mam wrażenie, że dzisiejsza młodzież nie jest już na to odporna. Ciagle jest głodna tych wszystkich zbędnych gadżetów. Wiesz, to wszystko jest bardzo trudne i skomplikowane, ponieważ w świecie internetowym, sterowanym przez algorytmy, hasła bardzo kontrowersyjne jednak mocno rezonują w społeczeństwie. Przez to też nie jesteśmy w stanie poznać siebie nawzajem, każdy z nas siedzi w swoich bańkach, radykalizuje swój język.

Odbijmy trochę od polityki. Dawno temu, przy okazji płyty „Piątek 13”, powiedziałeś mi: „Chcemy przede wszystkim dobrze się bawić nagrywając płyty”. Dalej tak macie?

Tak, ten zapał musi być zawsze. I teraz też był, bo inaczej nie udźwignęlibyśmy tak długiej płyty. Z jednej strony przypomnieliśmy sobie o korzeniach i rzeczach, które nas ukształtowały, z drugiej byliśmy bardzo obok tego, co się współcześnie dzieje. Oczywiście kiedyś zadawaliśmy sobie z Piotrkiem pytania, zmęczeni trasą „Radar” – na której graliśmy na przeróżnych festiwalach, a jednak wolimy grać w klubach – czy mamy w sobie jeszcze ten entuzjazm, wychodząc i grając „Jestem w niebie” po raz setny i tak dalej. Nie potrafilibyśmy nagrać takiej płyty „Ballady i Protesty”, gdybyśmy się na nią nie nakręcili. A rzeczywiście był taki moment, że naprawdę było trudno. Po „Radarze” nie wiedzieliśmy, czy jakakolwiek płyta Tworzywa w najbliższym czasie powstanie, zrobiliśmy przecież jeszcze po drodze album z tatą. Zatęskniliśmy jednak za naszym brzmieniem. Ten album powstał z poczucia chwili, mam nadzieję, że bez siermiężnej, czarno-białej publicystyki, że jest to płyta patrząca szerzej. Chcę natomiast wyrazić swoją niezgodę na obecny język i hipokryzję, wyrazić troskę o ekologię i rzeczy, które są ważne dla moich dzieci. Nie wyobrażam też sobie, by tego elementu zabawy między mną i Piotrkiem nie było. Nawet nie tyle zabawy, co radości, że razem możemy coś zrobić. Na pewno jest to płyta, która określa, czym Tworzywo jest dzisiaj. Są na niej rzeczy, które wyniosły nas na scenę i jeśli ktoś nas nie zna, może sobie po nią sięgnąć i dowiedzieć się, skąd pochodzimy i jaka muzyka nas interesuje.

Fisz © Bart Pogoda

Gracie ze sobą już od ponad 20 lat, mogło przyjść zmęczenie materiału.

Na pewno w czasie ponad tych 20 lat występowania na scenie nie mieliśmy nigdy tak długiej przerwy w koncertowaniu. Pierwszy raz zastanawialiśmy się, jak długo to potrwa, czy nie musimy się zająć czymś innym. To też wpłynęło na to, że grając pierwszy koncert po pandemii, zeszliśmy ze sceny i powiedzieliśmy sobie: „kurczę, bez tego – obojętnie, czy osób będzie 50 czy 2 tysiące – trudno jest żyć”. To jest jednak wielki przywilej stanąć na scenie i cały czas porozumiewać się między sobą. Świetna jest też ta obserwacja, jak nasi fani starzeją się, dojrzewają razem z nami do różnych dźwięków. Zupełnie szczerze – po różnych doświadczeniach z wieloma muzykami, także po pracy z ojcem, byliśmy tym wszystkim trochę zmęczeni, dlatego powrót do pracy w duecie, od której zaczęła się nasza nowa płyta, był czymś bardzo ożywiającym.

Kiedyś nagrywaliście sporo „na boku”: z Enveem, Ostrym , była też Bassisters Orchestra.

Nie potrzebuję dzisiaj szukać innych form wyrazu. Nowa płyta pozwoliła mi przede wszystkim nie zamykać się w formie piosenki, co jest dla mnie bardzo istotne. Bo kiedy piszę teksty, to czasami mam wrażenie, że mógłbym je zamknąć w dobrym opowiadaniu, na kilkadziesiąt stron. Kiedy przychodzi mi potem usiąść do selekcji i wybrać ten właściwy temat, to jest to spory wysiłek. Do tej pory zawsze krzywo patrzyłem na muzyków i celebrytów, którzy piszą książki, ale muszę przyznać, że mam coraz większe ciągoty, by jakąś krótszą formę popełnić. Rozciągnąć to, co nie zmieściło się na płycie. Piosenki mają swoje ograniczenia.

Do dzieła.

No wiem, wiem, ale to wisi nade mną już tyle lat, natomiast kiedy przychodzi co do czego, to muzyka zajmuje jednak większość mojego czasu. Nie jesteśmy muzykami niedzielnymi, cały czas jesteśmy na niej skupieni, dużo koncertujemy. Ale może kiedyś przyjdzie spokojniejszy moment i będę mógł pisać dłuższe formy.

To może wcześniej nagrasz płytę, na której całkowicie wyjdziesz poza piosenkową formę i pójdziesz w spoken word.

Być może ta forma jeszcze się rozwinie i to się kiedyś wydarzy. Już teraz kilka takich kawałków mamy, na przykład „Nie za dobre wiadomości” i „OK boomer” – nasz najdłuższy numer, który trwa aż osiem minut. Rozmawialiśmy o tym nawet z Piotrkiem, że tzw. spoken word w Polsce właściwie nie do końca zaistniał. Oczywiście pojawiały się takie rzeczy na płytach postpunkowych, ale w muzyce polskiej, patrząc szerzej, były jednak dość nieobecne. Ja nie mówię nie, bo to jest forma, którą bardzo lubię, a przy okazji, dzięki niej nie musiałbym ciąć swoich tekstów. Wręcz przeciwnie, wtedy zaistniałoby niebezpieczeństwo, że nagralibyśmy numer dwudziestominutowy. Ale wiesz, kiedy myślimy o płycie, myślimy też od razu o koncertach, o pewnym eklektyzmie. W przypadku „Ballad i Protestów” było tak, że uznaliśmy z Piotrkiem wszystkie nagrane utwory jako archiwalny zapis bardzo dziwnych czasów dla nas, dlatego z niczego nie rezygnowaliśmy, nie robiliśmy selekcji i płyta ma formy przeróżne.

A mogłaby się zaczynać płytą numer dwa, nie jeden?

Być może mogłaby zaczynać od dwójki, czemu nie, chociaż i tak musiałaby się na pewno kończyć numerem „OK boomer”. On nie jest jednoznaczny, bo mówi o zmianie pokoleń. Z jednej strony jestem pogodzony z tym, że taki czas musi nastąpić, ale to nie jest łatwe. Na pewno nigdy nie będę prawdziwym boomerem, nie będę się próbował młodzieży ani przypodobać, ani też moralizatorsko nie będę jej nigdy pouczał.

Próbujesz być z nią na bieżąco, na przykład muzycznie?

Sprawdzam oczywiście, co się dzieje w muzyce. Ale na przykład strasznie nie lubię trapu, który mnie nudzi. Zwłaszcza tej uproszczonej popowej wersji, gdzie śpiewa się bardzo prymitywne melodie przez auto-tune. Bardzo lubię brytyjski hip-hop, teraz na przykład śledzę, co robi Little Simz. Tamten rynek nie jest tak ugłaskany jak amerykański. Podoba mi się to, że tamtejsi artyści są świadomi swoich korzeni, co coraz rzadziej jest spotykane za Oceanem. Nowa muzyka mnie nie zawsze przekonuje. Pewnie dlatego, że mało jest już w niej samplingu, te wszystkie szesnastkowe hi-haty i werble, one już tak często były wykorzystywane, że trochę mnie to nudzi. Inna sprawa, że trap ma korzenie w rapie, który prawdę mówiąc nigdy mnie nie interesował. On był przez nas w Warszawie ignorowany. Uważany za dość obciachowy.

Jestem obecnie pod dużym wrażeniem tego, co się dzieje na przykład z muzyką jazzową w Londynie albo z hip-hopem wyrosłym z grime'u, ale jeszcze bardziej przesterowanym. Szkoda tylko, gdy przeszukuję internet w poszukiwaniu takich rzeczy i widzę, ile one mają odtworzeń. To są dosyć śmieszne i rozczarowujące liczby. Nie mam problemu z tym, że świat się zmienia, bo to jest naturalne, ale wydaje mi się, że przez wynalazki pod nazwą internet i algorytm trochę te odległości pokoleniowe i różnice stały się drastyczniejsze. Wcześniej, między Beatlesami, Hendrixem, Run DMC i Beastie Boys one też były, ale jednak pewna ciągłość była zachowana. Słychać było w kolejnych nagraniach prawdę i nonkonformistyczne nastawienie. Dzisiaj nie mam wątpliwości, że Nirvana nie tyle miałaby z „Nevermind” ogromny problem, żeby odnieść sukces jak na początku lat 90., co w ogóle miałaby kłopot, żeby się przebić gdziekolwiek. Pytanie więc, czy dziś drugi obieg muzyki ma jakąkolwiek rację bytu, czy poradzi sobie w świecie algorytmów. I jeszcze jedno – czy dziś, w młodym pokoleniu, jest jakaś potrzeba poszukiwań? Czy jest już znudzenie tymi wszystkimi błyskotkami? Być może powinien dziś przyjść czas znużenia tym wszystkim. Jest na naszej płycie na przykład utwór „Po co”, który opowiada o przesycie.

Włączając nagrania większości młodych raperów trudno podzielać twoją nadzieję.

No właśnie. Gdzie ta uwaga dzisiaj się koncentruje? Czy słuchając muzyki młodych artystów słyszysz jakąś opowieść? Czy jest tam tylko o seksie z fankami i o luksusowych markach, czy ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia. Myślę jednak, że to znużenie drogim autem albo dużym logiem znanej marki w końcu przyjdzie. Trafiam już teraz czasem na młodych artystów i rzeczy, które są naprawdę bardzo ciekawe.

A trafisz też pamięcią w 9 kwietnia 2017 roku?

Nie bardzo.

Fisz Emade wygrywali wtedy pierwszą polską edycję Red Bull SoundClash .

A, tak, pamiętam. To było dobre. Poznaliśmy wtedy Acid Drinkers. W naszych czasach metalowych słuchaliśmy ich sporo.

Red Bull SoundClash 2012: Fisz Emade vs Acid Drinkers

Impreza polegała na tym, że rywalizowaliście ze sobą na dwóch scenach, grając naprzemiennie różne, także swoje utwory. Acidzi jako gościa specjalnego zaprosili waszego tatę. Titus zawołał: „Zachowujcie się, ojciec przyjechał!”.

To było świetne i zabawne doświadczenie. Bardzo miło to wspominam.

Dałbyś radę dzisiaj zagrać podobny koncert? Powygłupiać się na scenie?

Naturalnie mi przychodzi pewien rodzaj balansu pomiędzy powaga a czarnym humorem. Ale to też nie znaczy, że ja nie lubię wygłupów, bo na co dzień i wbrew temu, co słychać momentami na płycie, jak najbardziej na taką zabawę jestem cały czas otwarty.

To kogo najchętniej wezwałbyś na pojedynek?

Każdego. Mogę to zrobić z każdym. (śmiech) Dla mnie najciekawsze są zderzenia totalnie nieoczywiste i chyba najchętniej wezwałbym Kwiat Jabłoni. To jest jednak dla mnie dostatecznie odległa muzyka.

Możesz też wyjść poza świat muzyki.

Bardzo chętnie chciałbym skonfrontować się z młodszym pokoleniem. Podyskutować z nimi, ale nie z pozycji boomera, tylko osoby ciekawej ich zdania, jak im się żyje w świecie rządzonym przez ludzi, których sam pamiętam z czasów mojej młodości. To byłoby dla mnie z pewnością ciekawe wyzwanie.

Fisz Emade Tworzywo "Ballady i Protesty" - okładka płyty © Grand Imperial / Dwa Ognie

Fisz Emade Tworzywo „Ballady i protesty”

Wydawca: Grand Imperial / Dwa Ognie

Dystrybucja: Mystic Production

Premiera: 29 października 2021