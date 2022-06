Fizjo na Maksa: Ciało jest zaprojektowane do tego, żeby się ruszać

Maks Piasecki, naczelny terapeuta Fame MMA, twórca @fizjo_na_maksa , rozwiał nasze wątpliwości. Sport i sezonowa aktywność fizyczna, nie są dla nas niczym groźnym - jeśli się do tego odpowiednio przygotować i nastawić na to, że w razie problemów szybka pomoc specjalisty wybawi nas z dalszych kłopotów.

Czy twoim zdaniem istnieje coś takiego, jak uprawianie sportu dla czystej przyjemności? Czy człowiek może trenować coś, bez myślenia o tym, żeby się potem z kimś ścigać, czy rywalizować?

Tak! Aktywność fizyczna daje nam satysfakcję i nie ogranicza się ona tylko do startowania w zawodach. Daje nam ona również zdrowie i ruch, który jest potrzebny naszemu ciału. Nasze ciało jest zaprojektowane do tego, żeby się ruszać. Dzięki ruchowi lepiej się odżywia, przez co też lepiej się czujemy. Nie każdy musi startować w zawodach. Trzeba mieć na uwadze, że sport amatorski, czy jego półprofesjonalne uprawianie wiążę się z pewnymi przeciążeniami. Wtedy świeczka zaczyna spalać się z dwóch stron – jesteśmy fajnie wytrenowani, ale jednocześnie narażeni na przeciążenia i kontuzje . Dlatego sport przede wszystkim powinno się uprawiać dla przyjemności. Starty w zawodach mogą być kolejnym etapem rozwoju w danej dyscyplinie.

Lato! Dzień jest długi. Dużo ludzi zaczyna uprawiać nowe sporty, albo wraca do czegoś co robili dawniej? Na co powinny uważać te osoby?

Jeżeli po jakimś czasie wracamy do sportu, przede wszystkim musimy mierzyć siły na zamiary – znać granice i mieć świadomość własnego ciała. Nie można porwać się na głęboką wodę i od razu nabawić się kontuzji. Jeśli wracamy po dłuższym okresie przerwy, najlepiej poprzedzić to minimum dwutygodniowym przygotowaniem ogólnosprawnościowym. Można na siłowni, w domu , albo przy innych aktywnościach na zewnątrz. No i dobrze jest sobie przypomnieć to, co robiliśmy kiedyś. A jeśli zaczynamy coś robić po praz pierwszy, najlepiej zrobić dobry research, albo znaleźć kogoś, kto nas poprowadzi. No i zasada podstawowa: pamiętać o wszystkich rodzajach ochraniaczy, jakie są stosowane w danym sporcie, żeby uniknąć głupich wypadków i kontuzji. Ja na przykład jeżdżę na rowerze i spotykam się z tym, że moi znajomi nie zakładają kasku. Mówią: przecież idę się tylko przejechać po parku, albo na pumptrack. A z mojego doświadczenia wynika, że najcięższe w skutkach wypadki nie mają miejsca w najbardziej hardkorowych miejscach, gdzie mamy respekt do tego co tam widzimy, tylko właśnie pod domem – na przykład podczas niefartownego upadku zakończonego uderzeniem głową w coś twardego.

Maks Piasecki w akcji © Denys Hryb

Wakacje to jest też taki czas, że jesteśmy bardziej rozluźnieni i ulegamy pokusom, żeby podjąć jakieś wyzwanie. Na przykład takie, jakie my teraz wszystkim rzucamy. A co jak znajomi rzucą nam ambitne, sportowe wyzwanie, z którym musimy sobie poradzić?

Jak mówiłem wcześniej, musimy mierzyć siły na zamiary. Wiem, że jak pojawia się chęć rywalizacji, granice mogą nam się trochę przesunąć. Dlatego musimy pamiętać, że to nie jest wyścig o złote kalesony. Każda sytuacja, czy aktywność, w której przesadzimy względem naszego ciała, może skutkować nie tylko poważnym urazem, ale też uszczerbkiem na zdrowiu, który może z nami zostać na całe życie, albo możemy z niego wychodzić przez bardzo długi okres. Nie dość, że będziemy mieli problem z czynnościami dnia codziennego, jak na przykład poruszanie się po domu, to jeszcze możemy stracić dużo pieniędzy żeby wrócić do zdrowia. Dlatego przede wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek. Z kolei jako osoby dopingujące do jakiegoś zakładu, czy wyzwania, nie możemy przesadzać. Nie można powiedzieć komuś: nie zrobisz tego, bo jesteś leszczem. Lepiej, żeby na pierwszym miejscu była dobra zabawa, a nie jakaś chora rywalizacja.

Podejmij zdrowe wyzwanie i dołącz do dobrej zabawy. Zalicz jeden z segmentów na Stravie i zgarnij skrzyyydła!

No i co na to terapeuta – na takie obciążenia? Czy każdy może, czy każdy powinien uprawiać sport starając się równać do lepszych od siebie?

Każdy powinien uprawiać taki sport, na który pozwala mu jego ciało. Jest to kwestia osobnicza. Niektórzy nie mogą uprawiać jakiejś dyscypliny z powodu konkretnych dysfunkcji, ale mogą uprawiać inny sport. Jest to kwestia dopasowania. Nie ma znaczenia, czy masz 10, czy 80 lat. Jeśli twoje zdrowie na to pozwala, uprawiaj sport. Tylko pamiętaj, że masz wybór – od ekstremalnych dyscyplin, jak rowerowy dowhill , po nordic walking. Musisz go dopasować do swojego ciała i do jego aktualnego stanu wytrenowania, żeby nie porwać się na zbyt głęboką wodę.

A co zrobić, jak już coś nam strzeli w krzyżu, czy gdzieś indziej?

Jeśli coś nam się stanie, trzeba udać się do specjalisty. Jeśli jest to nagły wypadek, najlepiej wybrać się na szpitalny oddział ratunkowy i wykonać badania obrazowe zlecone przez lekarza, który będzie nas tam leczył. Jeśli będzie to coś w stylu naciągnięcia, naderwania lub lekkiego skręcenia – gdy myślimy, że tak właśnie jest – powinniśmy wybrać się do fizjoterapeuty, który zaleci terapię lub pokieruje dalej. Najważniejsze jest to, że we wszystkich urazach powstałych w wyniku uprawiania sportu – mniej, czy bardziej poważnych – nie warto czekać i liczyć na to, że przejdzie. Może przejść, ale niestety często ze względu na to, że nasze ciało zaadaptuje się do nienaturalnej pracy w danej patologii. Uraz może przestać boleć, ale nastąpi cały szereg reakcji, który wywoła stworzenie się nowego łańcucha biomechanicznego, co w późniejszym czasie może powodować inne dysfunkcje. Może przestać nas boleć kostka, ale jednocześnie wpłynie to na przykład na przeciążenie pleców i bóle w kończynach górnych. Może nam to pogłębić kontuzję, która nam się przydarzyła, albo spowodować nowe.

A jak rozpoznać, czy powinniśmy się udać do fizjoterapeuty, neurologa, czy ortopedy?

Jeżeli wybierzemy się na SOR, jest duża szansa, że trafimy na ortopedę. Po badaniach – jeśli nie będzie urazów strukturalnych, jak złamania czy zerwania – powinien pokierować nas do fizjoterapeuty. A jak samemu zdecydować do kogo pójść? Niestety w naszej służbie zdrowia kierowanie do odpowiednich specjalistów nie jest proste. Dlatego dla własnego zdrowia i spokoju, najlepiej wybrać się do dobrego fizjoterapeuty. Nieskromnie mówiąc, jako fizjo mamy bardzo szeroką wiedzę – zarówno na temat objawów neurologicznych i stricte ortopedycznych. Fizjoterapeuta jest w stanie albo od razu pomóc, albo pokierować do odpowiedniego specjalisty. Co więcej, zwykle kierujemy do lekarzy, którzy w jakiś sposób współpracują z fizjoterapeutami w kwestii leczenia, a nie polecamy się po znajomości. Jeszcze zanim sam się tym zająłem, dla mnie zawsze najlepiej było najpierw skierować się do fizjoterapeuty.

Maks Piasecki © Denys Hryb

Rzeczywiście i mi zdarzyło się niejednokrotnie, że zgłaszając się do fizjoterapeuty, po opowiedzeniu mu o problemie, dostawałem radę, żeby najpierw udać się do ortopedy w celu zlecenia przez niego konkretnych badań. Czy zatem ludzie nie za późno zgłaszają się do specjalisty?

Niestety najczęściej zdecydowanie za późno. Zwykle mówią: aaa, poboli, poboli i przejdzie. Czasami przejdzie i nie będzie to miało żadnych konsekwencji, czasami nie przestanie boleć, a czasami przestanie i będzie miało znaczne konsekwencje. W naturze nic nie ginie. Bardzo rzadko zdarza się tak, że przestaje boleć i nie ma dalszych następstw. Każdy uraz pozostawia po sobie ślad. Dlatego im szybciej zaczniemy sobie radzić z danym problemem, tym szybciej się z niego wyleczymy. Jeśli tego nie zrobimy, stan ostry zamieni się w podostry, a potem w przewlekły, czyli zapieczony. Nasze ciało zaadaptuje się do niego i o wiele ciężej będzie go wyeliminować. Możecie zwrócić uwagę, że piłkarze, którzy ulegli kontuzji rzadko kiedy sami schodzą z murawy. Choć piłkarz znoszony na noszach z boiska może być wygwizdany, to tego rodzaju postępowanie nie wzięło się znikąd. Przechodząc nawet kilka kroków po skręceniu, ciało piłkarza tworzy sobie nowy łańcuch biomechaniczny od razu adaptując się do funkcjonowania z tą skręconą kostką. W konsekwencji oprócz skręconej kostki, trzeba potem leczyć cały łańcuch z danej adaptacji – to już praktycznie połowa ciała, jeśli nie całe. Dlatego im szybciej zgłosimy się do specjalisty, tym szybciej i skuteczniej wrócimy do zdrowia.

Maks Piasecki © instagram.com/fizjo_na_maksa Każdy powinien uprawiać taki sport, na który pozwala mu jego ciało Maks Piasecki / @fizjo_na_maksa

I jak tu nie tracić przyjemności wynikającej z uprawiania sportu – zwłaszcza w wakacje, które powinny pozostać beztroskie?

Uprawianie każdego sportu jest obarczone ryzykiem urazu. Musimy mieć świadomość, że może nam się on przytrafić. Jedyne co możemy zrobić, to zminimalizować prawdopodobieństwo, że on nastąpi. Najlepszy sposób, żeby to zrobić, to odpowiednie przygotowanie do aktywności. Nie róbmy tego w ten sposób, że po pół roku siedzenia na kanapie nagle stwierdzimy, że pojedziemy sobie popływać na wake’u, czy na nartach wodnych. Warto przygotować się pod dany sport minimum dwa tygodnie wcześniej. Jest bardzo dużo filmików na YouTube z ogólnym przygotowaniem motorycznym. Możemy znaleźć odpowiedniego trenera w naszej okolicy. Najważniejsze, żeby przygotować się na daną aktywność wcześniej, stosować ochraniacze i zachować rozwagę – oceniać swoje możliwości nie przeceniając siebie samego. Tylko te trzy rzeczy są w stanie wyeliminować urazy z naszej aktywności.

Zobacz też:

14 min Za kulisami "The Old World": Szymon Godziek w Kudowie Zdroju Zobacz, jak nagrywano film "The Old World" w Kudowie Zdroju.