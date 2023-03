Fizjoterapeuta Konrad Wieczorek: Możliwości ciała i umysłu są niezbadane

Tak. To świetny gość, a możliwość praktykowania u niego otwiera oczy i pozwala znacznie poszerzyć horyzonty. Mówi się, że w rehabilitacji, to szef wszystkich szefów, wielki autorytet. Ma pod sobą całą armię czołowych zawodników świata. Kiedy byłem u niego ostatnio, akurat zajmował się nadgarstkiem Tadka Błażusiaka. Świetne doświadczenie. Wymiana spostrzeżeń z facetem tego formatu na pewno bardzo wzbogaciła mój warsztat. Jego klinika Rihuma stale współpracuje z zawodnikami ze stajni Red Bulla, a to na pewno świadczy o tym, że Ricardo jest wybitnym specjalistą. Wiele punktów do mojej samooceny dodało, gdy okazało się, że spojrzenie na rehabilitację, diagnostykę, podejście do pacjenta i myślenie przyczynowo – skutkowe mamy bardzo podobne. Takie chwile dodają motywacji do ciągłego rozwoju.

Tak. To świetny gość, a możliwość praktykowania u niego otwiera oczy i pozwala znacznie poszerzyć horyzonty. Mówi się, że w rehabilitacji, to szef wszystkich szefów, wielki autorytet. Ma pod sobą całą armię czołowych zawodników świata. Kiedy byłem u niego ostatnio, akurat zajmował się nadgarstkiem Tadka Błażusiaka. Świetne doświadczenie. Wymiana spostrzeżeń z facetem tego formatu na pewno bardzo wzbogaciła mój warsztat. Jego klinika Rihuma stale współpracuje z zawodnikami ze stajni Red Bulla, a to na pewno świadczy o tym, że Ricardo jest wybitnym specjalistą. Wiele punktów do mojej samooceny dodało, gdy okazało się, że spojrzenie na rehabilitację, diagnostykę, podejście do pacjenta i myślenie przyczynowo – skutkowe mamy bardzo podobne. Takie chwile dodają motywacji do ciągłego rozwoju.

Tak. To świetny gość, a możliwość praktykowania u niego otwiera oczy i pozwala znacznie poszerzyć horyzonty. Mówi się, że w rehabilitacji, to szef wszystkich szefów, wielki autorytet. Ma pod sobą całą armię czołowych zawodników świata. Kiedy byłem u niego ostatnio, akurat zajmował się nadgarstkiem Tadka Błażusiaka. Świetne doświadczenie. Wymiana spostrzeżeń z facetem tego formatu na pewno bardzo wzbogaciła mój warsztat. Jego klinika Rihuma stale współpracuje z zawodnikami ze stajni Red Bulla, a to na pewno świadczy o tym, że Ricardo jest wybitnym specjalistą. Wiele punktów do mojej samooceny dodało, gdy okazało się, że spojrzenie na rehabilitację, diagnostykę, podejście do pacjenta i myślenie przyczynowo – skutkowe mamy bardzo podobne. Takie chwile dodają motywacji do ciągłego rozwoju.

Szybko (śmiech). Prawdziwym wyzwaniem są dla mnie wyścigi długodystansowe. Pracuję z polskim zespołem Wójcik Racing Team, który reprezentuje Polskę w mistrzostwach świata. To są wyścigi trwające 24 godziny. Trzech zawodników ma za zadanie pokonać w ciągu doby jak największy dystans na torze. Zmieniają się średnio co 45 minut, a to oznacza, że każdy po swojej sesji – po rozebraniu się i przekazaniu uwag technikom – ma ok. godzinę na odpoczynek i regenerację. Po kilkunastu godzinach takiej orki organizm jest naprawdę wyczerpany. Chodzi o to, by utrzymywać zawodników w jak najlepszej kondycji, ale także uważnie ich obserwować i być pewnym, że są w stanie bezpiecznie kontynuować wyścig. Zawodnikiem może kierować ambicja i będzie chciał wsiąść na motocykl nawet nieprzytomny. Nie mogę do tego dopuścić. Trzeba przyznać, że w tym sporcie kierowcy naprawdę zbliżają się do granicy ludzkich możliwości, a zdarza się, że ją przekraczają…

Szybko (śmiech). Prawdziwym wyzwaniem są dla mnie wyścigi długodystansowe. Pracuję z polskim zespołem Wójcik Racing Team, który reprezentuje Polskę w mistrzostwach świata. To są wyścigi trwające 24 godziny. Trzech zawodników ma za zadanie pokonać w ciągu doby jak największy dystans na torze. Zmieniają się średnio co 45 minut, a to oznacza, że każdy po swojej sesji – po rozebraniu się i przekazaniu uwag technikom – ma ok. godzinę na odpoczynek i regenerację. Po kilkunastu godzinach takiej orki organizm jest naprawdę wyczerpany. Chodzi o to, by utrzymywać zawodników w jak najlepszej kondycji, ale także uważnie ich obserwować i być pewnym, że są w stanie bezpiecznie kontynuować wyścig. Zawodnikiem może kierować ambicja i będzie chciał wsiąść na motocykl nawet nieprzytomny. Nie mogę do tego dopuścić. Trzeba przyznać, że w tym sporcie kierowcy naprawdę zbliżają się do granicy ludzkich możliwości, a zdarza się, że ją przekraczają…

Szybko (śmiech). Prawdziwym wyzwaniem są dla mnie wyścigi długodystansowe. Pracuję z polskim zespołem Wójcik Racing Team, który reprezentuje Polskę w mistrzostwach świata. To są wyścigi trwające 24 godziny. Trzech zawodników ma za zadanie pokonać w ciągu doby jak największy dystans na torze. Zmieniają się średnio co 45 minut, a to oznacza, że każdy po swojej sesji – po rozebraniu się i przekazaniu uwag technikom – ma ok. godzinę na odpoczynek i regenerację. Po kilkunastu godzinach takiej orki organizm jest naprawdę wyczerpany. Chodzi o to, by utrzymywać zawodników w jak najlepszej kondycji, ale także uważnie ich obserwować i być pewnym, że są w stanie bezpiecznie kontynuować wyścig. Zawodnikiem może kierować ambicja i będzie chciał wsiąść na motocykl nawet nieprzytomny. Nie mogę do tego dopuścić. Trzeba przyznać, że w tym sporcie kierowcy naprawdę zbliżają się do granicy ludzkich możliwości, a zdarza się, że ją przekraczają…