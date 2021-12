Ta dusza, ten charakter... ten Flea Rock!

. Mam nadzieję, że to otworzy wielu ludziom oczy i pokaże, że w breakingu są ważniejsze rzeczy niż tylko wielkie ruchy i widowiskowe figury. OK, ja też je uwielbiam, ale potrzebujemy więcej tancerzy z duszą i charyzmą jak Flea Rock”.

. On ma w sobie to coś, czego dzisiaj brakuje w tej grze. Bardzo się cieszę, że pokazał to właśnie

5 niesamowitych bohaterów finału Red Bull BC One w … Ze światowego finału Red Bull BC One w Gdańsku …

Red Bull BC One World Final w Gdańsku to był ŚWIAT! Historia działa się na naszych oczach. Największe …

„Flea Rocka nie wykonywał może trudnych fizycznie ruchów, ale tańczył tak, że naprawdę to czułeś” – oceniał trzykrotny mistrz świata Red Bull BC One,