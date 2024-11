10. edycja Flyspot Polish Open była bardzo optymistyczna

„Polacy bardzo dobrze wypadają na tle międzynarodowym. Szczególnie juniorzy radzili sobie świetnie. Na Flyspot Polish Open można to było zobaczyć, bo oprócz reprezentantów krajów europejskich, byli też zawodnicy z Tajlandii, Korei, czy Singapuru” – relacjonuje Maja. 10. edycja to okazja do porównań i podsumowań. „Poziom bardzo wzrósł. Mamy też więcej freestylerów z Polski. Kiedy ja brałam udział w mistrzostwach, w zawodach były maks 3 osoby, w tym co najwyżej dwie Polki. W tym roku w juniorach była aż trójka polskich zawodników i w open mieliśmy Polkę, więc sport się rozwija”.