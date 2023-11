9. edycja Flyspot Polish Open – zobaczmy to jeszcze raz

Maja jest znana ze swoich

jednak w tym roku zdecydowała się wystartować w konkurencji Dynamic 2-Way, w parze z Mairisem Laivą, w duecie pod nazwą „Cloud 9”. „Byliśmy bardzo zadowoleni! Ja i mój kamerzysta/teammate do skoków uznaliśmy, że razem zrobimy zawody w tunelu - głównie po to, żeby wspólnie trenować gdy nie było możliwości skakania ze spadochronami. I to było bardzo pomocne, bo jak wiadomo, we freestyle skydivingu bardzo ważna jest synchronizacja i umiejętność latania razem bez zbędnego myślenia. Zaczęliśmy przygotowania na początku października i w tym czasie udało nam się tak wytrenować że byliśmy na 4. miejscu wśród 16 teamów i 2. z polskich zespołów. Polecieliśmy całe zawody praktycznie bez żadnych błędów, więc jesteśmy bardzo zadowoleni i gotowi na wyjazd treningowy na skoki za tydzień” – podsumowała. Ponieważ zawody Flyspot Polish Open, dzięki współpracy z Aeroklubem Polskim, aż w 5 konkurencjach były jednocześnie Mistrzostwami Polski, Maja i Mairis zostali wicemistrzami kraju. Gratulujemy!