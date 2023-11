Na Flyspot Polish Open wszyscy są mile widziani

Przed nami 9. edycja największych – nie tylko w Polsce – zawodów w indoor skydivingu, w których udział biorą najlepsi przedstawiciele tej widowiskowej dyscypliny sportowej. Przez trzy dni (od 9 do 11 listopada) latając w tunelu aerodynamicznym, powalczą aż w 11 kategoriach. W pięciu z nich, dzięki współpracy Flyspotu z Aeroklubem Polskim, zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski, które wyłonią kadrę na Puchar Świata w Makau w 2024 roku. Naprawdę warto przyjechać do katowickiego Flyspotu, żeby zobaczyć to na własne oczy.

Przed nami 9. edycja największych – nie tylko w Polsce – zawodów w indoor skydivingu, w których udział biorą najlepsi przedstawiciele tej widowiskowej dyscypliny sportowej. Przez trzy dni (od 9 do 11 listopada) latając w tunelu aerodynamicznym, powalczą aż w 11 kategoriach. W pięciu z nich, dzięki współpracy Flyspotu z Aeroklubem Polskim, zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski, które wyłonią kadrę na Puchar Świata w Makau w 2024 roku. Naprawdę warto przyjechać do katowickiego Flyspotu, żeby zobaczyć to na własne oczy.

Przed nami 9. edycja największych – nie tylko w Polsce – zawodów w indoor skydivingu, w których udział biorą najlepsi przedstawiciele tej widowiskowej dyscypliny sportowej. Przez trzy dni (od 9 do 11 listopada) latając w tunelu aerodynamicznym, powalczą aż w 11 kategoriach. W pięciu z nich, dzięki współpracy Flyspotu z Aeroklubem Polskim, zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski, które wyłonią kadrę na Puchar Świata w Makau w 2024 roku. Naprawdę warto przyjechać do katowickiego Flyspotu, żeby zobaczyć to na własne oczy.

, ponieważ tam akrobacje wykonuje się pod muzykę, co gwarantuje świetne widowisko. Aczkolwiek, uważam że równie widowiskowe są konkurencje dynamiczne – Dynamic 2-Way i 4-Way” – mówi Ewa Burak z Flyspot. „Pary lub zespoły czteroosobowe ścigają się ze sobą – wszystko jest na czas. Chodzi o to, żeby jak najszybciej wykonać konkretne figury, których zestaw otrzymuje się tuż przed zawodami. Nie tylko świetnie to wygląda, ale jest łatwiejsze do załapania dla osób, które niewiele wiedzą o dyscyplinie jaką jest indoor skydiving. Jest to bardzo wymierna konkurencja i przez to zrozumiała dla każdego kibica. Bardzo fajnie się to ogląda”.