Fokus: Wszyscy znowu dali się nabrać

Ja nawet nie umiem tego zrobić. Spójrzmy na mój nowy krążek. Mimo że próbowałem stworzyć coś bardziej na parkiety, to i tak w tekstach starałem się o podwójne dna, ciekawe metafory i porównania. Nie potrafię pisać prostych tekstów. Mnie zawsze chodziło o robienie muzyki, a całą tę otoczkę traktowałem jako dodatek. Popularność jest złem koniecznym. Nigdy nie dążyłem do tego, by być popularnym artystą. A z drugiej strony - to trochę hipokryzja, bo robię muzykę, która sprzedawana jest jak każdy inny produkt. Kiedyś, siłą rzeczy, miałem w sobie dużo ideałów i wydaje mi się, że nie wszystkich się pozbyłem. One nadal we mnie siedzą. Dlatego robię muzykę dla siebie.

Ja nawet nie umiem tego zrobić. Spójrzmy na mój nowy krążek. Mimo że próbowałem stworzyć coś bardziej na parkiety, to i tak w tekstach starałem się o podwójne dna, ciekawe metafory i porównania. Nie potrafię pisać prostych tekstów. Mnie zawsze chodziło o robienie muzyki, a całą tę otoczkę traktowałem jako dodatek. Popularność jest złem koniecznym. Nigdy nie dążyłem do tego, by być popularnym artystą. A z drugiej strony - to trochę hipokryzja, bo robię muzykę, która sprzedawana jest jak każdy inny produkt. Kiedyś, siłą rzeczy, miałem w sobie dużo ideałów i wydaje mi się, że nie wszystkich się pozbyłem. One nadal we mnie siedzą. Dlatego robię muzykę dla siebie.

Ja nawet nie umiem tego zrobić. Spójrzmy na mój nowy krążek. Mimo że próbowałem stworzyć coś bardziej na parkiety, to i tak w tekstach starałem się o podwójne dna, ciekawe metafory i porównania. Nie potrafię pisać prostych tekstów. Mnie zawsze chodziło o robienie muzyki, a całą tę otoczkę traktowałem jako dodatek. Popularność jest złem koniecznym. Nigdy nie dążyłem do tego, by być popularnym artystą. A z drugiej strony - to trochę hipokryzja, bo robię muzykę, która sprzedawana jest jak każdy inny produkt. Kiedyś, siłą rzeczy, miałem w sobie dużo ideałów i wydaje mi się, że nie wszystkich się pozbyłem. One nadal we mnie siedzą. Dlatego robię muzykę dla siebie.

Obecnie bardzo walczę o swoją prywatność. Nie zamierzam popuszczać z tonu i wchodzić w to bagno raz jeszcze. Mniej więcej wiem, co jest do stracenia i wiem, na co nie pozwolę innym. Nie chcę konfrontować się z sytuacjami, kiedy ludzie mnie rozpoznają. Wolę być w moim zamkniętym kręgu przyjaciół. Nie jestem typem celebryty, który bryluje na salonach... No może po kilku piwach. (śmiech) Od jakiegoś czasu wręcz przytłacza mnie to, że kiedy jestem ze swoimi bliskimi znajomymi, ktoś podchodzi i chce wspólne zdjęcia. Czuję się wówczas zażenowany względem moich znajomych. Momentami wspólne spotkania z bliskimi są skradzione przez mój zawód.

Obecnie bardzo walczę o swoją prywatność. Nie zamierzam popuszczać z tonu i wchodzić w to bagno raz jeszcze. Mniej więcej wiem, co jest do stracenia i wiem, na co nie pozwolę innym. Nie chcę konfrontować się z sytuacjami, kiedy ludzie mnie rozpoznają. Wolę być w moim zamkniętym kręgu przyjaciół. Nie jestem typem celebryty, który bryluje na salonach... No może po kilku piwach. (śmiech) Od jakiegoś czasu wręcz przytłacza mnie to, że kiedy jestem ze swoimi bliskimi znajomymi, ktoś podchodzi i chce wspólne zdjęcia. Czuję się wówczas zażenowany względem moich znajomych. Momentami wspólne spotkania z bliskimi są skradzione przez mój zawód.

Obecnie bardzo walczę o swoją prywatność. Nie zamierzam popuszczać z tonu i wchodzić w to bagno raz jeszcze. Mniej więcej wiem, co jest do stracenia i wiem, na co nie pozwolę innym. Nie chcę konfrontować się z sytuacjami, kiedy ludzie mnie rozpoznają. Wolę być w moim zamkniętym kręgu przyjaciół. Nie jestem typem celebryty, który bryluje na salonach... No może po kilku piwach. (śmiech) Od jakiegoś czasu wręcz przytłacza mnie to, że kiedy jestem ze swoimi bliskimi znajomymi, ktoś podchodzi i chce wspólne zdjęcia. Czuję się wówczas zażenowany względem moich znajomych. Momentami wspólne spotkania z bliskimi są skradzione przez mój zawód.