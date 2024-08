Ale piękny romans! 9 ciekawostek o Fontaines D.C.

„Mógłbym napisać z nią naprawdę dobry utwór” – powiedział kiedyś o

lider Fontaines D.C. Póki co, jeszcze do tego nie doszło, ale sympatia do amerykańskiej artystki w irlandzkim zespole nie gaśnie. Przy okazji premiery najnowszej płyty „Romance” okazało się, że jeden z numerów na krążku – „In the Modern World” – powstawał w głowie Graina z myślą o… Lanie del Rey właśnie. „Kiedy dodałem do niego skrzypce i posłuchałem już prawie gotowego numeru, pomyślałem: pomyślałem: OK, to jest właśnie to, co próbowałem zrobić przez pięć lat. Zawsze chciałem napisać piosenkę, która brzmiałaby tak, jakby Lana Del Rey mogła ją zaśpiewać”. Wciąż czekamy, co na to ona.