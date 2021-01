"Formacja" - zmiany i nowości w pierwszym akcie drugiego odcinka Valorant!

Zmiany na lepsze - tak w skrócie określić można premierę nowego, sezonu w grze Valorant . Po "Zapłonie" przyszedł czas na epizod o nazwie "Formacja" , w ramach którego znów będziemy mieć okazję walczyć na przestrzeni trzech aktów. Twórców należy na wstępie pochwalić, bo - w przeciwieństwie do aktu 3 epizodu 1 - już w pierwszej części nowego odcinka pojawiły się konkretne nowości, które wpłyną na rozgrywkę. Nie zabrakło też zmian czysto kosmetycznych! Sprawdźcie jakie nowości do świata Valoranta niesie ze sobą premiera nowego epizodu!

Zmieniony wygląd Valoranta

Różnica drobna, subtelna, ale znacząca. Już na pierwszy rzut oka widać, że zdecydowanie "in plus" zmieniło się menu główne gry. Mowa oczywiście nie tylko o warstwie kolorystycznej całego Valoranta (loading screen przed wejściem do menu głównego oraz samo menu główne z wszystkimi jego zakładkami), ale i pojawieniu się w jego menu głównym animowanych postaci. Z kolei pastelowa czerwień przechodząca w odcienie fioletu znana z poprzedniego odcinka, "Zapłonu", zastąpiona została chłodnym złamaniem kolorów niebieskiego i granatu. Odcień ten towarzyszy graczom nie tylko w głównym menu, ale także w pozostałych jego zakładkach. Zmianę tę odczytujemy na plus - spokojny kolor nie męczy oczu i nie jest agresywny, jak czerwień w "Zapłonie".

Nagroda za grę w odcinku pierwszym

To tak naprawdę drobnostka - ale miła i ładna, a w dodatku pozwala pochwalić się swoimi umiejętnościami w Valorancie! W zależności od średniej wszystkich rang aktu z poprzedniego epizodu gra przyznaje... przywieszkę epizodu , która odzwierciedla uśrednioną rangę gracza - od Żelaza, aż po Promienisty. Prawdopodobnie zawieszka taka pojawi się również po ukończeniu całego epizodu drugiego, więc warto starać się, aby osiągać jak najlepsze noty za ogrywanie poszczególnych aktów.

Nowy Agent - Yoru

Czas na konkretne mięso, czyli... nową postać! Yoru to najświeższy agent w Valorant, który pochodzi z Japonii. Jego głos jest irytująco płytki, a odzywki są raczej mierne (przynajmniej na razie - liczymy, że twórcy postarają się o ciekawsze teksty bohatera), ale trudno odmówi Yoru tego, że umiejętne wykorzystanie jego zdolności ma szansę odwrócić losy niejednego pojedynku. To typ szturmowca - podobnie jak Reyna czy Raze - więc nie dziwi, że będzie on wykorzystywany raczej przez graczy preferujących rushowanie pozycji wroga.

Yoru uprzykrza życie swoim przeciwnikom głównie wpływając na ich zmysły. Przy pomocy Zmyłki jest w stanie wyemitować specjalny impuls dźwiekowy udający kroki biegnącego bohatera, które wypuszczone zostają przed Yoru. Poza tym bohater dysponuje też Ślepym Wymiarem , czyli... błyskiem - aby jednak zadziałał, wypuszczona przez Yoru kulka (fragment wymiaru) musi odbić się od jakiejkolwiek powierzchni - oraz Wtargnięciem umożliwiającym teleportację do wskazanego miejsca (podobnie jak Omen, na krótką odległość). Zdolność ultymatywna Yoru nazwana Driftem Przez Wymiary sprawia, że bohater staje się niewidzialny i niesłyszalny, a wrogowie nie mogą go wyeliminować - powrót japońskiego szturmowca do wymiaru normalnego wiąże się jednak z bardzo głośnym efektem dźwiękowym oraz krótkim cooldownem uniemożliwiającym strzelanie, co utrudnia wskakiwanie wrogom na plecy i ich błyskawiczną eliminację.

Aktualizacje gry rankingowej

Jedną z najważniejszych zmian gameplayowych jest usprawnienie systemu rankingowego w taki sposób, aby był on o wiele bardziej przejrzysty dla samych graczy. Od teraz wiemy orientacyjnie ile kolejnych gier musimy jeszcze wygrać, aby ranga drgnęła w górę - lub ile rozgrywek możemy jeszcze przegrać, aby nie spaść z rangą w dół. Dzięki temu Riot Games umożliwiło graczom bardziej wnikliwą analizę postępów w rozgrywce, zastępując irytujące do tej pory "strzałki" rangi podniesionej lub obniżonej. W jaki sposób?

Każda ranga opisana jest za pomocą 100 punktowej skali. To tzw. "ocena rankingowa" - wygrane mecze przekładają się na punkty dodatnie, zapełniające ten pasek postępu, a przegrane wpływają na niego ujemnie. Najważniejsze jednak, że na bieżąco możemy śledzić progres lub regres na specjalnym pasku postępu. Za zwycięski mecz możemy otrzymać punkty w przedziale od 10 do 50, w zależności od tego jak dobrze nam poszło (więc najwięksi wymiatacze liczyć mogą na zmianę rangi po rozegraniu nawet tylko dwóch rozgrywek!) - z kolei za mecz przegrany otrzymamy od 10 do 30 punktów na minusie. Warto nadmienić, że po osiągnięciu nowej rangi rozpoczynamy zabawę z oceną rankingową równą 10 punktom, a żeby spaść o rangę niżej musimy utracić wszystkie punkty danej rangi, a następnie... przegrać jeszcze jeden mecz. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie jest już tak łatwo awansować na wyższy tier, a następnie (w wyniku jednego, niezbyt fartownego meczu rankingowego) od razu spaść o rangę niżej - co zdarzało się w poprzednim odcinku dosyć nagminnie.

Poza tym w Valorancie pojawią się leaderboardy - tabele 500 najlepszych graczy na serwerze (ranga promienisty) oraz 1% najlepszych graczy Valorant (ranga nieśmiertelny). Rozwiązanie to powinno być znajome graczom League of Legends. Rangi takie można sprawdzić zarówno z poziomu gry, jak i online. W tym miejscu warto również dodać, że na wyższych rangach nie ma możliwości dobierania sobie pięcioosobowych drużyn w rozgrywkach rankingowych - do kolejki trzeba ustawiać się solo lub maksymalnie w parach.

Nowa przepustka sezonowa

Wielu graczy uważa, że nowa przepustka bojowa jest nieco mniej spektakularna, niż poprzednia - w której do zdobycia były m.in. skiny z kolekcji "Zniszczenia". Najcenniejszym elementem składowym nowego karnetu jest uzbrojenie "Nieskończoności" . W ramach tego pakietu odblokować można futurystycznie wyglądającego Bulldoga (etap 1), Spectre'a (etap 16), Guardiana (etap 35), Phantoma (etap 45) i Classica (etap 50). Całkiem przyzwoicie prezentuje się również kolekcja "Aerozol" - odblokowując kolejne etapy karnetu zdobędziemy pokryty graffiti Bucky, Shorty, Operator oraz Odin. Ostatnim pakietem uzbrojenia możliwym do zgarnięcia w ramach przepustki bojowej jest pakiet "Posterunkowy" - w zestawie znajdziemy Ghosta, Judge'a, Aresa i broń do walki w zwarciu (niebezpiecznie wyglądający szpikulec). Warto nadmienić, że ostatni pakiet to skórka z animacją.

Poza uzbrojeniem w przepustce bojowej nowego aktu natrafimy standardowo na punkty promienitu (w sumie 100 punktów), atrakcyjne zawieszki (m.in. solniczkę w dwóch wariantach - podstawowej oraz "epilog") i całkiem fajne karty profilu - tym razem bez wyraźnego wskazania na konkretny motyw tematyczny.

Mind of a Beast