Formuła 1: Najciekawsze pomysły Adriana Neweya

Przednie skrzydło i nos bolidu to najważniejsze pod względem aerodynamicznym elementy samochodu. Nie generują co prawda takiego docisku jak podłoga, ale to one jako pierwsze stykają się ze strumieniem powietrza, rozdzielając go na poszczególne strugi. To właśnie od ukształtowania tego rejonu auta zależy, gdzie i w jaki sposób poprowadzone zostanie powietrze i czy maszyna będzie sprawna aerodynamicznie, czy też nie.