Nowy sezon "Formuła 1: Drive to survive" już dostępny

Twórcy nowego sezonu "F1: Drive to survive" mieli pełne ręce roboty, bo sezon 2021 F1 był mocno skondensowany – ścigano się od lipca do połowy grudnia, a nie jak wcześniej, od marca do końca listopada. Podczas siedemnastu wyścigów działo się tyle, że można byłoby obdarować co najmniej kilka sezonów.