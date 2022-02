Formuła 1: Tajniki jazdy w deszczu

Różnice między jazdą na suchej i na mokrej nawierzchni tak naprawdę zaczynają się już na etapie ustawiania samochodów. Wbrew pozorom nie chodzi jedynie o założenie odpowiednich opon, tzn. zielonych „przejściówek” lub niebieskich „pełnych deszczówek”. Sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana i dotyczy przede wszystkim ustawień zawieszenia oraz skrzydeł, a także pewnych parametrów układu napędowego, takich jak dyferencjał. Głównym celem tych zmian jest uspokojenie samochodu, a zwłaszcza jego tylnej części, poprzez poprawę docisku i trakcji. Aby to osiągnąć, należy zwiększyć kąt nachylenia tylnego skrzydła, podwyższyć zawieszenie oraz ustawić jego parametry tak, by było bardziej miękkie. Wynika to z faktu, że samochód w deszczu będzie jechał wolniej, a najeżdżanie na wyboje będzie generować mniejsze siły.

Bardziej miękkie zawieszenie pozwoli w tej sytuacji tak samo efektywnie pokonywać nierówności, a jednocześnie zapewni lepszą trakcję, która jest jednym z najważniejszych parametrów, zwłaszcza na mokrej nawierzchni. Zmiana ustawień dyferencjału umożliwi lepsze zarządzanie oponami tylnej osi i ułatwi unikanie poślizgów w zakrętach. Dostosowując samochód do deszczu, należy również pamiętać, że po burzy wychodzi słońce. Jeśli więc spodziewamy się mokrych kwalifikacji i suchego wyścigu, czasem warto poświęcić pozycję startową na rzecz lepszego tempa w niedzielę. Potwierdza to przypadek Nico Hulkenberga z GP Brazylii 2010.

Aby uzyskać dobry wynik na deszczu, nie wystarczy tylko prawidłowo ustawić samochód. Jeśli posadzimy mistrza za kierownicą przeciętnego auta, prawdopodobnie pojedzie lepiej niż słaby zawodnik w szybszym bolidzie. Historia Formuły 1 zna wiele przypadków, gdy kierowcy wybitnymi występami na mokrej nawierzchni zjednywali sobie przychylność kibiców i wzbudzali zainteresowanie szefów zespołów. Jednym z najbardziej pamiętnych sytuacji tego typu są wyczyny Ayrtona Senny w GP Monako 1984 (2 miejsce w bardzo słabym Tolemanie) i GP Portugali 1985 (zwycięstwo w przeciętnym Lotusie). Kiedy mistrz dostanie do dyspozycji naprawdę szybki samochód, może z kolei zdziałać cuda, czego przykładem jest niesamowite pierwsze okrążenie Brazylijczyka w GP Europy 1993. 25 lat później ojczyzna Senny sprezentowała kibicom niesamowity spektakl, kiedy na mokrym torze Lewis Hamilton wyrwał mistrzowski tytuł Felipe Massie na ostatnim zakręcie ostatniego okrążenia. To właśnie do tego wydarzenia odnosił się