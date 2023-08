Co się dzieje z kierowcą F1, gdy jest za gorąco?

Lato to okres wysokich temperatur, a więc także doskonały moment, by porozmawiać o ich wpływie na wyścigi Formuły 1. Po artykule o jej oddziaływaniu na bolidy pora więc przybliżyć sytuację kierowców. A nie jest ona łatwa.

Jazda o kropelce

Yuki Tsunoda z "puszkami" napoju © Getty Images / Red Bull Content Pool

Pracujący tuż za plecami zawodnika rozgrzany silnik sprawia, że w kokpicie jest jeszcze cieplej niż na zewnątrz. Jeśli więc zawody odbywają się w upale, to wewnątrz auta kierowcy mają prawdziwą saunę. Nic zatem dziwnego, że w trakcie dwugodzinnego wyścigu tracą 2-3 kg wody przez samo pocenie i wysiłek związany z jazdą. Na szczęście mogą ją w jakimś stopniu uzupełnić, bowiem dysponują pojemnikiem ze specjalnie przygotowanym napojem. Jest to mieszanka różnego rodzaju cukrów, soli i innych składników odżywczych dobranych przez dietetyka zgodnie z potrzebami konkretnego kierowcy. Reprezentanci Red Bulla zwyczajowo trzymają ją w pojemnikach stylizowanych na puszki napoju, choć w całej Formule 1 mogą one wyglądać różnie. Kiedy zawodnikowi zachce się pić, musi nacisnąć przycisk na kierownicy. Uruchamia w ten sposób pompę, która tłoczy go przez rurkę bezpośrednio do jego ust. Oczywiście każde mechaniczne urządzenie może się kiedyś zepsuć, o czym kilka miesięcy temu przekonał się np. Sergio Perez , pokonując cały dystans GP Stanów Zjednoczonych 2021 bez picia. Najciekawsza chyba rozmowa radiowa na ten temat była jednak udziałem Kimiego Raikkonena i jego inżyniera wyścigowego. Doszło do niej podczas GP Węgier 2018.

- Zapomnieliście podłączyć picie?

- Tak, dokładnie.

- Ale teraz ono jest?

- Zapomnieliśmy podłączyć, Kimi. Nie będziesz miał napoju, przepraszamy.

- Więc on jest czy nie?

- Nie Kimi, nie będziesz miał napoju.

- Nie, nie, włącznik – jest włączony czy nie?

- Masz na myśli przycisk do zwalniania?

- Nie. Mój przycisk do picia. Opróżnia butelkę czy nie?

- Nie, nie Kimi. Nie będziesz miał picia.

Zmęczenie i dekoncentracja

GP Bahrajnu 2022. Sergio Perez z rurką do picia © Getty Images / Red Bull Content Pool

Podczas gorących wyścigów możemy się spodziewać zwiększonej ilości przypadków nieukończenia zawodów. Co ciekawe, choć myślimy w tym kontekście przede wszystkim o przegrzaniu poszczególnych podzespołów w bolidach, w rzeczywistości wiele z nich „zawdzięczamy” błędom kierowców. Jeden z użytkowników Reddita przeanalizował szereg najgorętszych rund w historii i opracował zestawienie procentowe nieukończonych wyścigów z podziałem na błędy kierowców i awarie mechaniczne.

Z GP Stanów Zjednoczonych 1984 przez własne błędy odpadło 48% startujących kierowców, a przez awarie – 24% . Średnie liczby dla całego sezonu to odpowiednio 14% i 48% . GP Stanów Zjednoczonych – Wschód 1985 to 24% DNF z winy kierowców (średnio 14% w sezonie) i 28% z winy techniki (średnio 42% w sezonie). Z GP Bahrajnu 2005 błędy nie wykluczyły żadnego zawodnika ( 10% na przestrzeni sezonu), natomiast awarie – 14% uczestników ( 37% na przestrzeni sezonu). GP Brazylii 2007 przyniosło 14% DNF z własnej winy ( 12% średnio w sezonie) i 23% przez awarie ( 15% średnio w sezonie). Ostatnie na tej liście GP Australii 2008 przedwcześnie zakończyło 45% kierowców z powodu błędów (średnia sezonu to 14% ) i 27% z powodu awarii (średnia sezonu to 9% ).

Analiza i wnioski

W powyższym zestawieniu kategoria „błędy” obejmuje wszelkie zderzenia i wypadki zmuszające kierowców do wycofania się, a także ich dyskwalifikacje. Jeśli więc ktoś zderzył się z rywalem, eliminując siebie i jego, oba te DNF-y zostały uznane za wywołane błędem kierowcy. „Awarie” dotyczą natomiast sytuacji, kiedy danemu kierowcy bolid psuje się w czasie jazdy i nie może jechać dalej. Okazuje się zatem, że podwyższona temperatura może mieć wpływ na formę kierowcy i wywoływać np. trudności z koncentracją – a ta u zawodników jeżdżących 300 km/h musi pozostawać przez cały czas na najwyższym poziomie. W razie jej braku, bardzo łatwo o błąd. W przeszłości wielokrotnie zdarzało się, że kierowca w pełni skupiony na jeździe krzyczał na inżyniera, by ten nie zawracał mu głowy i nie mówił do niego przez radio np. w zakrętach.

Wyjątkiem od podanego trendu jest GP Bahrajnu 2005, czyli najgorętszy wyścig w historii. Trudno orzec z całą pewnością, skąd brak błędów indywidualnych prowadzących do wycofania z wyścigu, ale możliwych jest kilka wytłumaczeń w mniejszym lub większym stopniu nakładających się na siebie. Mogą to być względnie szerokie pobocza ułatwiające wyratowanie się z trudnej sytuacji (pozostałe obiekty w zestawieniu to tory ze znacznie większą ilością barier przy samym asfalcie w porównaniu do obiektu na pustyni Sakhir). Możliwe również, że kierowcy nie byli aż tak zmęczeni trwającym sezonem jak w pozostałych przypadkach – GP Bahrajnu było wówczas trzecią rundą w kalendarzu. W takim jednak przypadku pojawia się pytanie o tak duży odsetek błędów w otwierającym sezon 2008 GP Australii – kierowcy mogli dopiero uczyć się nowych samochodów, ponadto Albert Park to tor uliczny o niskiej przyczepności i wielu czyhających na zawodników pułapkach.

Siła fizyczna

Kierowcy Formuły 1 muszą nieustannie trenować, aby podołać fizycznym wyzwaniom związanym z prowadzeniem bolidu. Dawniej, kiedy auta były trudniejsze do opanowania i nie dysponowały wspomaganiem kierownicy, przewagę nad innymi zawodnikami miał silny fizycznie Nigel Mansell. Nawet on jednak po wyścigu bywał skrajnie wyczerpany. Nową jakość w tej materii wniósł do F1 Michael Schumacher, którego energia na podium mocno kontrastowała z ledwo trzymającymi się na nogach rywalami. Obecnie nie wyobrażamy sobie kierowcy Formuły 1, który nie ćwiczyłby regularnie. W upale poziom wytrenowania okazuje się jeszcze ważniejszy niż na co dzień, ponieważ organizm dobrze wyćwiczonego zawodnika będzie się wolniej męczył w trakcie jazdy i szybciej regenerował między kolejnymi sesjami.

2 min Carlos Sainz: Trening przed sezonem 2017 w F1 Carlos Sainz: Trening przed sezonem 2017 w F1

Jesteśmy pewni, że niezależnie od temperatury Max Verstappen i Sergio Perez będą dawać z siebie wszystko, aby uzyskiwać jak najlepsze rezultaty dla siebie i zespołu Red Bull Racing. Trzymamy za nich kciuki w każdych warunkach i w każdej pogodzie.

***

Autor tekstu prowadzi vloga „ Ze świata F1 ” na YouTube.