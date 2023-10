Formuła 1 - celebracje mistrzowskich tytułów

Pierwsze chwile po przekroczeniu linii mety i zapewnieniu sobie mistrzostwa to czas dla kierowcy. Zespół informuje go przez radio o sukcesie i słychać pierwsze triumfalne okrzyki i śpiewy. Do dziś pamiętamy końcówkę GP Brazylii 2009 i „We are the champions” w wykonaniu Jensona Buttona. Pamiętamy również zawody na Interlagos z sezonu 2012 zakończone ledwo wyduszoną przez łzy informacją, że Sebastianowi Vettelowi brak słów. Kolejne kilometry okrążenia zjazdowego mijają kierowcy na pozdrawianiu widzów, oswajaniu się z myślą o tym, co właśnie się stało i psychicznym przejściu z trybu wyścigowego na „normalny”. Może on również kręcić bączki i palić gumy. Jest to wprawdzie zabronione w czasie zawodów, ale później, zwłaszcza dla mistrza, wszyscy są bardziej pobłażliwi.