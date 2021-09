Formuła 1 technicznie: Jak pokonywać pochyłe zakręty?

Ostatni zakręt toru Zandvoort jest pochylony do wewnątrz, tzn. wewnętrzna krawędź toru, a zatem i szczyt zakrętu, znajduje się niżej od zewnętrznej. Podobne pochylenie ma również wiraż nr 3, ale przejeżdża się przez niego z niższą prędkością. W tekście skupimy się więc na zakręcie 14 i to jego przypadek będziemy rozważać. Jeśli chodzi o łuk 3, wszystko, co poniżej przeczytacie, ma co do niego zastosowanie, tyle tylko, że w mniejszym stopniu.

, które wiodło po dzisiejszej nitce, a potem prowadziło przez niemal nieużywany dziś owalny fragment. Pochylenie nawierzchni pozwalało pokonywać łuki owalu z większą prędkością niż na płaskim torze. Działo się to jednak w zamierzchłej przeszłości, kilkadziesiąt lat temu – po raz ostatni w 1961 r. Znacznie bliższe naszym czasom są wyścigi na torze Indianapolis, gdzie wewnętrzna, kręta i płaska część łączyła się z zewnętrzną częścią owalną. Miejscem tego połączenia był ostatni zakręt obiektu - pochylony fragment jednego z łuków owalu używanego w amerykańskich seriach. Poddawał on zawieszenie i ogumienie samochodów znacznym przeciążeniom, co w 2005 r. doprowadziło do kuriozalnej sytuacji.

Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2005 początkowo zapowiadało się jako zupełnie normalne zawody. Wszystko zmieniło się podczas treningów, kiedy kilku zawodników wypadło z trasy w ostatnim zakręcie, poważnie uszkadzając swoje bolidy. Przy osiąganych tam prędkościach sami także byli narażeni na utratę zdrowia, mimo że bolidy F1 bardzo dobrze chronią kierowców. Najbardziej widowiskowo, ale i najgroźniej wyglądał wypadek Ralfa Schumachera, który doszczętnie roztrzaskał swoje auto. Jak wykazało śledztwo, winne wszystkim tym zdarzeniom były opony Michelin, które rozpadały się pod wpływem bocznych sił działających na koło w zakręcie. Natychmiast rozpoczęły się dyskusje nad tym, czy w ogóle jest sens startować w tak niebezpiecznych warunkach. Po wielu przepychankach politycznych oraz wzajemnych pretensjach, namowach i obietnicach wszystkie bolidy stanęły na starcie gotowe do rozpoczęcia tradycyjnego okrążenia rozgrzewkowego. Kiedy prowadzący stawkę samochód bezpieczeństwa zjechał do alei serwisowej, by zrobić miejsce startującym bolidom, większość z nich zjechała za nim. Zawody zbojkotowali wszyscy użytkownicy Michelinów, w tym Red Bull.

Ostatni zakręt holenderskiego obiektu ma 32% pochylenia, co odpowiada 18°. Dla porównania na Indianapolis wartość ta wynosiła zaledwie 9°, czyli dwukrotnie mniej. Jak zatem Zandvoort ma zagwarantować większe bezpieczeństwo? Kluczem do rozwiązania jest konstrukcja opon oraz regulacje dotyczące wykorzystania ogumienia w wyścigu.

W sezonie 2005 zabroniona była wymiana opon, chyba że któraś z nich była uszkodzona i zagrażała bezpieczeństwu jazdy. Obecnie zmiana kół jest nie tylko dozwolona, ale wręcz nakazana, dlatego, jeśli nawet opona nie wytrzyma całego dystansu zawodów, w każdej chwili będzie można założyć do samochodu nowy komplet. Kolejną kwestią umożliwiającą organizację wyścigu w Niderlandach jest mocniejsza konstrukcja opon. Pirelli początkowo rozważało nawet stworzenie specjalnych opon tylko na GP Holandii, ale wycofało się z tego pomysłu. Zamiast tego wybrało trzy najtwardsze mieszanki – C1, C2 i C3 – aby zniosły one ogromne boczne przeciążenia. Bez wątpienia włoska firma doskonale przeanalizowała wydarzenia sprzed 16 lat.

wiele do powiedzenia będą mieli także inżynierowie zajmujący się ustawianiem zawieszenia samochodu. Będą oni musieli znaleźć kompromis między pochyleniem koła do środka (przekładającym się na lepsze sterowanie samochodem i lepsze zachowanie elementów aerodynamicznych w tej okolicy pojazdu) a pozostawieniem go pionowo lub nawet odchyleniem do zewnątrz (co bardzo pomaga w pochyłych zakrętach). Logika nakazuje jednak, by nie poświęcać zanadto osiągów bolidu w 12 łukach na rzecz 2 o innej charakterystyce. Dlatego też należy się spodziewać raczej niewielkich zmian i prób kompensowania niedostatków zmianą ustawień innych części zawieszenia, a nie rewolucyjnej zmiany geometrii kół. Ale dlaczego pochylenie kół jest tak ważne?